Продава се рядка дизелова Лада "четворка"

Необичайна обява предизвика интереса на колекционерите на автомобили от Източния блок, след като в Московска област се появи рядък дизелов VAZ-21045 (комби) в оригинално фабрично състояние. С цена от 315 000 рубли (около 3150 евро), моделът от 1999 година е изминал 63 000 км, което само по себе си е изключително ниска стойност за автомобил, предназначен за икономично пътуване на дълги разстояния. Автомобилът представлява една интересна, макар и бурна, глава в историята на „АвтоВАЗ“, когато руският гигант се опита да пробие на пазара на дизеловите автомобили в края на 90-те години.

Колата се задвижва от VAZ-341, атмосферен четирицилиндров дизелов двигател с обем от 1.5 литра. Произведен от завода „Барнаултрансмаш“, този двигател е резултат от пилотна програма за модернизиране на остаряващата платформа на модела, която в крайна сметка не се оказва особено успешна. Двигателят развива скромните 53 к.с. и 96 Нм въртящ момент. Въпреки че предлага значително по-добра икономия на гориво в сравнение с бензиновите си събратя, консумирайки около 5,5–6,0 литра на 100 км, той е известен със своята тромавост и максималната му скорост от едва 125 км/ч.

Основният недостатък на двигателя е ниската механична якост на буталата. Широко документирано е, че тези двигатели често се нуждаят от основен ремонт след само 30 000 до 40 000 км поради бързо износване и загуба на компресия Поради тези проблеми с надеждността и ниското търсене, дизеловият комби (VAZ-21045) беше изтеглен от конвейера през 2003 година, а останалите 500 двигателя бяха монтирани в ограничена серия седани VAZ-21055, преди проектът да бъде напълно прекратен.

Предвид известния експлоатационен живот на двигателя, този екземпляр с 63 000 км на практика живее „втори живот“ в оригиналното си механично състояние. Общото производство на дизеловите варианти се оценява на около 6 000 до 10 000 бройки, като днес са оцелели много малко в оригинално, немодифицирано състояние.