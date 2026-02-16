Новини
Технологии »
Как да изберем най-тихите гуми?

Как да изберем най-тихите гуми?

16 Февруари, 2026 10:46 798 4

  • гуми-
  • децибели-
  • шум-
  • съвети

Ето няколко полезни съвета

Как да изберем най-тихите гуми? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Тишината в купето е лукс, който често бива безпощадно откраднат от монотонното бучене на асфалта. Дори и най-скъпата изолация на подкалниците понякога се оказва безсилна пред грешния избор на "обувки" за автомобила. Ако ви е писнало да усилвате радиото, за да надвикате гумите си при висока скорост, ето как да откриете онези магически модели, които галят слуха.

Според експерти, акустичният комфорт не е въпрос на късмет, а на чиста физика. Първото нещо, в което трябва да се загледате, е „лицето“ на гумата – нейният протектор. Забравете за агресивните V-образни шарки, ако търсите спокойствие; те може да изглеждат ефектно, но често са основните виновници за шума. Истинските шампиони по тишина са моделите с асиметричен дизайн.

Обърнете внимание на детайлите в така наречените раменни зони. Ако блокчетата там са с абсолютно еднаква дължина, подгответе се за досадно фоново виене. Хитрите производители редуват по-къси с по-дълги елементи, за да разбият звуковата вълна. Още един жокер: търсете заоблени или скосени ръбове на блокчетата. Те влизат в контакт с пътя много по-плавно, избягвайки ефекта на „шляпането“, който генерира излишни вибрации.

Технологиите днес достигат до невероятни висоти в борбата с децибелите. Някои марки заимстват идеи от голф топките, предвиждайки в каналите на гумата малки вдлъбнатини, за да укротят въздушния поток. Други изграждат вътрешни 3D структури, напомнящи на звукозаписно студио. Най-високият клас гуми пък крият в себе си специален слой полиуретанова пяна, която буквално поглъща шума отвътре.

Не бива да забравяме и „златното правило“ на каучука: мекото е тихо. Колкото по-еластична е сместа, толкова по-малко шум генерира тя. Тук обаче идва уловката с размерите. Широките, нископрофилни гуми с високи индекси за скорост и товар са конструктивно по-твърди и съответно – по-гласовити. Колкото по-голямо е "месото" на гумата и по-стандартни са нейните параметри, толкова по-голям е шансът да се наслаждавате на тишина.

Разбира се, дори и най-съвършената гума ще започне да "пее" неприятно, ако налягането в нея е грешно или ако геометрията на предницата ви куца. И накрая, един приятелски съвет: търсете баланса. Прекалено тихата гума понякога прави компромис със сцеплението при екстремни условия. Изберете модел, който ви дава спокойствие, без да ви лишава от сигурност на пътя.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    3 1 Отговор
    Най тихите гуми са скъпите такива. И марковите.

    10:54 16.02.2026

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Не е необходимо да се мъчите с геометрия! Има си шумови индекс на етикета!

    Коментиран от #3

    10:56 16.02.2026

  • 3 Ура,,Ура

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Така е. Но за който чете и мисли.

    11:05 16.02.2026

  • 4 ИВАН

    1 0 Отговор
    Общи дрънканици от които в крайна сметка нищо не се разбира.

    11:10 16.02.2026