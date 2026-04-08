Цените на петрола паднаха, но ще видим ли промяна на бензиностанцията?

Цената на суровия петрол падна под прага от 100 долара за първи път от повече от месец насам. Тази сутрин, петролът се търгуваше на цена от 94 долара за барел, което представлява рязка корекция спрямо нивата от 110 долара, наблюдавани само преди няколко дни. Това облекчаване на напрежението следва неочакваната дипломатическа промяна между САЩ и Иран, като двете страни се връщат на масата за преговори, за да преразгледат условия, подобни на предишното ядрено споразумение от ерата на Обама. Непосредственият резултат беше отварянето на Ормузкия проток, което облекчи ограниченията върху доставките, които бяха изпратили цените да скочат към 120 долара по-рано тази пролет.

Макар понижението до 94 долара за барел да е добре дошло облекчение, пазарът остава нестабилен и значително по-висок от нивата от 70 долара, регистрирани преди избухването на конфликта на 28 февруари. Неотдавнашният скок на цените надмина върховете, наблюдавани по време на енергийната криза през 2014 година и първоначалната инвазия в Украйна през 2022-ра, създавайки огромен шок за глобалната верига на доставки.

Най-важният въпрос за шофьорите остава дали бензиностанциите ще отразят този спад на едро със същата скорост, с която повишаваха цените по време на ескалацията. Исторически погледнато, цените на горивото на дребно показват модел „ракети и пера“ – покачват се като ракети, когато петролът поскъпва, и се спускат като пера, когато цената му пада. Проблемът се усложнява от физическите щети, понесени от рафинериите в Близкия изток по време на неотдавнашните военни действия. Експертите предупреждават, че дори и при дипломатическо решение, възстановяването на тази инфраструктура ще отнеме години, което вероятно ще поддържа високи рафиниращите маржове и ще попречи на пълното връщане към предвоенните цени на горивото от началото на 2026 година.

Правителствата, които въведоха извънредни данъчни облекчения, за да успокоят недоволството в селскостопанския сектор, сега са под натиск да поддържат тези субсидии, докато не се потвърди стабилността на цените. За средностатистическия шофьор настоящото облекчение на бензиностанциите е стъпка в правилната посока, но дългосрочните перспективи за евтини пътувания с автомобили с вътрешно горене остават обвързани с успеха на текущите преговори в Близкия изток, като за момента надеждите, че цените ще се върнат на нивото на тези от месец февруари, изглеждат минимални.