Дечев се среща с директори на областни дирекции на МВР

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев се срещна с директори на областните дирекции. Срещите започнаха днес по обед и продължиха няколко часа.
От МВР потвърждават официално единствено, че текат подобни срещи, но без да конкретизират с кого министърът вече се е срещнал и с кого предстои да го направи.
По информация на БТВ министър Дечев и през вчерашния ден е разговарял с директори на областни дирекции – част от тях са освободени от постовете си.
Сред директорите, които се срещнаха с министъра, са тези на областната дирекция в Кърджали, Монтана, Враца, Ямбол, Велико Търново.
На влизане те бяха лаконични. След края на срещата с министъра директорите на областните дирекции излязоха от страничния вход на министерството и отказаха да коментират.
