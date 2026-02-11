Toyota представи новия изцяло електрически Highlander

Toyota официално представи петото поколение на Highlander с радикална промяна на задвижването. Преосмислен като чисто електрически автомобил, Highlander 2027 е първият американски електромобил на Toyota и първият ѝ триредов електромобил за северноамериканския пазар.
Highlander EV е с междуосие 3051 мм, цели 20.6 мм по-дълго от предшественика си – което се превежда директно в по-удобен за възрастни трети ред. Визуално той възприема стила на предната част „Hammerhead”, който се наблюдава при най-новите Prius и Camry, но с блокирана решетка и вградени дръжки на вратите, за по-ефективно движение на въздуха. Интериорът е също толкова трансформиран, с огромен 14,0-инчов централен сензорен екран и 12,3-инчов цифров приборен панел. Авантюристите ще оценят включването на технологията vehicle-to-load (V2L), която позволява на автомобила да действа като гигантска мобилна батерия за къмпинг оборудване или резервно захранване за дома при прекъсване на електрозахранването.
Под капака Highlander предлага многостепенен подход към пробега и мощността. Базовият модел XLE FWD използва батерия с капацитет 77,0 kWh и един двигател с мощност 221 конски сили, осигуряващ пробег от около 435 километра. Вариантите със задвижване на всички колела увеличават мощността до 338 конски сили. Докато стандартният модел с AWD има пробег от 435 километра, изборът на по-голям акумулатор с капацитет 95,8 kWh за версиите XLE Premium или Limited увеличава тази цифра до много по-конкурентните 515 километра. Зареждането се извършва чрез вграден NACS (Tesla-style) порт, като Toyota твърди, че зареждането от 10% до 80% отнема около 30 минути.
Производството трябва да започне в края на 2026 година в завода на Toyota в Джорджтаун, Кентъки, като се използват литиево-йонни батерии, произведени в новия завод на марката на стойност 13,9 милиарда долара в Либърти, Северна Каролина. Макар официалната цена да остава в тайна, анализаторите от бранша очакват XLE да стартира на цена около 54 000 долара, а най-високият клас Limited AWD да достигне 60 000 долара. Това позициониране го поставя в пряка конкуренция с Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9, въпреки че Toyota залага на това, че репутацията му за „непробиваема“ надеждност ще бъде решаващият фактор за семействата, които преминават към електромобили.
1 Върховна технология
"Зареждането се извършва чрез вграден NACS (Tesla-style) порт, като Toyota твърди, че зареждането от 10% до 80% отнема около 30 минути."
Еха. Ето на това му се казва прогрес. Японците най-накрая се размърдаха и вече предлагат това което предлагаше Тесла през 2012 - 150 киловата зареждане и само половин час висене на зарядната станция, което е два пъти по-малко от предишните модели.
Браво Toyota. Дано до 2035 успеете да предложите 250 киловата зареждане, каквото предлага Тесла модел 3 от 2017 година. Стискаме палци!
Коментиран от #2
16:29 11.02.2026
2 хаха
До коментар #1 от "Върховна технология":Стига си се подигравал на Тойота, изостанали са с век при ел.мобилите, но пък и Тесла са изостанали от китайските крадци, крадяха,крадяха, сега предлагат най-модерни ел.автомобили и Тесла са догонващи.
А между другото Тойота е много по-далновидна компания от Тесла- японците предлагт всякакви технологии за всеки пазар, като почнеш от модерни бензинки и дизели с рекордни термична ефективност, монеш през най-модери и ефективни хибриди- 60% дял от световните продажби и стигнеш до водородни технологии, японеца имая автомобил за всеки клиенти всеки пазар. Даже предлагат и електрички,да изостанали, но само заради марката се купуват.
Коментиран от #4, #6
17:07 11.02.2026
3 авто фен
Коментиран от #5
17:18 11.02.2026
4 И сам го каза
До коментар #2 от "хаха":Напълно си прав - Tesla е силно изостанала от китайците, защото все още предлага 400 v архитектура и максимум 250 kW зареждане, а китайците вече са на 1000 v архитектура и 1000 киловата зареждане .
Ако приемем, че Тесла има проблем с китайците защото предлагат по-високотехнологични автомобили на по-ниска цена, то какво трябва да кажем за Toyota, която е 14 години технологично изостанала от Тесла и предлага по-скъпи електромобили от Тесла?
Кой има по-голям проблем? Tesla или Toyota?
Коментиран от #7
17:21 11.02.2026
5 авто фен
До коментар #3 от "авто фен":Само задницата е красива, много красиви стопове,които продължават в задните калници,хубави джанти,хубав спойлер, но предницата е грозна,няма никава аеродинамика,прилича на камион.
17:23 11.02.2026
6 Така е
До коментар #2 от "хаха":Toyota предлагат най-добрите телефони с копчета и фотоапарати с лента!
Дежавю с nokia и kodak , които имаха едни от най-силните си години, след като останалите се отказаха от лентите и копчетата, а само nokia и kodak ги предлагаха и останаха монополисти до края.
Ключовата дума е "края" , точно както идва и края на ДВГ. До последно nokia твърдеше че е невъзможно да съществува бизнес телефон без qwerty физическа клавиатура, а kodak вярваха че цифровата фотография никога няма да достигне качеството на лентата, нито пък цената на цифровите фотоапарати ще падне някога..
Коментиран от #8
17:27 11.02.2026
7 авто фен
До коментар #4 от "И сам го каза":Тесла има по-голям проблем,защото е заложила всичките си пари на ел.автомобили и няма портфолио за различни пазари. Ходи обясни на африканеца да си купи Тесла,а не Ярис или на австралиеца да си купи Тесла. Или на индиеца или пакистанеца. Доколкото се сещам 90% ,а може и повече от всички пазари Тойота е по-продавана от Тесла. Бъдещето е на различни модерни технологии, не са ел.автомобили. Да заложиш всичко на една технология не е по-умно от това да инвестираш в различни технологии.
17:27 11.02.2026
8 авто фен
До коментар #6 от "Така е":Абсолютно си прав, но Тойота не е Нокиа или Кодак. Точно това грешиш. Тойота има най-богат ресурс да диверсифицира технологиите и го е направила. Дори при е.автомобилите с твърдотелните батерии най-вероятно ще е първа. Преди Тесла, която разчита на чужди доставчици на батерии и една част си ги произвежда сама. Но Тойота за разлика от Нокиа, не залага само на ДВГ. Дори ДВГ да изчезне, което няма как да стане в близките 50 г. нито в Азия,нито в Африка, но дори да стане Тойота предлага и автомобили и камиони на водород, и хибриди, и ел.автомобили като вече тестват прототипи с твърдотелни батерии с пробег 1000 и повече км. Така че тесла може и да догонват. Просто Тойота са прекалено богата компания за да си позволят да изостават или да бъдат подценявани. Не прекалено богата,а най-богатата авто компания.
Коментиран от #9, #10, #13
17:33 11.02.2026
9 Разбира се че е така
До коментар #8 от "авто фен":От бъдещите технологии, Toyota предлага както твърдотелни батерии, така и водород и електромобили.
Ако погледнем при пазарния им дял
Електромобилите заемат под 1% пазарен дял - 100 000 бройки годишно
Водородните автомобили заемат 0, 001% - 100 бройки годишно
Но най-впечатляващи са продажбите на твърдотелни батерии 0 бройки годишно
Направо завладяват света!
А повярвай ми, Африка ще прескочи ДВГ и водорода защото няма зарядна инфраструктура, а най-лесно бързо и евтино се изгражда инфраструктурата за зареждане на електромобили. Даже вече я имат - обикновен контакт в колибата..
Коментиран от #11
17:37 11.02.2026
10 Слънчасалия
До коментар #8 от "авто фен":Тесла У е най продавания автомобил вече трета поредна година.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година.Статистически е доказано.
17:37 11.02.2026
11 Хаха
До коментар #9 от "Разбира се че е така":Хайде да ни разкажеш,как живеещ в колиба в Африка ще си купи електричка? Да не мислиш,че там всяка колиба е с електричество?
Коментиран от #12
17:46 11.02.2026
12 Любопитно
До коментар #11 от "Хаха":Абсолютно си прав, надали ще може да си купи електричка, но поне на теория има къде да си я зареди ако някой му я подари. Вероятно първо ще почне с електрически мотопед.
Сега обаче нека да ти задам контра въпроса - къде ще зареждат водород онезия 1 милион човека без електричество, заради които Акио Тойода заяви че ще произвежда специално водородни автомобили в своята реч, защото те нямало къде да си зареждат електромобилите?
Коментиран от #14
18:05 11.02.2026
13 Любопитно
До коментар #8 от "авто фен":"Просто Тойота са прекалено богата компания за да си позволят да изостават или да бъдат подценявани. Не прекалено богата,а най-богатата авто компания."
Колко е богата Toyota? Защо разпродава активи, ако е толкова богата, а не инвестира своите богатства за да закупи или създаде нови активи? Защо се налага да записват желаещите на опашки, за да чакат с месеци да им бъде произведена поръчаната Toyota, а не си увеличат производствения капацитет, след като разполагат с не сметни богатства които се чудят за какво да похарчат?
Но най-логичният въпрос е защо са най-задлъжнялата в света компания, автомобилна или не а не си платят дълговете?
Как най-големият длъжник в света в твоите очи изглежда най-богатия?
18:10 11.02.2026
14 Хаха
До коментар #12 от "Любопитно":Елементарно,слънчасал! Ще си налее бензин от бензиностанцията,туба или бидон в бензиновата Тойота.
Коментиран от #15
18:30 11.02.2026
15 Туба водород
До коментар #14 от "Хаха":Пресипвана с маркуч. Добре звучи като реклама за водородна Toyota. Само някой с IQ на последовател на Toyota може да му хрумне подобна гениална идея.
За останалите - смеха и здраве. Нямаме нищо против да се забавляваме на ваш гръб шефът на Toyota продава водородни автомобили на живеещи в колиба без ток, а неговите последователи разнасят туби с водород за да го пресипват на закъсалите
18:37 11.02.2026