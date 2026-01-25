Ето коя кола избраха китайците за "Автомобил на годината"

Китайският автомобилен пазар, който отдавна не е просто консуматор, а глобален диктатор на тенденции, току-що раздаде своите „Оскари“. Престижните отличия „Автомобил на годината 2026“ (CCOY) вече са в ръцете на победителите, а резултатите са меко казано интригуващи. В надпревара, белязана от технологичен скок и безпощадна конкуренция, един германско-китайски хибрид успя да отмъкне короната под носа на местните амбициозни стартъпи.

Големият победител, който грабна титлата „Автомобил на годината“, е Audi E5 Sportback

Този впечатляващ shooting brake е плод на стратегическото партньорство между Audi и концерна SAIC, създаден с една-единствена цел – да доминира по пътищата на Поднебесната империя. Със своя силует, който мнозина оприличават на смелия Zeekr 001, и ценови диапазон между 235 900 и 319 900 юана, моделът успя да пребори финалисти като новото поколение Xpeng P7 и електрическия Chery iCaur V23. Явно европейското наследство, подплатено с китайски софтуерни иновации, се оказа печелившата формула.

Зад кулисите на това мащабно събитие стоеше тежката дума на 48-членно жури. Тези експерти – от университетски преподаватели до главни редактори на водещи медии – пресяха 91 премиери, дебютирали между септември 2024-а и края на август 2025 година. След интензивни реални тестове през есента, ситото стана още по-тясно, оставяйки зад борда колоси като BMW, Land Rover и Geely.

В категорията за абсолютен лукс никой не успя да засенчи Nio ET9. Флагманският седан на китайския стартъп, който дебютира в самия край на 2024 година, постави нови стандарти за комфорт и технологично присъствие, оставяйки конкуренцията далеч в огледалото за задно виждане. Едновременно с това, на другия полюс на пазара, Chery iCaur V23 беше провъзгласен за „Бюджетен автомобил на годината“. Този малък електрически SUV с чаровна ретро визия и достъпна цена (стартираща от около 110 000 юана) доказа, че стилът не е задължително да струва цяло състояние.

Емоциите се нажежиха до червено при спортните автомобили, където Ferrari 296 Speciale очаквано не остави шансове на останалите. Италианското инженерно бижу, съчетаващо V6 мотор с мощна електрическа тяга за зашеметяващите 880 к.с., е живото доказателство, че хибридизацията може да бъде изключително вълнуваща.

Естетиката също намери своя призьор в лицето на Audi A5L. Тази специфична за китайския пазар версия с удължено междуосие и класически седан силует спечели вота за „Най-добър дизайн“. Макар да следва познатата визуална идентичност на марката от Инголщат, нейните пропорции и изчистени линии явно са докоснали правилното кътче в сърцата на специалистите.