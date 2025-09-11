Новини
Авто »
За да си купите този Land Cruiser, трябва да спечелите от лотарията… наистина

За да си купите този Land Cruiser, трябва да спечелите от лотарията… наистина

11 Септември, 2025 15:25 1 071 2

  • toyota-
  • land cruiser-
  • дакар-
  • рали-
  • gr-
  • gr sport

Всъдеходът е направен в чест на 12-тата поредна победа в рали Дакар

За да си купите този Land Cruiser, трябва да спечелите от лотарията… наистина - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid е нов SUV в ултра-ограничена серия, създаден от Toyota Auto Body, за да отпразнува 12-тата поредна победа на Team Land Cruiser в категорията за серийни автомобили на рали Дакар. Компанията ще произведе само 12 бройки от модела и ще предложи допълнителни 12 пакета за преобразуване на съществуващите автомобили, което го прави изключително ексклузивен модел.

За да си купите този Land Cruiser, трябва да спечелите от лотарията… наистина

Rally Raid се отличава с няколко ключови подобрения в сравнение със стандартния модел GR Sport. Външният му вид е подобрен с 18-цолови алуминиеви джанти Enkei, обвити в гуми за всякакви терени Toyo, както и с червени спирачни апарати, червени куки за теглене и графики TLC. Интериорът е обновен със специални седалки, тапицирани с комбинация от кожа и велур, а на централната конзола е поставена емблема „Rally Raid”. По отношение на производителността, автомобилът получава ново окачване и елементи на купето, макар че задвижващият му агрегато става непроменен. Той е оборудван със стандартен 3,3-литров V6 дизелов двигател с две турбини, който развива 304 к.с. и 700 Нм въртящ момент.

За да си купите този Land Cruiser, трябва да спечелите от лотарията… наистина

Специалното издание се предлага на цена от 9 380 800 йени (около 60 хиляди евро), а пълният пакет аксесоари за настоящите собственици струва 1 511 400 йени (около 10 хиляди евро). Поради изключително ограниченото производство, потенциалните купувачи трябва да се запишат за лотария при дилърите на Toyota в Япония между 11 и 28 септември. Победителите ще бъдат уведомени след 17 октомври, а първите доставки са насрочени за декември.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    В багажника на тая джипка Баце кара лотарията и хвърля пачки през прозореца на Ганчо.

    15:29 11.09.2025

  • 2 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    Я па нема да се запишем даже и да спечелим най големиот джакпот. Ако толко ми се преще ше го чекам да го продават на старо на половин цена. Тя и жената е втора употреба ама върши работа.

    15:51 11.09.2025