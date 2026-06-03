Храна, работа, здраве и достъпни жилища са водещите европейски приоритети за българите

Достъпът до качествена храна, сигурните работни места, здравеопазването и жилищната политика са сред темите, които гражданите определят като най-важни за бъдещето на Европейския съюз. Това показват резултатите от онлайн допитване, проведено от българския евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин.

Анкетата се проведе в периода 27–31 май 2026 г. във връзка с предстоящо вътрешно гласуване в Групата на социалистите и демократите, на което ще бъдат определени водещите политически приоритети на групата до края на мандата през 2029г. Участниците имаха възможност да изберат до шест теми от общо дванадесет предложения, а шестте най-подкрепени ще бъдат защитени от Кристиан Вигенин в рамките на предстоящите обсъждания.

„За мен беше важно да чуя мнението на хората, преди да направя своя избор. Европейските политики трябва да отговарят на реалните проблеми и очаквания на гражданите, а не само на институционалния дневен ред“, коментира Вигенин.

Най-висока подкрепа получава приоритетът „Достъпна висококачествена храна за всички европейци“ с 66,7%, следван от „Програма за качествени работни места за всички“ с 59,8% и силна европейска програма за здравеопазване EU4Health с 56,3%.

Сред шестте най-подкрепени теми попадат още достъпните жилища (54%), чистата и безопасна вода (52,9%) и пакет от мерки в подкрепа на младите хора (51,7%).

Следващите позиции в класацията заемат чистата енергия на справедливи цени (49,4%), търговията при високи стандарти и повече работни места (47,1%), европейската отбрана и индустриалният суверенитет (39,1%), гаранциите за гражданското пространство (21,8%), ограничаването на влиянието на големите технологични компании (20,7%) и достъпният железопътен транспорт (19,5%).

Според Вигенин резултатите ясно показват, че гражданите очакват Европейският съюз да постави по-силен акцент върху качеството на живот, социалната сигурност, общественото здраве и защитата на основни обществени блага.

„Хората поставят на преден план теми, които пряко засягат ежедневието им: храната, работата, здравето, жилището и достъпа до чиста вода. Това е ясен сигнал какви трябва да бъдат приоритетите на една социална, справедлива и близка до гражданите Европа“, заяви евродепутатът.

Той подчерта, че ще защитава тези теми в предстоящите дискусии и гласувания в рамките на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/