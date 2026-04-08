Цените на петрола паднаха, но ще видим ли промяна на бензиностанцията?

8 Април, 2026 13:16 2 020 45

Търсим отговор на въпроса, който притеснява хиляди шофьори

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Цената на суровия петрол падна под прага от 100 долара за първи път от повече от месец насам. Тази сутрин, петролът се търгуваше на цена от 94 долара за барел, което представлява рязка корекция спрямо нивата от 110 долара, наблюдавани само преди няколко дни. Това облекчаване на напрежението следва неочакваната дипломатическа промяна между САЩ и Иран, като двете страни се връщат на масата за преговори, за да преразгледат условия, подобни на предишното ядрено споразумение от ерата на Обама. Непосредственият резултат беше отварянето на Ормузкия проток, което облекчи ограниченията върху доставките, които бяха изпратили цените да скочат към 120 долара по-рано тази пролет.

Макар понижението до 94 долара за барел да е добре дошло облекчение, пазарът остава нестабилен и значително по-висок от нивата от 70 долара, регистрирани преди избухването на конфликта на 28 февруари. Неотдавнашният скок на цените надмина върховете, наблюдавани по време на енергийната криза през 2014 година и първоначалната инвазия в Украйна през 2022-ра, създавайки огромен шок за глобалната верига на доставки.

Най-важният въпрос за шофьорите остава дали бензиностанциите ще отразят този спад на едро със същата скорост, с която повишаваха цените по време на ескалацията. Исторически погледнато, цените на горивото на дребно показват модел „ракети и пера“ – покачват се като ракети, когато петролът поскъпва, и се спускат като пера, когато цената му пада. Проблемът се усложнява от физическите щети, понесени от рафинериите в Близкия изток по време на неотдавнашните военни действия. Експертите предупреждават, че дори и при дипломатическо решение, възстановяването на тази инфраструктура ще отнеме години, което вероятно ще поддържа високи рафиниращите маржове и ще попречи на пълното връщане към предвоенните цени на горивото от началото на 2026 година.

Правителствата, които въведоха извънредни данъчни облекчения, за да успокоят недоволството в селскостопанския сектор, сега са под натиск да поддържат тези субсидии, докато не се потвърди стабилността на цените. За средностатистическия шофьор настоящото облекчение на бензиностанциите е стъпка в правилната посока, но дългосрочните перспективи за евтини пътувания с автомобили с вътрешно горене остават обвързани с успеха на текущите преговори в Близкия изток, като за момента надеждите, че цените ще се върнат на нивото на тези от месец февруари, изглеждат минимални.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    41 0 Отговор
    Ще видим напуткинден

    13:18 08.04.2026

  • 2 демократ

    6 43 Отговор
    Умните си купиха Тесли. Про стите чакат да падне е как да падне като ген Биби го каза. Изран Никога Няма да има ЯО с или без Сац

    Коментиран от #13, #22, #29, #35

    13:18 08.04.2026

  • 3 Трол

    20 2 Отговор
    Няма да има промяна, защото борсите не са готови да рискуват и да свалят цената в следващите 10-20 години.

    13:18 08.04.2026

  • 4 Опааа

    29 1 Отговор
    Ще видим промяна само нагоре и нагоре като цени!

    13:18 08.04.2026

  • 5 ще отчетем повишен БВП на бг-то кеф

    3 14 Отговор
    жалко надявах се скоро бензина да стане 5 евро литъра

    нищо не направиха тия иракчани много жалко

    дано сега цените си останат на тия нива, тъкмо акциза и ддс-то са завишени и ще има увеличеение на брутния вътрешен продукт

    13:19 08.04.2026

  • 6 провинциалист

    42 0 Отговор
    Авторът си проси шамари. Междувременно някой да обясни колко от поскъпналия ни петрол е преминал през Ормузкия проток!

    Коментиран от #9

    13:19 08.04.2026

  • 7 дано всичко да поскъпне

    1 12 Отговор
    уф дано всичко не спре да поскъпва че ни ние бугаарите да вдигнем малко стандарта на живот

    че сега с тия ниски цени ме е срам че съм в клуба на богаташа

    13:20 08.04.2026

  • 8 честен ционист

    45 2 Отговор
    В България няма и капка от петрола от Залива. Защо въобще са такива цените на горивата в тази спекулантска бананова република?

    Коментиран от #28

    13:20 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цените

    24 1 Отговор
    много бързо ги променят когато цената върви нагоре,още същия ден даже.
    Друг е въпроса кога ще дойде петрола в БГ на нова цена(след месец,два най-рано).
    Сега когато цената пада,ще кажат: ААА ние сме го купили на висока цена,затова и сега горивата са с високи цени.
    Кога ще падне цената на горивата: ами N-1 го е казал.

    Коментиран от #14

    13:22 08.04.2026

  • 11 оня с коня

    9 1 Отговор
    надявах се на агнешкото по велик ден да удари 30€/кг

    сега едва ли ще удари,жалко! но поне печеното ще е към 40€/кг

    че много мазноСЕРЕТЕ като ядете агнешко

    13:22 08.04.2026

  • 12 никогда

    12 2 Отговор
    Не и тук.Няма такова чудо,сваляне на цени.Тук стрелката на графиката сочи само нагоре!

    13:22 08.04.2026

  • 13 Мемократ

    30 3 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Какво е общото между електрическата кола и диарията? Страхът че няма да стигнеш до вкъщи

    Коментиран от #16

    13:23 08.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 дядо дръмпир

    15 0 Отговор
    Цената наприроден газ падна рязко от 74€ до 44,13€ на борсата в холандия.искането за 30% увеличение на парно си е яка измама!

    13:24 08.04.2026

  • 16 демократ

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Мемократ":

    По важното е друго че ходя до Испания със самолет а не с дизель

    Коментиран от #20, #37

    13:24 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Коня на оня

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Ти си лесен, тебе не те мислим. Ако цените много се вдигнат, те яха коня с нато. п0р. чения Шнур и като ти удари първият ряз, София-Пловдив го вземаш за норматив

    13:27 08.04.2026

  • 20 А бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "демократ":

    ходи и с ракета само по-често !

    13:27 08.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 То....

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Вие умните демократи с Теслите, и вибратори си купувате.

    13:28 08.04.2026

  • 23 Елелементарно

    9 1 Отговор
    НЕ! Лакомията на търговеца е безгранична ! Това е основния закон на икономиката! Всички други икономически "закони" са производни или следствия от този!

    13:43 08.04.2026

  • 24 Слънчасалия

    1 15 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2018 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #30

    13:44 08.04.2026

  • 25 Тома

    8 1 Отговор
    При нас цената на гориото ще се задържи висока за да могат браншовиците от транспорта хора на тиквата и мамута да усучат държавата с милиони.

    13:47 08.04.2026

  • 26 Трябва

    4 1 Отговор
    Да мине поне месец да дойде горивото от по евтиния петрол и тогава , ако не е поскъпнал пак де

    13:50 08.04.2026

  • 27 Георги

    1 0 Отговор
    нищо няма да видите. За да паднат цените на горивата, "ниските" цени на петрола трябва да се задържат поне месец-два.

    Коментиран от #32

    13:51 08.04.2026

  • 28 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    защото цените на борсата са такива

    13:54 08.04.2026

  • 29 ...

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    стотинкаджиите си купиха тесли, заповядай оправих го

    13:56 08.04.2026

  • 30 Георги

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Слънчасалия":

    единствената причина бъдещето да е на електричките е агресивната зелена политика на ес. В нормални пазарни условия никога не биха пробили.

    Коментиран от #39

    13:57 08.04.2026

  • 31 Васил

    10 0 Отговор
    Когато петрола се вдига на момента вдигат цената ама като падне чак след месеци каква е тази аномалия при нас????

    13:59 08.04.2026

  • 32 Да ве

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    А като скочиха цените на петрола, след месец-два ли се покачиха по бензиностанциите

    14:09 08.04.2026

  • 33 Перничанина

    8 1 Отговор
    Eee много бързате те поне до октомври ще продават скъпо защото много от скъпия нефт са заредили.

    14:10 08.04.2026

  • 34 пресолена

    1 0 Отговор
    лама гюро ще победи ламята на цените.

    14:18 08.04.2026

  • 35 Само

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Една тесла в главата ще сложи край на простотията ти.

    14:19 08.04.2026

  • 36 Боко

    1 0 Отговор
    Бла, бла,бла…цени, пера и МНОГО ПЛЯМПАНЕ без да се каже НИЩО 🤮👏💩👌

    14:22 08.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кравария убер алес

    2 0 Отговор
    Не ,разбира се. И по тв ще излязат говорещите глави , да ни обясняват защо трябва да е скъпо. Машината работи вече 35 години.

    14:29 08.04.2026

  • 39 Димитров

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Георги":

    "единствената причина бъдещето да е на електричките е агресивната зелена политика на ес. В нормални пазарни условия никога не биха пробили."


    Абсолютно си прав колега, Ако не беше Урсула и Европейския съюз да задължат китайците да си купуват електромобили, пазарния дял на автомобилите които се зареждат в контакта в Китай нямаше да е над 50%!

    Урсува заповяда на китайците да произвеждат 80% от батериите в световен мащаб е 90% от фотоволтаичните панели.

    Европейският съюз е виновен с неговите заповеди Китай само миналата година да инсталира повече фотоволтаици отколкото САЩ са инсталирали за всички времена.

    А в САЩ са лидери по инсталация на фотоволтаици след Китай защото Европа така им заповяда

    14:43 08.04.2026

  • 40 Пети ден

    2 0 Отговор
    Цените на тока в цяла европа са силно отрицателни а от време на време нулеви, а само вечерно време поскъпва

    За утре пак се очакват отрицателни цени.

    По кое време на денонощието цените на бензина са отрицателни?

    Дали в бъдещето принадлежи на електромобилите с пет минути зареждане на евтин ток? Или на автомобилите които за пет минути зареждат скъп бензин?

    14:46 08.04.2026

  • 41 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Абе":

    Е ти като не си излизаш от селото не ги ли мина всичкитр или още не са ти омръзнАли бе се ляк дизелджийски.

    14:47 08.04.2026

  • 42 БРИЧКА

    0 0 Отговор
    Бате-бате, како-како, у мегавата ⚡ е истината, бако!

    15:08 08.04.2026

  • 43 Гориил

    1 0 Отговор
    Защо наричате спад на цената с десет долара колапс? Световните пазари не виждат перспектива цените на петрола да паднат с повече от 15-20 долара, при условие че войната приключи напълно и преговорите са успешни. Но светът никога няма да бъде същият. САЩ получиха много по-лоши условия на преговори и ако се провалят, отново ще понесат огромни финансови и репутационни загуби.

    15:11 08.04.2026

  • 44 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Ще видите - на мойта сватба.

    15:16 08.04.2026

  • 45 Българин

    1 2 Отговор
    Цената на дизела трябва да се вдига, докато не останат задръствания в София. На около 5 евро литъра, нещата ще се нормализират. И като се направи данък МПС да започва от 1200 на година, плюс застраховка още толкова, ще се реши и проблема с паркирането. А до тогава, ръгане по кръстовищата, бой за парко места и паркиране по градинки, тротоари и пешеходни пътеки.

    15:30 08.04.2026