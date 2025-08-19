Рали крос Ловеч отново събира най-добрите пилоти в страната

Автомобилисти от цялата страна ще се съберат край Ловеч през следващия уикенд, за да посрещнат първото състезание по раликрос за сезон 2025 година. Традиционното състезание край ловешкото село Баховица ще се проведе за 37-ми път след неговото стартиране през миналия век. Както и всяка година, така и сега, пистата събира най-добрите пилоти в спорта, а около трасето с дължина от малко над 1 километър се събират стотици зрители.

Програма:

23 август:

14:00 ч. – Свободна и официална тренировка

16:00 ч. – Първи квалификационен манш

24 август:

09:30 ч. – Втори квалификационен манш

10:30 ч. – Тържествено откриване

11:00 ч. – Трети квалификационен манш

12:30 ч. – Полуфинали и финали

15:45 ч. – Награждаване

Както обикновено, събота е денят в който ще се проведат свободната и официалната тренировка, както и първият квалификационен манш, а в неделя ще видим истинската надпревара, започваща с втори квалификационен манш. След това състезателите ще имат кратка почивка, докато трае официално откриване, но само 30-минути по-късно те ще се върнат на пистата за трети квалификационен манш и финали.