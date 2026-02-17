Китай реши кой носи отговорност при инцидент с включен автопилот

Технологията за автономно шофиране може и да се развива с бързи темпове, но най-висшата съдебна инстанция в Китай сложи край на правната неяснота. В решение, публикувано на 13 февруари, Върховният народен съд на Китай установи национален правен стандарт. Независимо колко напреднали са функциите за „интелигентно шофиране“ на вашия автомобил, човекът на шофьорското място остава основният законен водач. Решението изрично посочва, че активирането на системите за подпомагане на водача не прехвърля статута на „водач“ на изкуствения интелект на автомобила, като по този начин гарантира, че отговорността за безопасността по пътищата остава изцяло на човека.

Този съдебен казус е вдъхновен от особено тежък инцидент, станал през 2025-та в провинция Дзеджанг. Шофьор беше осъден на затвор, след като включил режима за подпомагане на шофирането на автомобила си, докато бил в нетрезво състояние, преместил се на предната седалка и заспал, докато колата била в движение. За да заобиколи сензорите за безопасност на колата, Уан използвал „тежест за волана“ – едно от многото умни устройства за шофиране, които сега са изрично посочени в това решение. Съдът ясно посочи, че използването на „устройства за манипулиране“ с цел да се симулира вниманието на водача не освобождава лицето от отговорност; напротив, то служи като доказателство за небрежност и престъпно намерение.

С незабавно влизане в сила, използването на какъвто и да е хардуер или софтуер, предназначен да заблуди системите за наблюдение на водача (DMS), е пряко нарушение на правилата за безопасност, като производителите вече са длъжни да внедрят по-надеждни биометрични и инфрачервени системи за проследяване на погледа.

В може би най-прочутата стъпка за традиционалистите, Министерството на промишлеността и информационните технологии (MIIT) финализира правило, което ще влезе в сила през юли 2026 година и ще наложи физически бутони за „критични“ функции. Това включва избор на предавка, мигачи, аварийни светлини и чистачки на предното стъкло – с което се слага край на ерата на скриването на аварийните контроли дълбоко в менюто на сензорния екран.

Макар тези разпоредби да са валидни само за Китай, огромният мащаб на пазара от 34 милиона единици означава, че тези изисквания за безопасност вероятно ще наложат глобално препроектиране на автомобилите на производители като Tesla, Lexus и Xiaomi.