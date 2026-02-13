Три прости правила, които ще удължат живота на двигателя на новия ви автомобил

Закупуването на чисто нов автомобил е вълнуващ момент, но и огромна отговорност, която започва още с първото завъртане на контактния ключ. Макар съвременните технологии да правят двигателите по-технологични, съществуват няколко „златни“ правила, които могат драстично да удължат живота на мотора под капака. Оказва се, че дълголетието на агрегата не е въпрос на късмет, а на дисциплина през първите няколко хиляди километра.

Най-критичният период за всяка нова кола е именно разработката

През първите 2000 километра компонентите вътре в двигателя преминават през процес на напасване, при който всяко излишно натоварване може да остави трайни „белези“. Инженерите са категорични: забравете за рязкото ускорение, „червената зона“ на оборотомера и агресивното шофиране в началото. Това внимателно въвеждане в експлоатация буквално полага основите на здравето на мотора за години напред.

Един от най-големите митове сред шофьорите е свързан със загряването на място

В студените утрини много хора оставят автомобила да работи десет минути пред блока, но експертите съветват нещо съвсем различно. Половин минута на празен ход е напълно достатъчна, за да може маслото да достигне до всички триещи се части и да започне да ги смазва ефективно. Докато почистите леда от стъклата или нагласите отоплението, колата е готова за тръгване. Истинското „загряване“ обаче трябва да става в движение при ниски обороти – така двигателят достига работна температура много по-равномерно и бързо.

Не на последно място идва въпросът с „хигиената“ на консумативите

Опитът да се спестят малко пари чрез зареждане на съмнителни бензиностанции или използването на евтини технически течности е класическа рецепта за авто-самоубийство. Нискокачественото гориво и маслата със съмнителен произход водят до натрупване на отлагания и преждевременно износване, което рано или късно завършва с „астрономическа“ сметка в сервиза. Инвестицията в сертифицирани смазочни материали и проверено гориво не е разход, а най-добрата застраховка за безпроблемна работа.

В крайна сметка, инструкциите за експлоатация не са просто куп хартия в жабката, а наръчник за оцеляване. Ако следвате тези прости стъпки – разумна разработка, кратко загряване и безкомпромисно качество на течностите – вашият автомобил ще ви се отблагодари с хиляди километри вярна служба, без излишни главоболия.