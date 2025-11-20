Новини
Новата Lada Niva Travel: Ясни са цената и нивата на оборудване

Новата Lada Niva Travel: Ясни са цената и нивата на оборудване

20 Ноември, 2025 10:29 4 252 32

Основната новост е 1.8-литров бензинов двигател

Новата Lada Niva Travel: Ясни са цената и нивата на оборудване - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

АвтоВАЗ най-сетне вдигна завесата пред обновената Lada Niva Travel с дългоочаквания нов двигател. Вече не говорим просто за лек фейслифт, а за сериозна стъпка напред в еволюцията на този кросоувър, който обещава повече динамика и комфорт.

Централният елемент в тази актуализация, разбира се, е новият 1.8-литров бензинов двигател. Той разполага със скромните 90 конски сили. Важно е да се отбележи, че освен новия силов агрегат, инженерите са пипнали и критични елементи като спирачната система и окачването, осигурявайки по-прецизно и сигурно пътно поведение – както на асфалт, така и извън него.

Обновената Lada Niva Travel ще бъде лансирана на пазара в Русия в пет различни нива на оборудване, които варират от прагматично окомплектовани до напълно оборудвани за съвременния потребител. Те носят имената: Classic, Comfort, Life, Enjoy и върховото Techno.

Препоръчителните цени на дребно за модела стартират от изключително атрактивната сума от 1 390 000 рубли, което, по текущия обменен курс се равнява на приблизително 13 900 евро. Нека разгледаме какво точно предлага всяка една от версиите:

Classic: Това е входното ниво, но не си мислете, че е изцяло "голо". То включва абсолютно всички технически подобрения (новият двигател, оптимизираните спирачки и окачване). Освен това, в пакета влизат задължителните елементи за безопасност и удобство – въздушна възглавница за водача, хидравлика на волана, електрически стъкла, отопляеми странични огледала и ABS.

Comfort: С тази версия преминаваме към по-приятния престой в купето. Тя добавя двойка предни въздушни възглавници за по-добра пасивна безопасност, климатична система за борба с жегите, отопляеми предни седалки, покривни релси за багаж и стилен капак за резервната гума.

Life: Тук започваме да говорим за естетика. Нивото Life дообогатява пакета с модерни LED светлини, които не само изглеждат по-добре, но и осигуряват по-добра видимост, както и 15-цолови лети джанти, придаващи по-завършен вид на всъдехода.

Enjoy: Името говори само за себе си. Тази версия е за тези, които ценят мултимедията и по-големите колела. Получавате 16-цолови джанти, инфотейнмънт система с камера за задно виждане и круиз контрол.

Techno: Това е черешката на тортата, абсолютният връх на оборудването на руснаците, което демонстрира, че и Lada може да предложи някои технологии. Techno идва с големи 17-цолови алуминиеви джанти, капак на резервната гума в цвета на купето, затъмнени задни стъкла, предни фарове за мъгла и премиум мултимедийна система. В пакета са включени и отопление на предното стъкло (истинско спасение през зимата!) и регулируема по височина седалка на водача с лумбална опора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А ЗАЩО НОВА КЛАСиЧЕСКАТА НИВА

    11 12 Отговор
    Е 4200 евро в шоурум където и да е МАЦКВА А ТУКА Е ДВСЙСЕ ХИЛ . ЛЕВА...?!!!!!

    Коментиран от #16, #18

    10:39 20.11.2025

  • 2 Гарван

    34 27 Отговор
    Lada Niva Trouble - Двигател 1.8-литров, 90 КС, за сравнение такъв тип нрмален СУВ е с минимум 150 КС - това няма да може да изкачи малко по-сериозен баир. Кога руснаците са могли да правят автомобили?

    Коментиран от #4, #10

    10:44 20.11.2025

  • 3 Ганчо евроатлантика

    20 8 Отговор
    На жена ми купих от на кирето електричките, за градско да си кара. А за мен си взех пасать комби от завода на роско плиувналиев, да я ползваме като семейна, на дълъг път!

    10:46 20.11.2025

  • 4 УНИКАЛНО Т-П ТРОЛ

    25 20 Отговор

    До коментар #2 от "Гарван":

    Ако беше учил в училище, щеше от обща култура да знаеш що е то механика, предавателно оттношение, въртящ момент. Можеше и някаква елементарна логика да развиеш, вместо полиран мозък, щеше да се замислиш как така на старите ниви двигателя е още по-малко конски сили, пък катерят без проблем?!

    Коментиран от #6

    10:49 20.11.2025

  • 5 не мога да го гледам

    19 22 Отговор
    Факти бързат винаги да ни осведомят и ни натрапят "руските успехи". Какно ни интересуват изобщо. Сакън да не ги забравим. Руската техника винаги е крадена от Запад и за нищо не става. Дори и оръжията им.

    10:57 20.11.2025

  • 6 Куку

    14 18 Отговор

    До коментар #4 от "УНИКАЛНО Т-П ТРОЛ":

    Карах в казармата уазка 469 , двигател 2.5 бензин 75 коня... С четири човека и най много 50кг багаж, на големите баири гаснеше от немощ . Давах пълна газ на първа и тъкмо на края на стръменото и кюф, паф и умира... това е положението с такива антики ..

    Коментиран от #11

    11:12 20.11.2025

  • 7 А дано

    11 4 Отговор
    Сега остана да се намерят мераклии за нея

    Коментиран от #14, #29

    11:25 20.11.2025

  • 8 Българин

    12 2 Отговор
    Какво е това "Лада Нива Травел"?!? Няма ли руски език, руски букви?!?
    ЗАщо е това чуждопоклоничество??? Кой плаща за него?!?

    Коментиран от #13

    11:29 20.11.2025

  • 9 бай Димо

    3 1 Отговор
    Абе що не сложат дизел?

    Коментиран от #17, #28

    11:30 20.11.2025

  • 10 Перо

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гарван":

    Без да коментирам тази кола, трябва да знаеш, че за динамичните качества и баирите е по-важно предавателното число, не толкова мощността. Това не е трактор!

    11:31 20.11.2025

  • 11 Руку

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Куку":

    Като ти мета обяснението, кой знае кво си правил? Вклйчи ли предния мост, включи ли бавни скорости?

    Коментиран от #30

    11:31 20.11.2025

  • 12 УхааААА

    8 6 Отговор
    Нов китайски SUV. След месец ще има друг нов, ама без въздушни възглавници.

    11:40 20.11.2025

  • 13 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Ами Путин така я е кръстил. Работил е в КГБ на запад човека.

    11:43 20.11.2025

  • 14 БАРС

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "А дано":

    АЗ БИХ СИ Я КУПИЛ ЗАЩО НЕ ЗА 13000 ЕВРО ЩЕ СИ КАРАМ КОЛА И ТО ЧИСТО НОВА И С ГАРАНЦИЯ . НО ПРОБЛЕМЪТ Е ДРУГ НАДАЛИ ЩЕ СТИГНЕ ДО БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ САНКЦИИТЕ.ХАРЕСВА МИ.ХЕНРИ ФОРД НЕ НАПРАЗНО Е КАЗАЛ ,ЧЕ НОВАТА КОЛА Е НАЙ ХУБАВАТА.ЗА ФОРДА ДАЖЕ И НЕ СПОМЕНАЛ.

    Коментиран от #15

    11:46 20.11.2025

  • 15 Развийш ли

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "БАРС":

    Това го е казал когато в Русия още не са правили даже и велосипеди а иначе ти си купи ладичката

    11:54 20.11.2025

  • 16 аааа

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "А ЗАЩО НОВА КЛАСиЧЕСКАТА НИВА":

    За да отидеш да си я купиш от Мацква. Побързай, че не останаха.

    Коментиран от #20

    12:02 20.11.2025

  • 17 поКУРко

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "бай Димо":

    Защото китайците не им продават дизел! А Блатника никога и нищо не е измислил в своята история! Само лоши копия и имитации, за да не плащат за права и патенти!

    12:02 20.11.2025

  • 18 Бива

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "А ЗАЩО НОВА КЛАСиЧЕСКАТА НИВА":

    14000 евро за такива удобства + проходимост си е много добра цена.

    12:02 20.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЗи имам в сметката 34 лева

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "аааа":

    И колело ни мога си си купя ШОТО КАПИТАЛИСТИТЕ МА ОБРАХА но по ВАЖНОТО Е ЧЕ НАГЛЕДНО СЕ ВИЖДА НАДЦЕНКАТА НА ЕКСПЛОАТАТОРСКАТА СИСТЕМА И ЗАЩО ИМАМ САМО 34 ЛЕВА.....

    Коментиран от #24

    12:36 20.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 нямаш пукната пара

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "АЗи имам в сметката 34 лева":

    Па имаш време да тролиш по форумите. На калпазанин който е толкова некадърен, че няма пари ли да взинаме мнението за меродавно? Марш да работиш бе.

    12:58 20.11.2025

  • 25 уаууу

    2 2 Отговор
    Има аирбаг. Че и 15 цолови джанти... SUV с 15 цола. Ма и клинатик имало еее... Всичко това не в основната версия. SUV с 90 коня. Евала.

    13:02 20.11.2025

  • 26 инж. Минчев

    6 3 Отговор
    Класически и функционален външен вид. Ако е с добро качество на материали и сглобка, това е прекрасен малък СУВ, а не хибридна или електрическа щуротия.
    Реално това е идеален вариант за българските условия, ако е качствен.

    14:47 20.11.2025

  • 27 дядото

    3 3 Отговор
    ще останем само с гледането.може,но не и за българите.ние ще купуваме западните стари бракми на подобни цени,но демократични.пфу.

    15:19 20.11.2025

  • 28 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "бай Димо":

    Щото само със смяна на двигател не става. Тя и със старите немощни двигатели чупеше раздатки, карета и диференциали като лешници(защото са правени за жигула), а сега с новия двигател направо ще ги хруска. Сложат ли дизел и директно я хвърляй у дерето веднага като я изкараш от дилъра. За да смениш двигателя трябва да оразмериш и другите компоненти по привода до колелата.

    15:43 20.11.2025

  • 29 няма да има

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "А дано":

    Освен фактическият екип и още 2-3 заблудени матрьошки, други едва ли ще има

    16:33 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гост

    3 1 Отговор
    Лада Нива Трабъл. Един ден травъл, шест дни трабъл.

    21:13 20.11.2025

  • 32 Лада москвич

    1 0 Отговор
    Освен да правят бомби, братушките не могат нищо друго. 90коня ще раздрънчат съвсем каруцата...

    10:10 21.11.2025