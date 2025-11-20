Новата Lada Niva Travel: Ясни са цената и нивата на оборудване

АвтоВАЗ най-сетне вдигна завесата пред обновената Lada Niva Travel с дългоочаквания нов двигател. Вече не говорим просто за лек фейслифт, а за сериозна стъпка напред в еволюцията на този кросоувър, който обещава повече динамика и комфорт.

Централният елемент в тази актуализация, разбира се, е новият 1.8-литров бензинов двигател. Той разполага със скромните 90 конски сили. Важно е да се отбележи, че освен новия силов агрегат, инженерите са пипнали и критични елементи като спирачната система и окачването, осигурявайки по-прецизно и сигурно пътно поведение – както на асфалт, така и извън него.

Обновената Lada Niva Travel ще бъде лансирана на пазара в Русия в пет различни нива на оборудване, които варират от прагматично окомплектовани до напълно оборудвани за съвременния потребител. Те носят имената: Classic, Comfort, Life, Enjoy и върховото Techno.

Препоръчителните цени на дребно за модела стартират от изключително атрактивната сума от 1 390 000 рубли, което, по текущия обменен курс се равнява на приблизително 13 900 евро. Нека разгледаме какво точно предлага всяка една от версиите:

Classic: Това е входното ниво, но не си мислете, че е изцяло "голо". То включва абсолютно всички технически подобрения (новият двигател, оптимизираните спирачки и окачване). Освен това, в пакета влизат задължителните елементи за безопасност и удобство – въздушна възглавница за водача, хидравлика на волана, електрически стъкла, отопляеми странични огледала и ABS.

Comfort: С тази версия преминаваме към по-приятния престой в купето. Тя добавя двойка предни въздушни възглавници за по-добра пасивна безопасност, климатична система за борба с жегите, отопляеми предни седалки, покривни релси за багаж и стилен капак за резервната гума.

Life: Тук започваме да говорим за естетика. Нивото Life дообогатява пакета с модерни LED светлини, които не само изглеждат по-добре, но и осигуряват по-добра видимост, както и 15-цолови лети джанти, придаващи по-завършен вид на всъдехода.

Enjoy: Името говори само за себе си. Тази версия е за тези, които ценят мултимедията и по-големите колела. Получавате 16-цолови джанти, инфотейнмънт система с камера за задно виждане и круиз контрол.

Techno: Това е черешката на тортата, абсолютният връх на оборудването на руснаците, което демонстрира, че и Lada може да предложи някои технологии. Techno идва с големи 17-цолови алуминиеви джанти, капак на резервната гума в цвета на купето, затъмнени задни стъкла, предни фарове за мъгла и премиум мултимедийна система. В пакета са включени и отопление на предното стъкло (истинско спасение през зимата!) и регулируема по височина седалка на водача с лумбална опора.