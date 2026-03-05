Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Контрера за Терзиев и ПП-ДБ: София се разпада и няма кой да сложи ред

5 Март, 2026 14:18 330 8

Експериментът на ПП-ДБ със София продължава с пълна сила, заявява той

Контрера за Терзиев и ПП-ДБ: София се разпада и няма кой да сложи ред - 1
Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Поредна порция рокади по върховете на столичната администрация. Нема 'ора!“ Така определи ситуацията с рокадите в Столична община общинският съветник от ВМРО – Българско национално движение Карлос Контрера. Повод за реакцията му е подадената оставка на бившия зам.-кмет по екология Надежда Бобчева.

„След фиаското със софийския боклук заместник-кметът по екология Надежда Бобчева гордо обяви, че се оттегля и поема към нови предизвикателства. Забележете, че подава оставка заради фамозния провал с боклука, а гордо напуска сама, за да поеме по нов път. Най-вероятно заместник-министър на екологията (Да не дава Господ!). След като оправи боклука на общината, ще оправи и държавата. Вервайте!“, написа иронично Контрера.

По отношение на Неделков общинарят също е категоричен:

„Вместо да го уволнят, те го издигат! Борис Бонев и „Спаси София“ може да са щастливи - уж в опозиция на Терзиев, а получават цял заместник-кмет по екология (Неделков е партийно назначение на „спасителите“, един от първите трудоустроени след октомври 2023 г.). Поредна сделка между ППДБ и „Спаси София“? Вероятно“, прави своите изводи общинският съветник от ВМРО.

А що се отнася до съдбата на Столичен инспекторат, сегашният заместник-директор става директор. Той е дошъл преди около година от Летище „Васил Левски“. Колко разбира от отпадъци и контрол на чистотата?

„Може пък да се е понаучил. Както казват ППДБ – „учим се в движение“.. Учат се, дума да няма, но за сметка на града и на гърба на софиянци“!

Прилагаме и пълния текст на позицията на Карлос Контрера:

„А“ отборът на ППДБ в Столична община продължава да се разпада!

Поредна порция рокади по върховете на столичната администрация. Нема 'ора!

След фиаското със софийския боклук заместник-кметът по екология Надежда Бобчева гордо обяви, че се оттегля и поема към нови предизвикателства. Забележете, че подава оставка заради фамозния провал с боклука, а гордо напуска сама, за да поеме по нов път. Най-вероятно заместник-министър на екологията (Да не дава Господ!). След като оправи боклука на общината, ще оправи и държавата. Вервайте!

Неин наследник като зам.-кмет става другият беладжия от сагата с боклука - директорът на Столичен инспекторат инж. Неделков. Награда за цялостно творчество. Вместо да го уволнят, те го издигат! Борис Бонев и „Спаси София" може да са щастливи - уж в опозиция на Терзиев, а получават цял заместник-кмет по екология (Неделков е партийно назначение на спасителите, един от първите трудоустроени след октомври 2023 г.). Поредна сделка между ППДБ и „Спаси София"? Вероятно.

Съдбата на Столичен инспекторат? Сегашният заместник-директор става директор. Човекът дойде преди около година от Летище София. Колко разбира от отпадъци, контрол на чистотата? Може пък да се е понаучил. Както казват ППДБ – „учим се в движение". Учат се, дума да няма, но за сметка на града и на гърба на софиянци!

Експериментът на ППДБ със София продължава с пълна сила. Умно-красивата пропаганда се опитва да ни убеди, че всичко е точно. Дали? София се разпада и няма кой да тури ред в администрацията и в управлението. Щетите от дилетантското управление на ППДБ в София ще ги поправяме с години.


  • 1 Мнение

    1 2 Отговор
    Контрера, присъедини се и ти към разпадащите се педоханци от ппдб и повече НЕ влизайте в политиката!!!

    14:20 05.03.2026

  • 2 община софя

    2 0 Отговор
    позлатява мутри над 30 години

    14:21 05.03.2026

  • 3 Референдум

    2 2 Отговор
    Вън София от България само така ще оцелеем

    14:22 05.03.2026

  • 4 Айде поредната подложка

    2 0 Отговор
    на корупцията и той взема думата ? Престъпното дуо Борисов/Пеевски не жали пачки за да вербува маскари да маскарят противниците им ! Предизборната надпревара е започнала преди да бъде стартирана, пак се "играе" подло и по пещерняшки !

    14:24 05.03.2026

  • 5 Сийка

    1 0 Отговор
    Карлосщайн от Контрераланд - представител на почти изчезнала партийка се изказа.

    14:26 05.03.2026

  • 6 Евала

    1 0 Отговор
    Толкова задълбочен и остроумен коментар от Контрерата от ВМРОто, че как да не го публикуваш два пъти в една и съща статия.

    14:26 05.03.2026

  • 7 Терца майорна

    1 0 Отговор
    Реконтра, ще видиш, че след изборите ще сте валат

    14:27 05.03.2026

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
    КОНТРЕРА, ВЕЧНО СИ КОНТРА НА ВСИЧКО СЛУЧВАЩО СЕ В ОБЩИНАТА. ТВОЯ МИЛОСТ И ТАКОВ САМО УМЕЕТЕ ДА ПЛЮВАТЕ, А С КАКВО ДОПРИНЕСОХТЕ ИМЕННО ДВАМЦАТА ЗА ПО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ? ВЗИМАЙТЕ СЕ В РЪЦЕ И ДЕЙСТВАЙТЕ ,А НИЕ ЩЕ КОМЕНТИРАМЕ ,КОЕ Е ДОБРО И ЛОШО. ИЛИ СИ ДОБИЛ СИЛА, ЧЕ ВМРО ЩЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ " НОВАТА ПАРТИЯ " НА РАДЕВ? ВНИМАВАЙ, КАКВО СИ ПОЖЕЛАВАШ ? ✈️🇧🇬🤔

    14:29 05.03.2026

