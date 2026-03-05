Трайчо Трайков очаква АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до две седмици

Доставчиците от Русия не са крайно надеждни като реакция, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод честите спирания на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" заради дефект на мембрани.
Той посети атомната централа и инспектира на място пусковите дейности по неядрената част на шести блок с оглед включването му в енергийната система на страната.
"Това, което разбирам от ръководството на централата, е, че доставчиците от Русия не са крайно надеждни като отношение, като реакция и като качество, но аз смятам, че винаги първият избор трябва да бъде доставка на оригинални части, и трябва да бъдат направени нужните административни стъпки, а те понякога отнемат време", коментира Трайков, цитиран от бТВ.
"Знам от хората от бранша, че в самата страна на производителя на оригиналното оборудване също се получават множество дефекти, включително и за тази част", допълни той.
Трайков обясни, че след като се е появила необходимостта от подмяната на тази мембрана, в АЕЦ „Козлодуй“ са провели процедура за доставка на оригинални части.
"По някаква причина, която предстои да се изясни, тази процедура е прекратена през 2023 г. След това през 2024 г. започва нова, която е била функция на даването на дерогация от Министерския съвет, за да може в санкционния режим да се доставят тези компоненти. Тази дерогация пак по причини, които не са изяснени, се е забавила прекалено много и когато вече е получена през май 2025 г., е било късно да бъде изпълнена поръчката от доставчика, който се е явил на процедурата", обясни служебният министър.
След това са започнали опитите с поставяне на аналогични компоненти. По думите на Трайков ръководството на атомната централа сега го е уверило, че очакванията са, след като проблемът е отстранен, блокът да може да започне да работи на пълен капацитет до десетина дни или до две седмици.
Трайчо Трайков допълни, че от централата са му предоставили списък с всички дерогации, които е необходимо да се дадат от Министерския съвет, за да се осигурят части за безпроблемна работа.
"Не знам защо предишният Министерски съвет не е взел тези решения. Ангажирам се тези решения да бъдат взети по най-бързия начин, включително за доставката на въпросната мембрана и новата процедура, която са започнали", увери Трайчо Трайков.
Загубите, които се реализират при спирането на шести блок, не са малки и става дума за десетки милиони евро, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очаквам
14:29 05.03.2026
2 Тройчо крадеца
Коментиран от #6
14:30 05.03.2026
3 Мнение
Нали ежедневно ни обяснявате как топ невероятната технология на 21 век (последователно свързани батерии от джиесеми) била бъдещето?!
Давайте без АЕЦ и тецове и очаквайте народа да ви почука на прозорците!
Трайчо ли си продайчо ли си, всички като теб (герб, дпс, ппдб и др пободни) трябва да пълните затворите в България!!!
14:31 05.03.2026
4 Тропчо
14:32 05.03.2026
5 Трайчо Костов
14:33 05.03.2026
6 Нали
До коментар #2 от "Тройчо крадеца":Това е целта😀
14:33 05.03.2026
7 УРААААААА...
14:34 05.03.2026
8 KОЗЛОДУЙ NPP
14:37 05.03.2026
9 А бе,
14:38 05.03.2026
10 Хасковски каунь
14:38 05.03.2026
11 Пенсионерка
14:41 05.03.2026
12 Някой
14:43 05.03.2026
13 Булдог
Коментиран от #20
14:50 05.03.2026
14 Планинец
14:51 05.03.2026
15 ?????
Мен даже ми е интересно кви цени, срокове и условия за тия мембрани ще ни предложи Росатом след тия негови хвалипръцковщини.
14:54 05.03.2026
16 Съсипахте енергетиката
Каквото можахте, унищожихте, а Турция строи нашите газопроводи ЮП с космически технология, Нашата Белене в Турция. Защо сметките били високи, защо сме купували най-скъп ток с Румъния на борсата. Как в цяла Европа перки и фото са най-евтини, само тук в България най-скъпи. За десерт Василев ни изпрати на борса ток, домакинствата. И подаряват ТЕЦ-ове служебните Гълъбово, и унищожиха Марите, базови мощности. Пращаме си въглищата на Сърбия и купуваме ток от тях. Да се смееш ли, да плачеш ли. Не беше забрана да се разширява Чаира, Трайков. Не беше ПАВЕЦ, унищожаване. 36 г. разсипия, всичко се руши, пуста алчност. Че и ВИК нямаме, нашата вода по-евтина в Гърция и Турция, хората вопонапоителни с.ми си направиха от внос наша вода. Тук пожари, безводие и безобразно вдигане на цени. Че водата не е питейна в София, че идва под наклон, 4 лв. кубик, всичко над 1.20 кубик вода София е Титаничен ГРАБЕЖ.
14:57 05.03.2026
17 Мухаа ха!
15:01 05.03.2026
18 социалист -анти капиталист
15:02 05.03.2026
19 трай трайчо, за зелена трева
15:10 05.03.2026
20 дайте да дадем
До коментар #13 от "Булдог":Имаш предвид, затвора в Белене ли?
Коментиран от #22
15:12 05.03.2026
21 наблюдател
15:16 05.03.2026
22 Булдог
До коментар #20 от "дайте да дадем":Което и ДА е! Все ще от полза . Голяма!
16:03 05.03.2026