Китай връща физическите бутони в колите

След години на дигитална еуфория, в която автомобилните интериори започнаха да приличат на гигантски смартфони, махалото се залюля в обратната посока. Китай – страната, която доскоро беше пионер в „таблетизацията“ на купето – нанася съкрушителен удар върху сензорните екрани.

Китайското министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT) подготвя революционна промяна в стандартите за безопасност, която ще принуди производителите да се откажат от минималистичния дизайн в името на здравия разум. Според информация на CarNewsChina, ерата, в която трябва да ровите в три подменюта, за да си пуснете чистачките, официално приключва.

Основният мотив на регулаторите е стряскащият ръст на инцидентите, причинени от разсейване. Когато всяка функция – от отваряне на жабката до управлението на климатика – е скрита зад стъклена повърхност, водачът е принуден да отделя поглед от пътя.

Новите правила са безкомпромисни. От 1 юли 2026 година всечке ключови системи в новите автомобили ще трябва да се управляват единствено чрез физически бутони или лостове. Това включва основно светлини и сигнализация - мигачи, аварийни светлини и клаксон, както и чистачки, размразяване на стъклата и системите за спешни повиквания. Превключването на предавките също влиза в тази графа: Край на „плъзгането“ по екрана за включване на задна скорост.

Дизайнът се подчинява на функцията

За да попречи на дизайнерите да скрият бутоните в някой "тъмен ъгъл", държавата въвежда и стриктни технически параметри. Всеки задължителен превключвател трябва да има работна площ от най-малко 10x10 мм.

„Това не е просто ретроградна стъпка, а връщане към ергономията“ – коментират анализатори. Целта е т.нар. „сляпо управление“, при което шофьорът усеща осезаемо (тактилно) или звуково потвърждение, че командата е изпълнена, без да сваля очи от асфалта.

Безопасност при софтуерен срив

Друг критичен аспект на новата разпоредба е надеждността. В случай на софтуерен срив или пълна загуба на захранване, основните функции на колата трябва да останат достъпни. Китайските власти са категорични: ако електрониката „замръзне“, водачът не трябва да остава блокиран в тъмното без мигачи или възможност да спре безопасно.

В допълнение, изискванията за автономно шофиране също се затягат. Ако системата засече повреда или шофьорът не поеме контрола навреме, автомобилът е длъжен автоматично да влезе в „състояние на минимален риск“ – сиреч да отбие и да спре напълно сам.

Глобалният отзвук

Макар правилата да са валидни за китайския пазар, ефектът им ще бъде глобален. Китай е най-големият автомобилен пазар в света и нито един производител (включително лидери като Tesla или Xiaomi) не може да си позволи да игнорира тези изисквания.

Връщането на физическите контроли бележи края на една ера, в която модата диктуваше сигурността. Изглежда, че „iPad-ът на таблото“ най-после ще намери своето правилно място – като помощно средство за инфотейнмънт, а не като единствен господар на машината.