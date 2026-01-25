Новини
Ето коя кола избраха китайците за "Автомобил на годината"

Ето коя кола избраха китайците за "Автомобил на годината"

25 Януари, 2026

  • audi-
  • a5 sportback-
  • кола на годината-
  • китай

Победителят е shooting brake, плод на стратегическото партньорство между Audi и концерна SAIC

Ето коя кола избраха китайците за "Автомобил на годината" - 1
Радослав Славчев

Китайският автомобилен пазар, който отдавна не е просто консуматор, а глобален диктатор на тенденции, току-що раздаде своите „Оскари“. Престижните отличия „Автомобил на годината 2026“ (CCOY) вече са в ръцете на победителите, а резултатите са меко казано интригуващи. В надпревара, белязана от технологичен скок и безпощадна конкуренция, един германско-китайски хибрид успя да отмъкне короната под носа на местните амбициозни стартъпи.

Големият победител, който грабна титлата „Автомобил на годината“, е Audi E5 Sportback

Този впечатляващ shooting brake е плод на стратегическото партньорство между Audi и концерна SAIC, създаден с една-единствена цел – да доминира по пътищата на Поднебесната империя. Със своя силует, който мнозина оприличават на смелия Zeekr 001, и ценови диапазон между 235 900 и 319 900 юана, моделът успя да пребори финалисти като новото поколение Xpeng P7 и електрическия Chery iCaur V23. Явно европейското наследство, подплатено с китайски софтуерни иновации, се оказа печелившата формула.

Ето коя кола избраха китайците за "Автомобил на годината"

Зад кулисите на това мащабно събитие стоеше тежката дума на 48-членно жури. Тези експерти – от университетски преподаватели до главни редактори на водещи медии – пресяха 91 премиери, дебютирали между септември 2024-а и края на август 2025 година. След интензивни реални тестове през есента, ситото стана още по-тясно, оставяйки зад борда колоси като BMW, Land Rover и Geely.

В категорията за абсолютен лукс никой не успя да засенчи Nio ET9. Флагманският седан на китайския стартъп, който дебютира в самия край на 2024 година, постави нови стандарти за комфорт и технологично присъствие, оставяйки конкуренцията далеч в огледалото за задно виждане. Едновременно с това, на другия полюс на пазара, Chery iCaur V23 беше провъзгласен за „Бюджетен автомобил на годината“. Този малък електрически SUV с чаровна ретро визия и достъпна цена (стартираща от около 110 000 юана) доказа, че стилът не е задължително да струва цяло състояние.

Ето коя кола избраха китайците за "Автомобил на годината"

Емоциите се нажежиха до червено при спортните автомобили, където Ferrari 296 Speciale очаквано не остави шансове на останалите. Италианското инженерно бижу, съчетаващо V6 мотор с мощна електрическа тяга за зашеметяващите 880 к.с., е живото доказателство, че хибридизацията може да бъде изключително вълнуваща.

Естетиката също намери своя призьор в лицето на Audi A5L. Тази специфична за китайския пазар версия с удължено междуосие и класически седан силует спечели вота за „Най-добър дизайн“. Макар да следва познатата визуална идентичност на марката от Инголщат, нейните пропорции и изчистени линии явно са докоснали правилното кътче в сърцата на специалистите.

Ето коя кола избраха китайците за "Автомобил на годината"


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
