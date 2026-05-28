Папата подкара новото Ferrari Luce (ВИДЕО)

28 Май, 2026 14:45 434 5

Срещата се състоя в лятната резиденция в Кастел Гандолфо

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В ход, който изглежда прекрасно организиран, за да отклони вниманието на световните медии от спадащите цени на акциите и критиките в борда на директорите, Ferrari изпрати своя противоречив електрически лифтбек с мощност 1035 конски сили в лятната резиденция в Кастел Гандолфо за ексклузивно събитие с папа Лъв XIV.

Срещата в поддържаните дворцови градини бързо се превърна в елитен инженерен брифинг, като продуктовите специалисти от Маранело предоставиха на папата подробна разбивка на сложната архитектура на окачването Multimatic на автомобила. В зашеметяващо отклонение от традиционния протокол папа Лъв XIV стана първият човек извън официалния екип за развитие на Ferrari, който пилотира електромобила с два мотора, като направи кратка обиколка с безшумната машина по частните алеи на имението.

Макар камерите на медиите да не успяха да уловят непосредствените впечатления на папата от шофирането, самото изображение на флагманския модел с нулеви емисии в папския двор предоставя на Ferrari масивен културен щит, докато компанията се готви да се изправи пред традиционната си база.

Дали този рискован залог ще успее да защити астрономическите маржове на Ferrari остава определящият въпрос за близкото бъдеще на марката. И все пак, дори и Luce да се сблъска с труден път в шоурумите, крайното финансово здраве на Маранело остава строго защитено, елитният кръг от колекционери, които в момента се редят на опашка за предстоящи екстремни хиперколи като слуховете за F80 XX и 12Cilindri GTO, са напълно изолирани от тези корпоративни софтуерни експерименти, гарантирайки, че традиционната състезателна линия на Ferrari ще продължи да субсидира тихата ѝ електрическа революция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Папата

    4 0 Отговор
    е пич !

    14:50 28.05.2026

  • 2 Зевс

    2 0 Отговор
    Бърза папата за среща, ама шофьора му не иска да кара бързо от съображения за сигурност, та се сменили, ама ги спира полицай. Поглежда полицая през прозореца, вижда папата и звъни на шефа: -Шефе, спрях един важен и не знам какво да го правя Шефа: -Ама колко важен, министър ли, депутат ли? -Не знам шефе, ама папата му е шофьор

    14:52 28.05.2026

  • 3 карчи

    2 0 Отговор
    И папата не може да му помогне на това недоразумение! Ферари трябваше да се засрамят, да го покрият това с един брезент в някоя плевня и повече никога да не го показват!
    Грешка!

    14:53 28.05.2026

  • 4 Варна 3

    1 0 Отговор
    Папата го опита веднъж, както Тръмп си е купил Тесла и не го е карал. Това Ферари изобщо вече не е Ферари.

    15:03 28.05.2026

  • 5 Това се казва

    1 0 Отговор
    Пълен дизайнерски провал ! Добре че е папата , за да е интересен с нещо клипът !

    15:04 28.05.2026