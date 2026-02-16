Как да изберем най-тихите гуми?

Тишината в купето е лукс, който често бива безпощадно откраднат от монотонното бучене на асфалта. Дори и най-скъпата изолация на подкалниците понякога се оказва безсилна пред грешния избор на "обувки" за автомобила. Ако ви е писнало да усилвате радиото, за да надвикате гумите си при висока скорост, ето как да откриете онези магически модели, които галят слуха.

Според експерти, акустичният комфорт не е въпрос на късмет, а на чиста физика. Първото нещо, в което трябва да се загледате, е „лицето“ на гумата – нейният протектор. Забравете за агресивните V-образни шарки, ако търсите спокойствие; те може да изглеждат ефектно, но често са основните виновници за шума. Истинските шампиони по тишина са моделите с асиметричен дизайн.

Обърнете внимание на детайлите в така наречените раменни зони. Ако блокчетата там са с абсолютно еднаква дължина, подгответе се за досадно фоново виене. Хитрите производители редуват по-къси с по-дълги елементи, за да разбият звуковата вълна. Още един жокер: търсете заоблени или скосени ръбове на блокчетата. Те влизат в контакт с пътя много по-плавно, избягвайки ефекта на „шляпането“, който генерира излишни вибрации.

Технологиите днес достигат до невероятни висоти в борбата с децибелите. Някои марки заимстват идеи от голф топките, предвиждайки в каналите на гумата малки вдлъбнатини, за да укротят въздушния поток. Други изграждат вътрешни 3D структури, напомнящи на звукозаписно студио. Най-високият клас гуми пък крият в себе си специален слой полиуретанова пяна, която буквално поглъща шума отвътре.

Не бива да забравяме и „златното правило“ на каучука: мекото е тихо. Колкото по-еластична е сместа, толкова по-малко шум генерира тя. Тук обаче идва уловката с размерите. Широките, нископрофилни гуми с високи индекси за скорост и товар са конструктивно по-твърди и съответно – по-гласовити. Колкото по-голямо е "месото" на гумата и по-стандартни са нейните параметри, толкова по-голям е шансът да се наслаждавате на тишина.

Разбира се, дори и най-съвършената гума ще започне да "пее" неприятно, ако налягането в нея е грешно или ако геометрията на предницата ви куца. И накрая, един приятелски съвет: търсете баланса. Прекалено тихата гума понякога прави компромис със сцеплението при екстремни условия. Изберете модел, който ви дава спокойствие, без да ви лишава от сигурност на пътя.