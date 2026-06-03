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Разследват мъж от Цар Калоян, получил над 67 000 лева с фалшиво ТЕЛК решение

Разследват мъж от Цар Калоян, получил над 67 000 лева с фалшиво ТЕЛК решение

3 Юни, 2026 11:22 419 7

  • телк-
  • пенсия-
  • цар калоян

Разследващите са установили данни, че средствата са били изплащани като лична пенсия за инвалидност въз основа на неистинско експертно решение на ТЕЛК

Разследват мъж от Цар Калоян, получил над 67 000 лева с фалшиво ТЕЛК решение - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват 68-годишен мъж от Цар Калоян за неправомерно получаване на близо 68 000 лева под формата на инвалидна пенсия, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Досъдебното производство е образувано на 2 юни по данни, събрани от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. Според първоначалната информация мъжът е получил без правно основание общо 34 000 евро, равняващи се на 67 904 лева.

Разследващите са установили данни, че средствата са били изплащани като лична пенсия за инвалидност въз основа на неистинско експертно решение на ТЕЛК. Предполага се, че схемата е действала в продължение на повече от две десетилетия – от май 2005 г. до настоящия момент.

По случая е образувано досъдебно производство. Събраните материали са докладвани в Районна прокуратура – Разград, която осъществява надзор по разследването.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Радевистите трябва да сложат един AI агент да коли и беси в ТЕЛК да видим тогава Ганчо инвалидът как ще проходи и прогледне на 99%.

    11:24 03.06.2026

  • 2 А бе

    6 0 Отговор
    Не е само той има и други да връщат парите и лекарите-фалшификатори в Затвора

    11:27 03.06.2026

  • 3 Компот

    5 0 Отговор
    Лекарите!!! Имущественото състояние на лекарите телкаджии!

    11:28 03.06.2026

  • 4 няма държава

    4 0 Отговор
    В самоковската маала 80% от шведите са с ТЕЛК , за това че са болни от астма а там се води , че въздухът е най-чист !!

    11:29 03.06.2026

  • 5 Българин

    3 0 Отговор
    Хванали един,а те са много.Действайте.Фалшивите телкове са продукт на лекари фалшификатори.Да бъдат съдени.

    11:31 03.06.2026

  • 6 Пачо

    1 0 Отговор
    Съд и затвор и за тези които са допуснали фалшив ТЕЛК.И аз съм с ТЕЛК и не ми дават % колкото трябва.С диабет, без панкреас увредено сърце,перде на окото хипертония, полиневропатия постооперативна херния ми дадоха 68% след няколко обжалвания в НЕЛК за срок от 3 години.На 57 години съм според вас аз ще се излекуваме ли,а като видят годините като кандидатстваш за работа въобще не ти се обаждат...

    11:34 03.06.2026

  • 7 Един на базата на стотици хиляди

    0 0 Отговор
    Голяма новина няма що . Един на базата на хиляди телкаджии които работят в мвр.

    11:37 03.06.2026

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