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Кола помете бетонен стълб, влезе в детска площадка в Русе

Кола помете бетонен стълб, влезе в детска площадка в Русе

3 Юни, 2026 11:17 394 5

  • бетонен стълб-
  • детска площадка-
  • мантинела

В автомобила са пътували двама младежи и три момичета

Кола помете бетонен стълб, влезе в детска площадка в Русе - 1
Кадър Дунав мост
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лек автомобил с петима младежи отсече бетонен стълб в Русе. Инцидентът е станал малко преди 04:00 часа тази нощ. Живущи в района споделят, че са чули ужасяващ тътен и са останали без ток, съобщи бТВ.

Автомобилът не е успял да вземе завоя в края на ул. „Згориград“, продължил е направо и се е врязал в основата на бетонния стълб. Стълбът е паднал на пътното платно, а колата е отскочила от удара и е навлязла частично на детската площадка, която се намира точно на завоя.

Хора, които са били на място на инцидента, разказаха, че в автомобила са пътували двама младежи и три момичета. Всички са се държали адекватно, а шофьорът е споделил, че е имал проблем със спирачките. Според думите на очевидци младежът е казал, че се е движил със скорост от 130 км/ч и непосредствено преди завоя спирачките са отказали, поради което се е врязал в стълба.

На мястото на инцидента са дошли веднага няколко екипа на полицията. Няма пострадали, а водачът е откаран в болница за кръвна проба.

Майки с деца от района отново поставиха проблема с безопасността на детската площадка, която се намира в края на дълга права улица и където нееднократно са ставали катастрофи. Преди време е имало предпазна мантинела, но поради решение на Комисията за организация и безопасност на движението тя е била премахната и в момента безопасността на майки и деца се осигурява единствено чрез четири гуми, поставени от живущите. Хората от квартала настояват за „легнал полицай“ и връщане на мантинелата на първо време, а в дългосрочен план биха искали площадката да бъде изместена встрани, където преди години е имало такава площадка.

Тази сутрин екипи на ОП „Комунални дейности“ и Енергото са изолирали стълба, а улицата за известно време остава без осветление. Тъй като се е оказало, че в стълба има гнездо на пчели, ще се търси специалист, който да премахне гнездото. Едва след това стълбът ще бъде вдигнат от пътното платно.


България
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