Новини
България »
Трайчо Трайков очаква АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до две седмици

Трайчо Трайков очаква АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до две седмици

5 Март, 2026 14:26 975 22

  • трайчо трайков -
  • аец козлодуй-
  • мембрани

От атомната централа са го уверили, че това може да се случи, след като проблемът с дефектните части бъде отстранен

Трайчо Трайков очаква АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до две седмици - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доставчиците от Русия не са крайно надеждни като реакция, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод честите спирания на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" заради дефект на мембрани.

Той посети атомната централа и инспектира на място пусковите дейности по неядрената част на шести блок с оглед включването му в енергийната система на страната.

"Това, което разбирам от ръководството на централата, е, че доставчиците от Русия не са крайно надеждни като отношение, като реакция и като качество, но аз смятам, че винаги първият избор трябва да бъде доставка на оригинални части, и трябва да бъдат направени нужните административни стъпки, а те понякога отнемат време", коментира Трайков, цитиран от бТВ.

"Знам от хората от бранша, че в самата страна на производителя на оригиналното оборудване също се получават множество дефекти, включително и за тази част", допълни той.

Трайков обясни, че след като се е появила необходимостта от подмяната на тази мембрана, в АЕЦ „Козлодуй“ са провели процедура за доставка на оригинални части.

"По някаква причина, която предстои да се изясни, тази процедура е прекратена през 2023 г. След това през 2024 г. започва нова, която е била функция на даването на дерогация от Министерския съвет, за да може в санкционния режим да се доставят тези компоненти. Тази дерогация пак по причини, които не са изяснени, се е забавила прекалено много и когато вече е получена през май 2025 г., е било късно да бъде изпълнена поръчката от доставчика, който се е явил на процедурата", обясни служебният министър.

След това са започнали опитите с поставяне на аналогични компоненти. По думите на Трайков ръководството на атомната централа сега го е уверило, че очакванията са, след като проблемът е отстранен, блокът да може да започне да работи на пълен капацитет до десетина дни или до две седмици.

Трайчо Трайков допълни, че от централата са му предоставили списък с всички дерогации, които е необходимо да се дадат от Министерския съвет, за да се осигурят части за безпроблемна работа.

"Не знам защо предишният Министерски съвет не е взел тези решения. Ангажирам се тези решения да бъдат взети по най-бързия начин, включително за доставката на въпросната мембрана и новата процедура, която са започнали", увери Трайчо Трайков.

Загубите, които се реализират при спирането на шести блок, не са малки и става дума за десетки милиони евро, добави той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очаквам

    13 0 Отговор
    скоро съвсем да спре

    14:29 05.03.2026

  • 2 Тройчо крадеца

    19 1 Отговор
    ще закрие и АЕЦа.

    Коментиран от #6

    14:30 05.03.2026

  • 3 Мнение

    22 0 Отговор
    Що бе, нали напълнихте България с фотоволтаици и перки?!
    Нали ежедневно ни обяснявате как топ невероятната технология на 21 век (последователно свързани батерии от джиесеми) била бъдещето?!
    Давайте без АЕЦ и тецове и очаквайте народа да ви почука на прозорците!

    Трайчо ли си продайчо ли си, всички като теб (герб, дпс, ппдб и др пободни) трябва да пълните затворите в България!!!

    14:31 05.03.2026

  • 4 Тропчо

    23 0 Отговор
    Руснаците били много изостанали, пък ние заради две мембрани ще затворим 6 ти блок

    14:32 05.03.2026

  • 5 Трайчо Костов

    2 14 Отговор
    Русия е под САНКЦИИ ! СЛАВА ! Не искам Атоми !

    14:33 05.03.2026

  • 6 Нали

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тройчо крадеца":

    Това е целта😀

    14:33 05.03.2026

  • 7 УРААААААА...

    4 3 Отговор
    Тока ще поевтинеее.

    14:34 05.03.2026

  • 8 KОЗЛОДУЙ NPP

    14 1 Отговор
    Интересно интервю даде сутринта по тв-то. Ще уволнява шефа на централата, защото не е купил руски резервни части.?!? А как да стане като ние не искаме да сме зависими от Русия? Трайчо е пълен куку!

    14:37 05.03.2026

  • 9 А бе,

    6 1 Отговор
    голямо очакване от наш Трайчо !

    14:38 05.03.2026

  • 10 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Хубааа рапта, ама Ганьовска.

    14:38 05.03.2026

  • 11 Пенсионерка

    15 0 Отговор
    Трайчо да си затрае и да не пришпорва, защото това не е баничарница. Как може човек, изобщо без “ хабер” от тази работа, случайник за два месеца , да се взима насериозно!Казали му ( на пазара? ), че и оригиналните части дават дефект? Справка-50 години работи АЕЦ-а без проблем, докато се ползваха оригинални части и гориво!

    14:41 05.03.2026

  • 12 Някой

    3 1 Отговор
    До две седмици, за две седмици.

    14:43 05.03.2026

  • 13 Булдог

    6 0 Отговор
    И после и Белене.... Ще заработи !

    Коментиран от #20

    14:50 05.03.2026

  • 14 Планинец

    3 0 Отговор
    А кога ще пуснат ПАВЕЦа А????

    14:51 05.03.2026

  • 15 ?????

    4 0 Отговор
    Трайчо Трайков що не си трае като сме с изути гащи, а не да ни разправя колко ненадеждни били руските доставчици.
    Мен даже ми е интересно кви цени, срокове и условия за тия мембрани ще ни предложи Росатом след тия негови хвалипръцковщини.

    14:54 05.03.2026

  • 16 Съсипахте енергетиката

    6 0 Отговор
    За 5 блок западното гориво е неподходящо и амортизира защитната обвивка. За 6 блок липсват оригинални части, повреди уплътнители преди година, сега мембрани, които вместо 4 г. от руснаци, издържат по няколко месеца, направени от българи. Съсипахте Белене. Ще има много дълъг период без АЕЦ, 20-30 години.
    Каквото можахте, унищожихте, а Турция строи нашите газопроводи ЮП с космически технология, Нашата Белене в Турция. Защо сметките били високи, защо сме купували най-скъп ток с Румъния на борсата. Как в цяла Европа перки и фото са най-евтини, само тук в България най-скъпи. За десерт Василев ни изпрати на борса ток, домакинствата. И подаряват ТЕЦ-ове служебните Гълъбово, и унищожиха Марите, базови мощности. Пращаме си въглищата на Сърбия и купуваме ток от тях. Да се смееш ли, да плачеш ли. Не беше забрана да се разширява Чаира, Трайков. Не беше ПАВЕЦ, унищожаване. 36 г. разсипия, всичко се руши, пуста алчност. Че и ВИК нямаме, нашата вода по-евтина в Гърция и Турция, хората вопонапоителни с.ми си направиха от внос наша вода. Тук пожари, безводие и безобразно вдигане на цени. Че водата не е питейна в София, че идва под наклон, 4 лв. кубик, всичко над 1.20 кубик вода София е Титаничен ГРАБЕЖ.

    14:57 05.03.2026

  • 17 Мухаа ха!

    6 0 Отговор
    Санкционна солидарност в действие,на булгариш територия.За да правим сечено на Росатом( който по дългосрочен договор, като главен изпълнител на АЕЦ, включително блоковете) единствено той може да извършва регулярни ремонти на блокове, възли, агрегати,и подмяна на детайли.Благодарение на акушерката и нашите под гз,ници,една мембрана,която със целия ремонт/ подмяна струва 10 хиляди долара,само от престоя на блока,за един месец сме загубили 6 милиона евро,от непроизведена ел.енергия.Тази евростлантическа хунта,ще ни докара държавата до там,че до пет години, наистина ще осъмнем без АЕЦ Козлодуй.Ще го има физически,но ток на Нула.А може би,това е далечната цел: да го подарят на уестингчо,със все територия,командни зали, инфраструктура за високо напрежение, включително самите блокове.Сега,след толкова години, разбрах,защо е имало народен съд, и какъв " елит" са извозвали в Белене ,Скравена и други СПА центрове.Ами и тогава са били същите под,гз,ници,търсещи единствено далаверата,за сметка на бюджета и народа.

    15:01 05.03.2026

  • 18 социалист -анти капиталист

    6 0 Отговор
    Тодор Живков е виновен , че построи АЕЦ , ако я нямахме , управниците сега нямаше да се чудят каква е тая технология , както се чудят и за асфалта защо 50 годишен асфакт е още здрав -пълна загадка !

    15:02 05.03.2026

  • 19 трай трайчо, за зелена трева

    4 0 Отговор
    Няма, няма. Всичко си е наред. Нали сме в "клубът на богатите"? 2-3 пъти по-високи сметки от миналогодишните си е нормално. Освен това, трябва да помагаме с ток и на Украйна, а АЕЦ-а нещо не работи......

    15:10 05.03.2026

  • 20 дайте да дадем

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Булдог":

    Имаш предвид, затвора в Белене ли?

    Коментиран от #22

    15:12 05.03.2026

  • 21 наблюдател

    0 2 Отговор
    Днес АЕЦ-а произвежда 1500 мегавата от 2000 възможни. Консумацията на мрежата е доста ниска - 5166 мегавата в максумума в 8 часа, а за вечерния максимум в 18 часа едва ли ще превиши 5500. ФЕЦ-овете бълват уверено, Мариците общо дават 1 гигават, ВЕЦ-овете чакат да се прибере слънцето. Технически погледнато няма място за паника.

    15:16 05.03.2026

  • 22 Булдог

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "дайте да дадем":

    Което и ДА е! Все ще от полза . Голяма!

    16:03 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове