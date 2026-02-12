СAЩ затегна правилата за „чуждите“ шофьори на камиони

В ход, който може да промени американския логистичен пейзаж, Министерството на транспорта на САЩ финализира обширно правило от 212 страници, целящо да премахне „неквалифицираните“ чуждестранни шофьори от магистралите на страната. Министърът на транспорта Шон Дафи определи настоящата система като „неизпълнение на задължения“, като посочи огромна пропусната възможност за безопасност, която позволява на чуждестранни граждани да управляват големи камиони без никаква проверима история на шофиране.

В основата на новата регулация е пълно „преразглеждане на проверките“. При предишната рамка щати като Калифорния и Ню Йорк, където процентът на неуспешни проверки надхвърляше 50%, рутинно издаваха търговски шофьорски книжки (CDL) въз основа единствено на документи за разрешение за работа (EAD). Считано от 30 дни след публикуването му, тази практика е забранена. Право на участие имат само лицата с неимигрантски статут H-2A, H-2B или E-2, тъй като те преминават строга междуведомствена и консулска проверка. Освен това кандидатите трябва да представят валиден чуждестранен паспорт и документ I-94, който щатите трябва да проверят чрез федералната система SAVE.

Очаква се това да има огромно влияние върху пазара на труда. Федералните прогнози сочат, че приблизително 194 000 шофьори – почти цялото население на активните притежатели на CDL без постоянно местожителство – ще бъдат принудени да напуснат пазара на превози.

Индустриални групи като OOIDA приветстваха тази мярка като победа за професионалните стандарти. Щатите, които отказват да се съобразят или не успеят да проверят и отменят неправилно издадени лицензи, са изправени пред незабавно задържане на десетки милиони федерални средства за магистрали. Както каза секретарят Дафи: „Ако не можем да проверим историята ви на безопасно шофиране, не можете да притежавате CDL в тази страна“, което сигнализира, че ерата на камионите, управлявани само от EAD, официално е достигнала края си.