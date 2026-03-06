Производител на багери представи първия си пикап (ВИДЕО)

Caterpillar официално се включи в надпреварата за пикапи на американския пазар или поне за момент. След експлозията на концепциите за „Cat Truck“, генерирани от изкуствен интелект, които завладяха социалните медии в края на 2024 година, гигантът от Пеория реши да превърне цифровата мечта в реалност. Представен тази седмица на CONEXPO-CON/AGG 2026, подходящо нареченият Cat Truck е здрав, жълто-черен поклон пред силата на тези машини, въпреки че компанията бързо успокои феновете, като го определи като строго еднократно инженерно упражнение.

Вместо да разработи шаси от нулата, Caterpillar избра Ford Super Duty като донорско превозно средство, осигуряващо основа за това начинание, способна да поддържа индустриалната естетика на марката. Докато характерните за Ford LED светлини са запазени, останалата част от предната броня е напълно в стила на компанията. Масивна, затъмнена решетка доминира предната част, закрепена с жълти тегличи с висока видимост. Стандартният капак е заменен с персонализиран, вентилиран, а квадратните, индустриални калници придават на камиона широка следа, която съответства на булдозерите D11, които обикновено следва.

Докато екстериорът е изцяло в духа на „жълтата“ марка, интериорът е мястото, където истинската технологична експертиза на Caterpillar блести. Стандартната инфоразвлекателна система на Ford е заменена с продуктовата система VisionLink на Caterpillar.

Интегриран директно в таблото, този специализиран AI е проектиран да действа като виртуален бригадир на обекта. Той може да координира други Cat машини по даден проект, да проследява циклите на полезния товар и дори да наблюдава състоянието на флота в реално време.

Вземайки пример от най-новите тенденции при електромобилите на китайския пазар, Cat Truck разполага с дрон, монтиран на покрива. Това позволява на мениджъра на обекта да разгърне въздушна гледка към строителната зона директно от централната конзола, предоставяйки 360-градусова гледка към напредъка, без да напуска кабината.

Въпреки че са публикувани малко снимки на седалките, кабината според информацията е изработена от лесни за почистване материали с индустриално качество, проектирани да издържат на калта и пясъка в работна мина или строителна площадка.

Въпреки огромната тълпа на CONEXPO и неизбежните коментари за покупа от страна на изпълнителите, Caterpillar се държи твърдо на позицията си за един единствен брой. Разработването на пикап за производство би изисквало преминаване през лабиринт от сертификати за безопасност и емисии, които са далеч извън основната дейност на компанията в областта на тежкото оборудване. Засега Cat Truck служи като мобилен билборд и подвижна демонстрация на софтуера и пакета за свързаност „VisionLink“ на компанията, а не като истинска заплаха за Ford F-Series или Silverado HD.