Папата подкара новото Ferrari Luce (ВИДЕО)

В ход, който изглежда прекрасно организиран, за да отклони вниманието на световните медии от спадащите цени на акциите и критиките в борда на директорите, Ferrari изпрати своя противоречив електрически лифтбек с мощност 1035 конски сили в лятната резиденция в Кастел Гандолфо за ексклузивно събитие с папа Лъв XIV.

Срещата в поддържаните дворцови градини бързо се превърна в елитен инженерен брифинг, като продуктовите специалисти от Маранело предоставиха на папата подробна разбивка на сложната архитектура на окачването Multimatic на автомобила. В зашеметяващо отклонение от традиционния протокол папа Лъв XIV стана първият човек извън официалния екип за развитие на Ferrari, който пилотира електромобила с два мотора, като направи кратка обиколка с безшумната машина по частните алеи на имението.

A 5 minute video when Pope Leo received the Ferrari Luce at Castel Gandolfo



Макар камерите на медиите да не успяха да уловят непосредствените впечатления на папата от шофирането, самото изображение на флагманския модел с нулеви емисии в папския двор предоставя на Ferrari масивен културен щит, докато компанията се готви да се изправи пред традиционната си база.

Дали този рискован залог ще успее да защити астрономическите маржове на Ferrari остава определящият въпрос за близкото бъдеще на марката. И все пак, дори и Luce да се сблъска с труден път в шоурумите, крайното финансово здраве на Маранело остава строго защитено, елитният кръг от колекционери, които в момента се редят на опашка за предстоящи екстремни хиперколи като слуховете за F80 XX и 12Cilindri GTO, са напълно изолирани от тези корпоративни софтуерни експерименти, гарантирайки, че традиционната състезателна линия на Ferrari ще продължи да субсидира тихата ѝ електрическа революция.