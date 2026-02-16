Брутален тест показа кои са най-добрите електромобили в зимни условия

Бруталната зима в Норвегия току-що даде реална представа за представянето на електромобилите в студа. По време на изданието на „El Prix“ от 2026 година – най-големият в света тест за пробег в реални условия – температурите паднаха до рекордните -31 °C (-24 °F), най-студените условия в историята на събитието. Докато екстремният студ попречи на няколко от участниците, американският Lucid Air Grand Touring се оказа абсолютен шампион по пробег, изминавайки 520 км (323 мили) с едно зареждане. Това представяне надмина най-близкия му конкурент, Mercedes-Benz CLA, с почти 100 км, затвърждавайки репутацията на Lucid за превъзходна ефективност на задвижващия механизъм.

Въпреки това, „кралят на пробега“ също претърпя едно от най-драматичните спадове в представянето на групата. В сравнение с официалните данни на WLTP за 960 км, Lucid Air загуби 46% от капацитета си заради студа. Всъщност, към края на пробега, отоплителната система на автомобила се е повредила, принуждавайки екипа да спре за безопасност, въпреки че батерията все още е показвала 1% заряд. Това отклонение от 46% се равняваше на Opel Grandland за най-големите загуби в областта, следван от Volvo EX90 с 45%. Дори Tesla Model Y се затрудни, губейки 43% от обявения си пробег при температури под нулата.

Докато луксозните флагмани се стремяха към максимален пробег, „героите на ефективността“ в теста се оказаха в по-достъпния ценови диапазон. MG 6S EV, който наскоро навлезе у нас, и Hyundai Inster се оказаха изключително издръжливи, като и двата модела отбелязаха отклонение от само 29% от WLTP рейтинга си. MG 6S измина 345 км от обявените 485 км, докато малкият Inster измина 256 км. Анализаторите отбелязаха, че тези модели са показали впечатляваща термична стабилност, въпреки че не се сблъскват с абсолютно най-ниските температури, с които се сблъскаха лидерите с дълъг пробег в планинските проходи.

Резултатите от 2026 година подновиха дебата за разликата от WLTP, като средната загуба на пробег за тази година достигна 38%. За потенциалните купувачи в северните климатични зони данните показват, че при екстремни студове реалният пробег на автомобила през зимата често е значително по-нисък от обещаното в брошурата. Други забележителни резултати включват Kia EV4, който се класира четвърти по общо изминато разстояние (390 км), и MG IM6, който затвори десетката с прилично отклонение от 30%.

Освен цифрите за пробега, резултатите при зареждане при температура от −31C. Kia EV4 се отличи, възстановявайки 10% до 80% от 81,4 kWh батерията си само за 33 минути – само две минути по-бавно от официалната си оценка, въпреки рекордно ниските температури. По същия начин прототипът Kia EV2 демонстрира устойчивостта на архитектурата E-GMP, завършвайки същото зареждане от 10 до 80% за 36 минути. Тези резултати подчертават, че макар и пробегът да се намалява, усъвършенстваното термично управление успешно поддържа постоянни времената за зареждане за най-новото поколение електромобили.

Крайно класиране:

Lucid Air: 960 км WLTP / 520 км на студено / -46% разлика

Mercedes CLA: 709 км WLTP / 421 км на студено / -41% разлика

Audi A6: 653 км WLTP / 402 км на студено / -38% разлика

Kia EV4: 594 км WLTP / 390 км на студено / -34% разлика

BMW iX: 641 км WLTP / 388 км на студено / -40% разлика

Volvo ES90: 624 км WLTP / 373 км на студено / -40% разлика

Hyundai Ioniq 9: 600 км WLTP / 370 км на студено / -38% разлика

Xpeng X9: 560 км WLTP / 361 км на студено / -36% разлика

Tesla Model Y: 629 км WLTP / 359 км на студено / -43% разлика

MG IM6: 505 км WLTP / 352 км на студено / -30% разлика

Mazda 6e: 552 км WLTP / 348 км на студено / -37% разлика

MG 6S EV: 485 км WLTP / 345 км на студено / -29% разлика

Smart #5: 540 км WLTP / 342 км на студено / -37% разлика

Volvo EX90: 611 км WLTP / 339 км на студено / -45% разлика

Ford Capri: 560 км WLTP / 339 км на студено / -40% разлика

Zeekr 7X: 541 км WLTP / 338 км на студено / -38% разлика

Skoda Elroq: 524 км WLTP / 309 км на студено / -41% разлика

Voyah Courage: 440 км WLTP / 300 км на студено / -32% разлика

Changan S05: 445 км WLTP / 293 км на студено / -34% разлика

VW ID. Buzz: 449 км WLTP / 277 км на студено / -38% разлика

Opel Grandland: 484 км WLTP / 262 км на студено / -46% разлика

KGM Musso: 379 км WLTP / 263 км на студено / -31% разлика

Hyundai Inster: 360 км WLTP / 256 км на студено / -29% разлика

Suzuki eVitara: 395 км WLTP / 224 км на студено / -43% разлика