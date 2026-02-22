Хуманоидни роботи започват за сглобяват Toyota RAV4 (ВИДЕО)

Автомобилният гигант Toyota официално престъпи прага на бъдещето, интегрирайки хуманоидни роботи в реалния производствен цикъл. След успешно приключил едногодишен изпитателен период, подразделението Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) сключи ключово споразумение с Agility Robotics. Договорът предвижда внедряването на седем машини от модела Digit, които ще оперират по иновативна схема в завода, където се сглобява бестселърът Toyota RAV4.

Преди тази решителна стъпка, в реална работна среда бяха подложени на обстойни тестове три прототипа. Тим Холандър, президент на TMMC, сподели, че изборът на Digit не е случаен. След внимателен анализ на пазара, компанията се е доверила на това решение с ясната цел да облекчи човешкия фактор, елиминирайки изтощителните и монотонни физически задачи, които досега тежаха на служителите.

Digit е рожба на Agility Robotics – технологичен стартъп, тръгнал от лабораториите на Университета в Орегон. В канадското предприятие тези двукраки машини ще поемат специфични логистични функции, като например разтоварването на контейнери с компоненти, доставени от автономни складови влекачи. По този начин хуманоидите ще действат като „жива“ връзка между различните автоматизирани зони на поточната линия, запълвайки празнините, които досега изискваха ръчен труд.

Макар седем бройки да изглеждат като капка в морето на фона на мащабното производство, преходът от лабораторни демонстрации към реална експлоатация е истински подвиг. Интеграцията на подобни машини е изключително сложно уравнение, включващо постоянна поддръжка, цикли на зареждане и софтуерна стабилност. От Agility Robotics подчертават, че внедряването става по-достъпно благодарение на модерния изкуствен интелект, който драстично съкращава времето за „обучение“ на роботите към конкретните нужди на цеха.

За да бъде картинката пълна, Toyota залага и на облачната платформа Arc, която ще служи като дигитален диригент за флотилията от роботи Digit. В индустрията е публична тайна, че разходите за софтуерна интеграция често надхвърлят цената на самия хардуер, затова оптимизирането на тези процеси е жизненоважно за крайния успех на проекта.

Основното предизвикателство пред инженерите остава безопасността – докато настоящите модели са достатъчно силни за тежка работа, те все още изискват контролирана среда, преди да могат да работят рамо до рамо с хората без предпазни прегради. Въпреки че и други автопроизводители флиртуват с идеята за хуманоиди в заводите си, Toyota е сред малцината, които дръзват да превърнат експеримента в търговска реалност.