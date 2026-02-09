Suzuki Across се завръща на базата на новата RAV4

След като през 2020-та за първи път Suzuki Across се появи като преродена версия на Toyota RAV4, сега японците представиха второто поколение на модела, за да съответства на най-новото поколение на своя механичен близнак.

С изчистена предна част, 19-цолови полирани алуминиеви джанти и нов интериор, Across 2026 се позиционира като премиум конкурент в все по-натоварения европейски сегмент на PHEV. Задвижващият агрегат остава 2,5-литров четирицилиндров двигател A25A-FXS, съчетан с преден eAxle и вторичен заден мотор. Тази конфигурация осигурява комбинирана мощност на системата от 306 к.с., което позволява на този семеен автомобил да ускори от 0 до 100 км/ч за само 6,1 секунди. Ефективността е повишена благодарение на по-компактен блок за управление на мощността (PCU) и нови полупроводници от силициев карбид, които намаляват загубите на енергия. Усъвършенстваната батерия с капацитет 22,7 kWh вече увеличава пробега само на електричество над предишната граница от 75 км, което го прави един от най-способните PHEV за дълги разстояния на пазара.

Вътрешността е оборудвана с огромен 12,9-инчов централен сензорен екран и персонализируем 12,3-инчов цифров инструментален панел с режими на дисплея „Casual, Smart, Tough и Sporty“. За първи път Suzuki предлага хед-ъп дисплей (HUD), който прожектира навигационни данни и данни за скоростта виртуално върху предното стъкло. Шофьорът се наслаждава на 10-степенно електрическо регулиране на седалката с функции за запаметяване, а целият интериор е обгърнат от амбиентно осветление. Технологиите за безопасност също са претърпели ъпгрейд до „Ниво 2“, като се използва нов радар за подобряване на системата за предотвратяване на сблъсъци и се добавя 360-градусова камера с 3D изглед за маневриране в тесни градски условия.

Across се предлага в четири отличителни нюанса – Massive Grey, Ever Rest, Super White и Attitude Black. Въпреки че официалната крайна цена все още не е обявена, скоро от компанията ще разкрият повече информация, както и за продажбите, които трябва да започнат до края на годината.