Разследват мъж от Цар Калоян, получил над 67 000 лева с фалшиво ТЕЛК решение

Разследват 68-годишен мъж от Цар Калоян за неправомерно получаване на близо 68 000 лева под формата на инвалидна пенсия, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Досъдебното производство е образувано на 2 юни по данни, събрани от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. Според първоначалната информация мъжът е получил без правно основание общо 34 000 евро, равняващи се на 67 904 лева.

Разследващите са установили данни, че средствата са били изплащани като лична пенсия за инвалидност въз основа на неистинско експертно решение на ТЕЛК. Предполага се, че схемата е действала в продължение на повече от две десетилетия – от май 2005 г. до настоящия момент.

По случая е образувано досъдебно производство. Събраните материали са докладвани в Районна прокуратура – Разград, която осъществява надзор по разследването.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава.