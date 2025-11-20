Новата Lada Niva Travel: Ясни са цената и нивата на оборудване

АвтоВАЗ най-сетне вдигна завесата пред обновената Lada Niva Travel с дългоочаквания нов двигател. Вече не говорим просто за лек фейслифт, а за сериозна стъпка напред в еволюцията на този кросоувър, който обещава повече динамика и комфорт.
Централният елемент в тази актуализация, разбира се, е новият 1.8-литров бензинов двигател. Той разполага със скромните 90 конски сили. Важно е да се отбележи, че освен новия силов агрегат, инженерите са пипнали и критични елементи като спирачната система и окачването, осигурявайки по-прецизно и сигурно пътно поведение – както на асфалт, така и извън него.
Обновената Lada Niva Travel ще бъде лансирана на пазара в Русия в пет различни нива на оборудване, които варират от прагматично окомплектовани до напълно оборудвани за съвременния потребител. Те носят имената: Classic, Comfort, Life, Enjoy и върховото Techno.
Препоръчителните цени на дребно за модела стартират от изключително атрактивната сума от 1 390 000 рубли, което, по текущия обменен курс се равнява на приблизително 13 900 евро. Нека разгледаме какво точно предлага всяка една от версиите:
Classic: Това е входното ниво, но не си мислете, че е изцяло "голо". То включва абсолютно всички технически подобрения (новият двигател, оптимизираните спирачки и окачване). Освен това, в пакета влизат задължителните елементи за безопасност и удобство – въздушна възглавница за водача, хидравлика на волана, електрически стъкла, отопляеми странични огледала и ABS.
Comfort: С тази версия преминаваме към по-приятния престой в купето. Тя добавя двойка предни въздушни възглавници за по-добра пасивна безопасност, климатична система за борба с жегите, отопляеми предни седалки, покривни релси за багаж и стилен капак за резервната гума.
Life: Тук започваме да говорим за естетика. Нивото Life дообогатява пакета с модерни LED светлини, които не само изглеждат по-добре, но и осигуряват по-добра видимост, както и 15-цолови лети джанти, придаващи по-завършен вид на всъдехода.
Enjoy: Името говори само за себе си. Тази версия е за тези, които ценят мултимедията и по-големите колела. Получавате 16-цолови джанти, инфотейнмънт система с камера за задно виждане и круиз контрол.
Techno: Това е черешката на тортата, абсолютният връх на оборудването на руснаците, което демонстрира, че и Lada може да предложи някои технологии. Techno идва с големи 17-цолови алуминиеви джанти, капак на резервната гума в цвета на купето, затъмнени задни стъкла, предни фарове за мъгла и премиум мултимедийна система. В пакета са включени и отопление на предното стъкло (истинско спасение през зимата!) и регулируема по височина седалка на водача с лумбална опора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ЗАЩО НОВА КЛАСиЧЕСКАТА НИВА
Коментиран от #16, #18
10:39 20.11.2025
2 Гарван
Коментиран от #4, #10
10:44 20.11.2025
3 Ганчо евроатлантика
10:46 20.11.2025
4 УНИКАЛНО Т-П ТРОЛ
До коментар #2 от "Гарван":Ако беше учил в училище, щеше от обща култура да знаеш що е то механика, предавателно оттношение, въртящ момент. Можеше и някаква елементарна логика да развиеш, вместо полиран мозък, щеше да се замислиш как така на старите ниви двигателя е още по-малко конски сили, пък катерят без проблем?!
Коментиран от #6
10:49 20.11.2025
5 не мога да го гледам
10:57 20.11.2025
6 Куку
До коментар #4 от "УНИКАЛНО Т-П ТРОЛ":Карах в казармата уазка 469 , двигател 2.5 бензин 75 коня... С четири човека и най много 50кг багаж, на големите баири гаснеше от немощ . Давах пълна газ на първа и тъкмо на края на стръменото и кюф, паф и умира... това е положението с такива антики ..
Коментиран от #11
11:12 20.11.2025
7 А дано
Коментиран от #14, #29
11:25 20.11.2025
8 Българин
ЗАщо е това чуждопоклоничество??? Кой плаща за него?!?
Коментиран от #13
11:29 20.11.2025
9 бай Димо
Коментиран от #17, #28
11:30 20.11.2025
10 Перо
До коментар #2 от "Гарван":Без да коментирам тази кола, трябва да знаеш, че за динамичните качества и баирите е по-важно предавателното число, не толкова мощността. Това не е трактор!
11:31 20.11.2025
11 Руку
До коментар #6 от "Куку":Като ти мета обяснението, кой знае кво си правил? Вклйчи ли предния мост, включи ли бавни скорости?
Коментиран от #30
11:31 20.11.2025
12 УхааААА
11:40 20.11.2025
13 Хаха
До коментар #8 от "Българин":Ами Путин така я е кръстил. Работил е в КГБ на запад човека.
11:43 20.11.2025
14 БАРС
До коментар #7 от "А дано":АЗ БИХ СИ Я КУПИЛ ЗАЩО НЕ ЗА 13000 ЕВРО ЩЕ СИ КАРАМ КОЛА И ТО ЧИСТО НОВА И С ГАРАНЦИЯ . НО ПРОБЛЕМЪТ Е ДРУГ НАДАЛИ ЩЕ СТИГНЕ ДО БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ САНКЦИИТЕ.ХАРЕСВА МИ.ХЕНРИ ФОРД НЕ НАПРАЗНО Е КАЗАЛ ,ЧЕ НОВАТА КОЛА Е НАЙ ХУБАВАТА.ЗА ФОРДА ДАЖЕ И НЕ СПОМЕНАЛ.
Коментиран от #15
11:46 20.11.2025
15 Развийш ли
До коментар #14 от "БАРС":Това го е казал когато в Русия още не са правили даже и велосипеди а иначе ти си купи ладичката
11:54 20.11.2025
16 аааа
До коментар #1 от "А ЗАЩО НОВА КЛАСиЧЕСКАТА НИВА":За да отидеш да си я купиш от Мацква. Побързай, че не останаха.
Коментиран от #20
12:02 20.11.2025
17 поКУРко
До коментар #9 от "бай Димо":Защото китайците не им продават дизел! А Блатника никога и нищо не е измислил в своята история! Само лоши копия и имитации, за да не плащат за права и патенти!
12:02 20.11.2025
18 Бива
До коментар #1 от "А ЗАЩО НОВА КЛАСиЧЕСКАТА НИВА":14000 евро за такива удобства + проходимост си е много добра цена.
12:02 20.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЗи имам в сметката 34 лева
До коментар #16 от "аааа":И колело ни мога си си купя ШОТО КАПИТАЛИСТИТЕ МА ОБРАХА но по ВАЖНОТО Е ЧЕ НАГЛЕДНО СЕ ВИЖДА НАДЦЕНКАТА НА ЕКСПЛОАТАТОРСКАТА СИСТЕМА И ЗАЩО ИМАМ САМО 34 ЛЕВА.....
Коментиран от #24
12:36 20.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 нямаш пукната пара
До коментар #20 от "АЗи имам в сметката 34 лева":Па имаш време да тролиш по форумите. На калпазанин който е толкова некадърен, че няма пари ли да взинаме мнението за меродавно? Марш да работиш бе.
12:58 20.11.2025
25 уаууу
13:02 20.11.2025
26 инж. Минчев
Реално това е идеален вариант за българските условия, ако е качствен.
14:47 20.11.2025
27 дядото
15:19 20.11.2025
28 Гост
До коментар #9 от "бай Димо":Щото само със смяна на двигател не става. Тя и със старите немощни двигатели чупеше раздатки, карета и диференциали като лешници(защото са правени за жигула), а сега с новия двигател направо ще ги хруска. Сложат ли дизел и директно я хвърляй у дерето веднага като я изкараш от дилъра. За да смениш двигателя трябва да оразмериш и другите компоненти по привода до колелата.
15:43 20.11.2025
29 няма да има
До коментар #7 от "А дано":Освен фактическият екип и още 2-3 заблудени матрьошки, други едва ли ще има
16:33 20.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гост
21:13 20.11.2025
32 Лада москвич
10:10 21.11.2025