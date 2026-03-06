Недискретно за първия модел на Alpina след присъединяването ѝ към BMW

Броени часове ни делят от момента, в който завесата над един от най-дългоочакваните проекти в света на висшата автомобилна мода най-после ще се вдигне. На 7 март светът ще види първото голямо творение на легендарното ателие от Бухлое, откакто то официално премина под прекия контрол на баварския гигант BMW. Този път в светлината на прожекторите попада величественият BMW X7, преобразен през призмата на Alpina, за да задоволи и най-капризния вкус.

Новият флагман, чиито корени откриваме в актуалната генерация на най-големия SUV от Мюнхен, ще бъде произведен в строго ограничена серия. За съжаление на европейските почитатели на марката, това бижу на техниката е насочено ексклузивно към пазара в Северна Америка. Там, където мащабите имат значение, новата Alpina обещава да предефинира понятието за присъствие на пътя.

Макар инженерите да пазят техническите детайли под ключ, малцина се съмняват, че под предния капак ще боботи добре познатият, но усъвършенстван 4.4-литров V8 звяр с два турбокомпресора. Очаква се визуалната идентичност на модела да надгради наследството на досегашната Alpina XB7. Експертите прогнозират по-самоуверена осанка, подчертана от специфични аеродинамични елементи, нови брони и прагове, както и изобилие от детайли в мистично черно, които придават на силуета доза агресия и дискретен аристократизъм.

Индивидуалността тук не е просто дума, а основен закон. Бъдещите собственици ще бъдат изкушени от безкрайна палитра за персонализация – от уникални екстериорни лакове, разработени специално за модела, до интериорни кожи, които галят сетивата. Разбира се, няма как да минем и без емблематичните многоспицови джанти, които са се превърнали в своеобразен подпис на марката през десетилетията.

С този модел обединението между BMW и Alpina вече дава своите първи сладки плодове, доказвайки, че традициите и иновациите могат да вървят ръка за ръка, без да губят своя характер. Този проект е ясен сигнал, че духът на малкия производител от Бухлое е по-жив от всякога под крилото на големия брат от Мюнхен.