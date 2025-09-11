За да си купите този Land Cruiser, трябва да спечелите от лотарията… наистина

Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid е нов SUV в ултра-ограничена серия, създаден от Toyota Auto Body, за да отпразнува 12-тата поредна победа на Team Land Cruiser в категорията за серийни автомобили на рали Дакар. Компанията ще произведе само 12 бройки от модела и ще предложи допълнителни 12 пакета за преобразуване на съществуващите автомобили, което го прави изключително ексклузивен модел.

Rally Raid се отличава с няколко ключови подобрения в сравнение със стандартния модел GR Sport. Външният му вид е подобрен с 18-цолови алуминиеви джанти Enkei, обвити в гуми за всякакви терени Toyo, както и с червени спирачни апарати, червени куки за теглене и графики TLC. Интериорът е обновен със специални седалки, тапицирани с комбинация от кожа и велур, а на централната конзола е поставена емблема „Rally Raid”. По отношение на производителността, автомобилът получава ново окачване и елементи на купето, макар че задвижващият му агрегато става непроменен. Той е оборудван със стандартен 3,3-литров V6 дизелов двигател с две турбини, който развива 304 к.с. и 700 Нм въртящ момент.

Специалното издание се предлага на цена от 9 380 800 йени (около 60 хиляди евро), а пълният пакет аксесоари за настоящите собственици струва 1 511 400 йени (около 10 хиляди евро). Поради изключително ограниченото производство, потенциалните купувачи трябва да се запишат за лотария при дилърите на Toyota в Япония между 11 и 28 септември. Победителите ще бъдат уведомени след 17 октомври, а първите доставки са насрочени за декември.