Кошмар на пътя: Защо вратите на новата Toyota Prius решиха да се отварят сами?

Едва ли има нещо по-стресиращо от това да чуете звука на отваряща се врата, докато препускате по магистралата. Уви, за хиляди собственици на хибридната Toyota Prius, този сценарий се превърна от лош сън в реална сервизна акция.

Японският автомобилен гигант официално обяви мащабно изтегляне, обхващащо над 140 000 автомобила от моделните години 2023–2026. Причината? Призрачното и напълно неочаквано отключване на задните врати в движение. Ако притежавате последното поколение на хечбека, може би е време да обърнете сериозно внимание на електронните му компоненти.

Къде се крие „ключът“ към проблема?

Според информация на thedrive, виновникът за тази опасна ситуация не е механичен дефект, а капризите на времето. Инженерите на Toyota установиха, че при определени условия във външните превключватели на задните врати може да проникне влага. Тази неканена вода причинява късо съединение, което буквално „лъже“ електрониката, че някой е натиснал бутона за отваряне.

„Ех, тази модерна електроника!“ – биха възкликнали скептиците. И ще бъдат прави, тъй като Prius разчита на хибридна система от дръжки с електронно освобождаване. Когато те се „предадат“ пред дъжда или автомивката, вратата може да се открехне точно когато най-малко очаквате.

Кои модели попадат под ударите на акцията?

Засегнати са широк спектър от модификации, произведени в периода между октомври 2022-а и ноември 2025 година Списъкът включва:

Стандартния Prius хечбек (модели 2023-2026);

Plug-in хибрида Prius Prime (модели 2023-2024);

Новите версии на Prius Plug-In Hybrid (2025-2026).

Въпреки че компанията оценява реалния риск само при около 1% от превозните средства, проверката е задължителна за всички. Никой не иска да играе на рулетка със сигурността на децата си на задната седалка, нали?

Как ще реагира Toyota?

Положителното е, че японците не си затварят очите. Проблемът, за който за първи път се заговори в Япония в началото на 2025 година, вече е обект и на официална кампания пред NHTSA (Националната администрация за безопасност на движението по пътищата в САЩ).

Какво следва за собствениците?

Уведомление: Очаквайте писмо или съобщение от дилъра си до края на март 2026 година.

Безплатен ремонт: Техниците ще модифицират веригите на превключвателите, за да ги направят „имунизирани“ срещу влага и къси съединения.

Компенсация: Ако вече сте платили от джоба си за поправка на този дефект, Toyota обещава да ви възстанови разходите до последната стотинка.

Сигурност в ерата на софтуера

Този инцидент идва в момент, в който дебатът за „умните“ дръжки на вратите се разгорещява глобално. След като Китай наложи ограничения върху определени електронни механизми, дори в САЩ започнаха законодателни инициативи (като проекта в Илинойс), изискващи задължителни механични лостове за аварийни ситуации.

Ако забележите предупредителна лампа на таблото или чуете подозрителен звуков сигнал, не го игнорирайте! Вашата Toyota може би се опитва да ви каже нещо важно. За повече информация, винаги можете да се обърнете към местния представител, цитирайки номера на кампанията 26V049.

* Тази статия е подготвена на база официални данни от докладите на Toyota и NHTSA, публикувани от thedrive.