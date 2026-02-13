Старт-стоп системата вече не е задължителна в САЩ

В ход, описан от Белия дом като „най-голямата дерегулационна мярка в историята на САЩ“, Агенцията за опазване на околната среда (EPA) официално прекрати федералните стимули, които превърнаха автоматичните системи за спиране и стартиране на двигателя в задължителни преди години. На 12 февруари администраторът на EPA Ли Зелдин финализира радикално правило, което отменя „Констатацията за опасност“ от 2009 година – основният правен документ, който преди това класифицираше парниковите газове като заплаха за общественото здраве

През последното десетилетие автомобилните производители бяха награждавани с регулаторни „точки“ за инсталирането на функции за икономия на гориво, като автоматично спиране и стартиране, което изключва двигателя при краткотрайно спиране. Администраторът Зелдин е известен с това, че нарича тези стимули „трофеи за участие в борбата с климатичните промени“, като твърди, че те налагат непопулярна и „изтощаваща батерията“ технология на потребителите, без да носят значителни реални ползи за околната среда. Съгласно новата рамка за 2026 година тези кредити отпадат, което означава, че производителите вече нямат федерална причина, за да налагат тази функция на всеки автомобил от своя автопарк.

Администрацията на Тръмп оценява, че тази мярка ще спести на американските данъкоплатци приблизително 1,3 трилиона долара чрез намаляване на производствените разходи за автомобили и избягване на „скритите такси“ за спазване на климатичните норми. Според данни на EPA, публикувани заедно с обявлението, средната цена на нов автомобил с вътрешно горене може да спадне с до 2400 долара. Тази промяна е част от по-широка „EV Reset“ (пренастройка на електромобилите), тъй като администрацията също предприема стъпки за отмяна на субсидиите за покупка на електромобили и отменя дългогодишната правомощност на Калифорния да определя свои по-строги стандарти за емисии.

Макар че производителите на автомобили все още са свободни да включват технологията старт-стоп, ако смятат, че тя добавя стойност, консенсусът в бранша е, че тя бързо ще премине в списъка с „опции“ или ще бъде напълно премахната в полза на традиционните цикли на запалване. Производители като Stellantis вече приветстваха решението, заявявайки, че то им позволява да се съсредоточат върху автомобили, които „американците действително искат и могат да си позволят“. За милионите шофьори, които са си създали навика да натискат веднага бутона Off“ при влизане в колата си, тази мярка бележи края на десетилетното регулаторно експериментиране с насилственото пестене на гориво.