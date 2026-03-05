Контрера за Терзиев и ПП-ДБ: София се разпада и няма кой да сложи ред

„Поредна порция рокади по върховете на столичната администрация. Нема 'ора!“ Така определи ситуацията с рокадите в Столична община общинският съветник от ВМРО – Българско национално движение Карлос Контрера. Повод за реакцията му е подадената оставка на бившия зам.-кмет по екология Надежда Бобчева.

„След фиаското със софийския боклук заместник-кметът по екология Надежда Бобчева гордо обяви, че се оттегля и поема към нови предизвикателства. Забележете, че подава оставка заради фамозния провал с боклука, а гордо напуска сама, за да поеме по нов път. Най-вероятно заместник-министър на екологията (Да не дава Господ!). След като оправи боклука на общината, ще оправи и държавата. Вервайте!“, написа иронично Контрера.

По отношение на Неделков общинарят също е категоричен:

„Вместо да го уволнят, те го издигат! Борис Бонев и „Спаси София“ може да са щастливи - уж в опозиция на Терзиев, а получават цял заместник-кмет по екология (Неделков е партийно назначение на „спасителите“, един от първите трудоустроени след октомври 2023 г.). Поредна сделка между ППДБ и „Спаси София“? Вероятно“, прави своите изводи общинският съветник от ВМРО.

А що се отнася до съдбата на Столичен инспекторат, сегашният заместник-директор става директор. Той е дошъл преди около година от Летище „Васил Левски“. Колко разбира от отпадъци и контрол на чистотата?

„Може пък да се е понаучил. Както казват ППДБ – „учим се в движение“.. Учат се, дума да няма, но за сметка на града и на гърба на софиянци“!

Експериментът на ППДБ със София продължава с пълна сила. Умно-красивата пропаганда се опитва да ни убеди, че всичко е точно. Дали? София се разпада и няма кой да тури ред в администрацията и в управлението. Щетите от дилетантското управление на ППДБ в София ще ги поправяме с години.