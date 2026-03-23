Продава се рядка дизелова Лада "четворка"

23 Март, 2026 11:12 1 165 12

Колата е изминала едва 63 хиляди километра

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Необичайна обява предизвика интереса на колекционерите на автомобили от Източния блок, след като в Московска област се появи рядък дизелов VAZ-21045 (комби) в оригинално фабрично състояние. С цена от 315 000 рубли (около 3150 евро), моделът от 1999 година е изминал 63 000 км, което само по себе си е изключително ниска стойност за автомобил, предназначен за икономично пътуване на дълги разстояния. Автомобилът представлява една интересна, макар и бурна, глава в историята на „АвтоВАЗ“, когато руският гигант се опита да пробие на пазара на дизеловите автомобили в края на 90-те години.

Колата се задвижва от VAZ-341, атмосферен четирицилиндров дизелов двигател с обем от 1.5 литра. Произведен от завода „Барнаултрансмаш“, този двигател е резултат от пилотна програма за модернизиране на остаряващата платформа на модела, която в крайна сметка не се оказва особено успешна. Двигателят развива скромните 53 к.с. и 96 Нм въртящ момент. Въпреки че предлага значително по-добра икономия на гориво в сравнение с бензиновите си събратя, консумирайки около 5,5–6,0 литра на 100 км, той е известен със своята тромавост и максималната му скорост от едва 125 км/ч.

Основният недостатък на двигателя е ниската механична якост на буталата. Широко документирано е, че тези двигатели често се нуждаят от основен ремонт след само 30 000 до 40 000 км поради бързо износване и загуба на компресия Поради тези проблеми с надеждността и ниското търсене, дизеловият комби (VAZ-21045) беше изтеглен от конвейера през 2003 година, а останалите 500 двигателя бяха монтирани в ограничена серия седани VAZ-21055, преди проектът да бъде напълно прекратен.

Предвид известния експлоатационен живот на двигателя, този екземпляр с 63 000 км на практика живее „втори живот“ в оригиналното си механично състояние. Общото производство на дизеловите варианти се оценява на около 6 000 до 10 000 бройки, като днес са оцелели много малко в оригинално, немодифицирано състояние.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лада е

    9 5 Отговор
    Ужасен шум в купето, окачването е подобно на каруца, едвам върви, обаче знаеш, че няма да се счупи освен ако не я напиняш нон стоп и не я поддържаш както трябва.

    11:14 23.03.2026

  • 2 Иредзуми

    5 5 Отговор
    Много ясно! Когато няма голяма механична якост на буталата, цилиндрите са все неуплътнени, и винаги това е основния проблем!

    11:18 23.03.2026

  • 3 ХАХАХА😂

    7 8 Отговор
    Пак ли руски бангии👎

    11:18 23.03.2026

  • 4 Гост

    7 5 Отговор
    Това някакъв вид русофилска пропаганда ли трябва да е. Какво ме интересува някакъв руски боклук, че чак да попадне в новините...

    Коментиран от #5

    11:25 23.03.2026

  • 5 Някой

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    За американски и други ни пишат всеки ден. И дали краля на някоя държава ходил до тоалетна. В София съм виждал и трабентче не толкова отдавна. Освен каруците. Навремето съм виждал как се откъсва гума на трабантче. И съм се возил в такова в Германия по пътища като рендета и на подскачане ти се бие главата в тавана. Добре че бяха омекотени отгоре.

    11:33 23.03.2026

  • 6 Стара обява!

    1 1 Отговор
    Вече не се продава! Край! Купих я!

    11:40 23.03.2026

  • 7 Отвори Порти

    0 0 Отговор
    Гальо, в минало свършено време говорим само в качеството си на свидетел, от личен опит. Ако помниш 2003-та, тогава изказът ти е срам за поколението ти. Правилното е да напишеш "...е изтеглен от конвейера през 2003 година..." в качеството си на журналист. Ако го пишеш като разказвач, може и "... е бил изтеглен от конвейера...". Можеш да напишеш "беше изтеглен от конвейра", но само ако си работил на този конвейер и те разпитват за случката.

    11:47 23.03.2026

  • 8 Шкиф

    2 0 Отговор
    Несполучлив опит да се създаде дизелов двигател на базата на бензинов такъв. Навремето VW имаха подобен опит с техния 1,6 д/тд, който в последствие се напънаха да модернизират по правилния път и получиха един наистина здрав, икономичен и относително динамичен мотор. Странно е как инженерите от Барнаултрансмаш имайки този челен опит пред очите си тръгнаха по същия път. Даже горивната апаратура използвана в този дизел е същата както и в VW мотора (роторна помпа BOSCH и дюзи). Можеше да преработят на по-късен етап високия блок от НИВА-та до 1,9, да му направят изцяло нова, читава глава с директно впръскване и бутала с вградена камера и турбокомпресор и щяха да се получат нещата, но не би. Типично по съветски/руски цялата идея е минала през едно тъмно и влажно място и резултата налице- трагедия

    Коментиран от #12

    11:50 23.03.2026

  • 9 коко

    1 0 Отговор
    Браво Галинчо,тази съветска таратайка е много интересна за всички четящи този сайт. А ти само от руски ли можеш да превеждаш за да изкараш някой лев? Следващия път пиши какви прекрасни гащи от съветско време са намерили в гардероба на една рускиня и колко са интересни те за колекционерите.Аз например търся да си купя за колекцията руски танк!

    11:50 23.03.2026

  • 10 коко

    1 0 Отговор
    Имало ли е при инструментите молот и топор за ремонт?

    11:52 23.03.2026

  • 11 Голем смех

    3 0 Отговор
    Има един факт свързан с руското автомобилостроене, който ме кара да се чувствам щастлив всеки ден - факта, че аз не карам руски автомобил :) хахахахахахахахахаха

    11:55 23.03.2026

  • 12 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шкиф":

    за тях, и това си е постижение. Сложили са на бензиновия мотор нафтова помпа, вместо делко, и дюзи, вместо свещи. Има го и в тубата на видео.

    12:02 23.03.2026