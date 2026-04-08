Цените на петрола паднаха, но ще видим ли промяна на бензиностанцията?

Цената на суровия петрол падна под прага от 100 долара за първи път от повече от месец насам. Тази сутрин, петролът се търгуваше на цена от 94 долара за барел, което представлява рязка корекция спрямо нивата от 110 долара, наблюдавани само преди няколко дни. Това облекчаване на напрежението следва неочакваната дипломатическа промяна между САЩ и Иран, като двете страни се връщат на масата за преговори, за да преразгледат условия, подобни на предишното ядрено споразумение от ерата на Обама. Непосредственият резултат беше отварянето на Ормузкия проток, което облекчи ограниченията върху доставките, които бяха изпратили цените да скочат към 120 долара по-рано тази пролет.
Макар понижението до 94 долара за барел да е добре дошло облекчение, пазарът остава нестабилен и значително по-висок от нивата от 70 долара, регистрирани преди избухването на конфликта на 28 февруари. Неотдавнашният скок на цените надмина върховете, наблюдавани по време на енергийната криза през 2014 година и първоначалната инвазия в Украйна през 2022-ра, създавайки огромен шок за глобалната верига на доставки.
Най-важният въпрос за шофьорите остава дали бензиностанциите ще отразят този спад на едро със същата скорост, с която повишаваха цените по време на ескалацията. Исторически погледнато, цените на горивото на дребно показват модел „ракети и пера“ – покачват се като ракети, когато петролът поскъпва, и се спускат като пера, когато цената му пада. Проблемът се усложнява от физическите щети, понесени от рафинериите в Близкия изток по време на неотдавнашните военни действия. Експертите предупреждават, че дори и при дипломатическо решение, възстановяването на тази инфраструктура ще отнеме години, което вероятно ще поддържа високи рафиниращите маржове и ще попречи на пълното връщане към предвоенните цени на горивото от началото на 2026 година.
Правителствата, които въведоха извънредни данъчни облекчения, за да успокоят недоволството в селскостопанския сектор, сега са под натиск да поддържат тези субсидии, докато не се потвърди стабилността на цените. За средностатистическия шофьор настоящото облекчение на бензиностанциите е стъпка в правилната посока, но дългосрочните перспективи за евтини пътувания с автомобили с вътрешно горене остават обвързани с успеха на текущите преговори в Близкия изток, като за момента надеждите, че цените ще се върнат на нивото на тези от месец февруари, изглеждат минимални.
13:18 08.04.2026
Коментиран от #13, #22, #29, #35
13:18 08.04.2026
13:18 08.04.2026
13:18 08.04.2026
5 ще отчетем повишен БВП на бг-то кеф
нищо не направиха тия иракчани много жалко
дано сега цените си останат на тия нива, тъкмо акциза и ддс-то са завишени и ще има увеличеение на брутния вътрешен продукт
13:19 08.04.2026
Коментиран от #9
13:19 08.04.2026
че сега с тия ниски цени ме е срам че съм в клуба на богаташа
13:20 08.04.2026
13:20 08.04.2026
Друг е въпроса кога ще дойде петрола в БГ на нова цена(след месец,два най-рано).
Сега когато цената пада,ще кажат: ААА ние сме го купили на висока цена,затова и сега горивата са с високи цени.
Кога ще падне цената на горивата: ами N-1 го е казал.
Коментиран от #14
13:22 08.04.2026
сега едва ли ще удари,жалко! но поне печеното ще е към 40€/кг
че много мазноСЕРЕТЕ като ядете агнешко
13:22 08.04.2026
13:22 08.04.2026
До коментар #2 от "демократ":Какво е общото между електрическата кола и диарията? Страхът че няма да стигнеш до вкъщи
Коментиран от #16
13:23 08.04.2026
13:24 08.04.2026
16 демократ
До коментар #13 от "Мемократ":По важното е друго че ходя до Испания със самолет а не с дизель
Коментиран от #20, #37
13:24 08.04.2026
До коментар #14 от "оня с коня":Ти си лесен, тебе не те мислим. Ако цените много се вдигнат, те яха коня с нато. п0р. чения Шнур и като ти удари първият ряз, София-Пловдив го вземаш за норматив
13:27 08.04.2026
20 А бе,
До коментар #16 от "демократ":ходи и с ракета само по-често !
13:27 08.04.2026
До коментар #2 от "демократ":Вие умните демократи с Теслите, и вибратори си купувате.
13:28 08.04.2026
13:43 08.04.2026
Коментиран от #30
13:44 08.04.2026
13:47 08.04.2026
13:50 08.04.2026
Коментиран от #32
13:51 08.04.2026
До коментар #8 от "честен ционист":защото цените на борсата са такива
13:54 08.04.2026
До коментар #2 от "демократ":стотинкаджиите си купиха тесли, заповядай оправих го
13:56 08.04.2026
30 Георги
До коментар #24 от "Слънчасалия":единствената причина бъдещето да е на електричките е агресивната зелена политика на ес. В нормални пазарни условия никога не биха пробили.
Коментиран от #39
13:57 08.04.2026
13:59 08.04.2026
32 Да ве
До коментар #27 от "Георги":А като скочиха цените на петрола, след месец-два ли се покачиха по бензиностанциите
14:09 08.04.2026
14:10 08.04.2026
14:18 08.04.2026
До коментар #2 от "демократ":Една тесла в главата ще сложи край на простотията ти.
14:19 08.04.2026
14:22 08.04.2026
14:29 08.04.2026
39 Димитров
До коментар #30 от "Георги":"единствената причина бъдещето да е на електричките е агресивната зелена политика на ес. В нормални пазарни условия никога не биха пробили."
Абсолютно си прав колега, Ако не беше Урсула и Европейския съюз да задължат китайците да си купуват електромобили, пазарния дял на автомобилите които се зареждат в контакта в Китай нямаше да е над 50%!
Урсува заповяда на китайците да произвеждат 80% от батериите в световен мащаб е 90% от фотоволтаичните панели.
Европейският съюз е виновен с неговите заповеди Китай само миналата година да инсталира повече фотоволтаици отколкото САЩ са инсталирали за всички времена.
А в САЩ са лидери по инсталация на фотоволтаици след Китай защото Европа така им заповяда
14:43 08.04.2026
За утре пак се очакват отрицателни цени.
По кое време на денонощието цените на бензина са отрицателни?
Дали в бъдещето принадлежи на електромобилите с пет минути зареждане на евтин ток? Или на автомобилите които за пет минути зареждат скъп бензин?
14:46 08.04.2026
До коментар #37 от "Абе":Е ти като не си излизаш от селото не ги ли мина всичкитр или още не са ти омръзнАли бе се ляк дизелджийски.
14:47 08.04.2026
15:08 08.04.2026
15:11 08.04.2026
15:16 08.04.2026
15:30 08.04.2026