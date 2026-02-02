Новини
Откриха изоставено Renault 5 с пробег от едва 12 километра

Откриха изоставено Renault 5 с пробег от едва 12 километра

2 Февруари, 2026

Колата е оставена в гаража през 1982 година

В скорошно откритие, което прилича повече на сценарий от филм, отколкото на реална история, класическо Renault 5 TL от 1982 година бе открито след 44 години уединение с пробег от едва 12 километра. Този френски автомобил беше открит наскоро в прашен гараж в родината си, където е паркиран от октомври 1982 година, практически в същия ден, в който е напуснал дилърството на Sodirac Renault.

Купена с всички спестявания от французойка, която току-що е получила шофьорска книжка, колата е откарана до дома с временни номера (9105 WWA 71) и оставена настрана. Въпреки това, поради внезапна загуба на увереност зад волана и неразкрити лични причини, собственичката никога повече не я изкарва. Окончателните, постоянни номера са намерени все още в багажника, без да са изминали нито един километър по френските пътища. Колата е боядисана в елегантно цвят „Blue Schiste“, а под капака работи 1108-кубиков редови четирицилиндров двигател с мощност от 45 конски сили, двигател, който в този случай дори не е изразходвал първия си резервоар гориво от 80-те години.

От гледна точка на колекционерите, това е истинска находка. Докато стандартно използван R5 от 1982 година може да се продаде на свободния пазар за между 3000 и 6000 евро, този екземпляр с пробег от 12 км пробег се очаква да счупи всички рекорди. Интериорът е в непокътнато състояние, с фабричните найлони.

Instagram поста на автора разкрива, че колата преминава през деликатно професионално почистване, за да се премахнат десетилетия натрупана мръсотия от гаража, преди да бъде пусната на търг на 15 март тази година. Организирано от престижната аукционна къща Aguttes, събитието се очаква да привлече международния интерес както на музейни куратори, така и на колекционери от висок клас. С модерния R5 E-Tech, който в момента възрожда интереса към марката, моментът за тази продажба е определян като изключително подходящ от експертите.


  • 1 БЕ ТАМ МИШКИ НЯМАТ ЛИ

    1 3 Отговор
    АКУ БЕ ТУКА ЩЕШЕ ДА Е ИЗГРИЗАНО СИИИИЧКОО

    19:16 02.02.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор
    С какъв двигател? Ако е турбо версията го купувам.

    19:23 02.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1.1 бензин е но тези рена 5 са кофти

    2 3 Отговор
    Надлъжен е двигателя, кофти карбуратор солекс. Следващите рена 5 от 1985 са по-сгодни, с напречни двигатели. Лоша звукоизолация е купето, но не гниеха.

    19:31 02.02.2026

  • 5 замислен

    0 0 Отговор
    Това е абсолютна икона за времето си. Хем че би трябвало да е с надлъжен двигател това чудо на времето е нямало спиране само да има бензин в резервоара! Таблото му е чисто женско - 2 стрелки за горивото и за скоростта, останалото е на лампи, ако светне жълта "има проблем карай към сервиз евентуално" и червени "спирай, тук вече има проблем". Много хора вече на години имат спомени точно от такава кола, биха я купили просто от носталгия!

    20:06 02.02.2026