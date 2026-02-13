Новини
Авто »
Три прости правила, които ще удължат живота на двигателя на новия ви автомобил

Три прости правила, които ще удължат живота на двигателя на новия ви автомобил

13 Февруари, 2026 12:53 568 2

  • нова кола-
  • разработка-
  • съвети

Най-критичният период за всяка нова кола е именно разработката

Три прости правила, които ще удължат живота на двигателя на новия ви автомобил - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Закупуването на чисто нов автомобил е вълнуващ момент, но и огромна отговорност, която започва още с първото завъртане на контактния ключ. Макар съвременните технологии да правят двигателите по-технологични, съществуват няколко „златни“ правила, които могат драстично да удължат живота на мотора под капака. Оказва се, че дълголетието на агрегата не е въпрос на късмет, а на дисциплина през първите няколко хиляди километра.

Най-критичният период за всяка нова кола е именно разработката

През първите 2000 километра компонентите вътре в двигателя преминават през процес на напасване, при който всяко излишно натоварване може да остави трайни „белези“. Инженерите са категорични: забравете за рязкото ускорение, „червената зона“ на оборотомера и агресивното шофиране в началото. Това внимателно въвеждане в експлоатация буквално полага основите на здравето на мотора за години напред.

Един от най-големите митове сред шофьорите е свързан със загряването на място

В студените утрини много хора оставят автомобила да работи десет минути пред блока, но експертите съветват нещо съвсем различно. Половин минута на празен ход е напълно достатъчна, за да може маслото да достигне до всички триещи се части и да започне да ги смазва ефективно. Докато почистите леда от стъклата или нагласите отоплението, колата е готова за тръгване. Истинското „загряване“ обаче трябва да става в движение при ниски обороти – така двигателят достига работна температура много по-равномерно и бързо.

Не на последно място идва въпросът с „хигиената“ на консумативите

Опитът да се спестят малко пари чрез зареждане на съмнителни бензиностанции или използването на евтини технически течности е класическа рецепта за авто-самоубийство. Нискокачественото гориво и маслата със съмнителен произход водят до натрупване на отлагания и преждевременно износване, което рано или късно завършва с „астрономическа“ сметка в сервиза. Инвестицията в сертифицирани смазочни материали и проверено гориво не е разход, а най-добрата застраховка за безпроблемна работа.

В крайна сметка, инструкциите за експлоатация не са просто куп хартия в жабката, а наръчник за оцеляване. Ако следвате тези прости стъпки – разумна разработка, кратко загряване и безкомпромисно качество на течностите – вашият автомобил ще ви се отблагодари с хиляди километри вярна служба, без излишни главоболия.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски селянин,Пенсионер

    4 1 Отговор
    Е с какво ще го удължат като от завода са ги направили да изкарат между 150 и 200к,и до там...

    12:58 13.02.2026

  • 2 Зевс

    2 0 Отговор
    Сменете първото масло на 1000 километра и още веднъж на 10 000, независимо, че производителя твърди, че трябва да се сменя на 15-30 000 км.

    12:59 13.02.2026