Къде в София няма да има вода утре

9 Март, 2026

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във вторник – 10 март, в няколко квартала в София ще бъде спряна водата, предупреждават от „Софийска вода“.

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: кв. „Княжево“, ул. „Витошки извори“ № 2 се налага спиране на водоподаването 9 ч. до 19 ч. на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

кв. „Княжево“ – бул. „Цар Борис III“ от ул. „Синята скала“ до Бензиностанция Газпром, ул. „Църквище“, ул. „Поибрене“, ул. Свети Лука“, ул. „10-ти километър“, ул. „601“-ва, ул. „Люти дол“ от № 2 до № 12, ул. „Полк. Стойно Бачийски“ от № 123 до ул. „Мала кория“ и ул. „Петър Петров“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: кв. Княжево – ул. „10-ти километър“ и ул. „601“-ва.

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. „Разсадника – Коньовица“, бл.81/82 се налага спиране на водоподаването 10 ч. до 19 ч. на клиентите на „Софийска вода“ в района:

„Красна поляна“, ж.к. „Разсадника – Коньовица“ – бл.81 и бл.82 – висока зона.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. „Разсадника – Коньовица“, бл.81

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. „Илинден“ – бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Антон“ се налага спиране на водоподаването 9 ч. до 19 ч. на клиентите на „Софийска вода“ в района:

ж.к. "Илинден" – бл. 10, 11 и 12

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. „Илинден“, бл. 10

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, уточняват от „Софийска вода“.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез SMS.


Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Пълнят водоноските за ОАЕ.

    11:52 09.03.2026

