За да спаси електромобилите VW променя имената им

Германският гигант подготвя мащабна рокада в имената на своите батерийни модели, като първата голяма „жертва“ на тази нова стратегия е популярният кросоувър ID.4. Очаква се още до края на тази година моделът да бъде преобразен и официално прекръстен на ID.Tiguan – ход, с който Волфсбург се надява да върне емоцията и разпознаваемостта сред консервативните си почитатели.

Причината за този завой е проста: абстрактни съчетания като ID.3 или ID.4 така и не успяха да пуснат корен в съзнанието на масовия купувач по начина, по който го направиха легенди като Golf или Polo. Ръководството на марката признава, че името Tiguan носи със себе си десетилетия доверие, качество и ясна йерархия, които липсват на „цифровите“ му събратя. Така новата версия на електрическия SUV няма да бъде просто лек фейслифт, а цялостно препозициониране, което да го доближи максимално до неговия „горивен“ първообраз.

Промяната обаче няма да бъде само козметична. Бъдещият ID.Tiguan ще се възползва от обновената архитектура MEB+, която обещава по-голям пробег и по-висока ефективност. Най-сладката новина за критиците на досегашния интериор е завръщането на физическите бутони – Volkswagen официално се отказва от досадните сензорни плъзгачи, които вбесяваха шофьорите през последните пет години. Очаква се дизайнът да стане по-остър и „мускулест“, за да съответства на новото име, а производството в германския завод в Емден ще продължи поне до 2031 година.

Тази вълна на преименуване е само началото. Вече е потвърдено, че компактният ID.2, който трябва да направи електрическата мобилност достъпна за масите, ще дебютира на пазара като ID.Polo. По всичко личи, че Volkswagen спира да третира своите електромобили като отделен, футуристичен експеримент и ги интегрира напълно в класическата си фамилия. В свят, в който дори Mercedes-Benz започва да се отказва от бранда EQ, Волфсбург залага на най-силното си оръжие – носталгията и доказаните имена.