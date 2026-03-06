Toyota и Stellantis лишават Tesla от най-големия ѝ приход

В значителен удар по финансовите резултати на Tesla, високодоходният приток на приходи от продажбата на „разрешителни за замърсяване“ в Европа бързо се изчерпва. Според официални документи на ЕС, потвърдени от анализатори от бранша тази седмица, Toyota и Stellantis – досега двата най-големи приносители към регулаторните кредитни приходи на Tesla – официално са се оттеглили от европейския пул за съответствие с CO2 на Tesla за моделната 2026 година.

Този съюз, в който се включва и Subaru, бележи повратна точка за финансовия модел на Tesla. В продължение на години традиционните автомобилни производители, които се борят да постигнат строгите емисионни цели на ЕС, плащаха на Tesla милиарди, за да „обединят“ своите автопаркове с автомобилите с нулеви емисии на Tesla. От март 2026 година обаче само Ford, Honda, Mazda и Suzuki остават в алианса, воден от Tesla. С понижаването на продажбите на електрическите автомобили на Tesla в световен мащаб и новия натиск върху акциите ѝ, загубата на тези „чисти печалби“ – които се оценяват на над 1 милиард евро само за 2025 година, оставя огромна дупка в баланса на компанията.

Toyota постигна средна стойност за автопарка от 96,1 г/км през 2025 година, надминавайки целта си от 96,3 г/км без външна помощ. С доминираща хибридна гама и успешното пускане на пазара на bZ4X и Urban Cruiser, японският гигант сега вярва, че може да остане в съответствие със собствените си заслуги.

„Stellantis спря да плаща чекове на Мъск, като се възползва от партньорството си с китайския производител на електромобили Leapmotor. Като включва продажбите на Leapmotor на автомобили с нулеви емисии в собствения си вътрешен пул и започва местно производство на T03 в Испания, Stellantis може да задържи средствата си за спазване на изискванията „в семейството“.

Неотдавнашният „автомобилен пакет“ на ЕС облекчи сроковете за спазване на изискванията, като позволи на производителите да изчисляват средните си емисии за тригодишен период (2025–2027), вместо да спазват строги годишни квоти. Това дава на традиционните марки необходимата гъвкавост, за да увеличат собственото си производство на електромобили, без да плащат на конкурентите си за кредити.

Спадът в Европа следва още по-тежък удар върху приходите от кредити на Tesla на нейния вътрешен пазар. Администрацията на Тръмп предприе стъпки през 2025 година, за да направи федералните кредити за емисии на практика остарели, премахвайки един от основните източници на приходи на Tesla в САЩ. Въпреки че отделът за съхранение на енергия на Tesla процъфтява, това все още не е достатъчно, за да компенсира двойния срив на регулаторния пазар на кредити. Прогнозира се, че глобалните приходи на Tesla от кредити, които достигнаха пик от 2,76 милиарда долара през 2024 година, ще спаднат до 1,5 милиарда долара до края на таззи година.

Струва си да се отбележи, че съгласно законодателството на ЕС, автомобилните производители имат срок до 1 декември 2026 година да финализират споразуменията си за обединяване. Ако пазарът на електромобили продължи да се забавя или ако продажбите на традиционни бензинови автомобили неочаквано скочат, Toyota и Stellantis теоретично биха могли да се присъединят към пула на Tesla в последния момент, за да избегнат глоби в размер на милиарди евро.