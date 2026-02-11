Toyota представи новия изцяло електрически Highlander

Toyota официално представи петото поколение на Highlander с радикална промяна на задвижването. Преосмислен като чисто електрически автомобил, Highlander 2027 е първият американски електромобил на Toyota и първият ѝ триредов електромобил за северноамериканския пазар.

Highlander EV е с междуосие 3051 мм, цели 20.6 мм по-дълго от предшественика си – което се превежда директно в по-удобен за възрастни трети ред. Визуално той възприема стила на предната част „Hammerhead”, който се наблюдава при най-новите Prius и Camry, но с блокирана решетка и вградени дръжки на вратите, за по-ефективно движение на въздуха. Интериорът е също толкова трансформиран, с огромен 14,0-инчов централен сензорен екран и 12,3-инчов цифров приборен панел. Авантюристите ще оценят включването на технологията vehicle-to-load (V2L), която позволява на автомобила да действа като гигантска мобилна батерия за къмпинг оборудване или резервно захранване за дома при прекъсване на електрозахранването.

Под капака Highlander предлага многостепенен подход към пробега и мощността. Базовият модел XLE FWD използва батерия с капацитет 77,0 kWh и един двигател с мощност 221 конски сили, осигуряващ пробег от около 435 километра. Вариантите със задвижване на всички колела увеличават мощността до 338 конски сили. Докато стандартният модел с AWD има пробег от 435 километра, изборът на по-голям акумулатор с капацитет 95,8 kWh за версиите XLE Premium или Limited увеличава тази цифра до много по-конкурентните 515 километра. Зареждането се извършва чрез вграден NACS (Tesla-style) порт, като Toyota твърди, че зареждането от 10% до 80% отнема около 30 минути.

Производството трябва да започне в края на 2026 година в завода на Toyota в Джорджтаун, Кентъки, като се използват литиево-йонни батерии, произведени в новия завод на марката на стойност 13,9 милиарда долара в Либърти, Северна Каролина. Макар официалната цена да остава в тайна, анализаторите от бранша очакват XLE да стартира на цена около 54 000 долара, а най-високият клас Limited AWD да достигне 60 000 долара. Това позициониране го поставя в пряка конкуренция с Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9, въпреки че Toyota залага на това, че репутацията му за „непробиваема“ надеждност ще бъде решаващият фактор за семействата, които преминават към електромобили.