"Защо световните автомобилни премиум производители масово се отказват от електромобилите?"

Еуфорията около пълната електрификация на високия сегмент в автомобилния свят сякаш започна да се пропуква под натиска на реалността. Докато в сивия декор на големия мегаполис безшумните батерии на колела изглеждат като логичен и прагматичен избор – най-вече заради данъчните облекчения и безплатното паркиране – то в света на истинската страст нещата изглеждат коренно различно. За хората, в чиито вени тече високооктаново гориво, тишината на електромотора не е прогрес, а липса на характер.
Именно това прозрение принуди редица автомобилни гиганти да натиснат спирачките и да преразгледат амбициозните си планове за тотално изхвърляне на двигателя с вътрешно горене. Оказа се, че заклетите ентусиасти не купуват суперкари просто за статус, а заради първичния тътен и механичната симфония, която само буталата могат да изсвирят. Тази емоционална нишка е „свещеният граал“ на индустрията и прекъсването ѝ заплашва да остави брандовете без най-лоялната им аудитория.
Ръководството на Lamborghini чистосърдечно призна нещо, което мнозина шепнеха отдавна: електричките просто не могат да генерират онази специфична, почти интимна връзка между човека и машината. Към този лагер на скептиците се присъединиха и стратезите на Porsche и Maserati, които осъзнаха, че в преследването на нулеви емисии могат да загубят душата на своите модели. Оказва се, че цифрите за ускорение от 0 до 100 км/ч са без значение, ако зад волана липсва тръпката, която те кара да настръхнеш.
Въпреки тази вълна от отрезвяване, в Маранело все още поддържат огъня на иновацията жив, макар и по свой собствен начин. Ferrari се подготвя за исторически дебют през май, когато светът трябва да види първия им изцяло електрически модел. Това е смел хазарт, с който марката с „черното конче“ ще се опита да докаже, че бъдещето може да бъде вълнуващо и без миризма на бензин. Дали обаче тифозите ще приемат тази промяна, или ще я сметнат за ерес, предстои да разберем съвсем скоро.
В момента сме свидетели на своеобразен диалог на глухи – производителите гонят екологични норми, а феновете бленуват за миналото. Може би златната среда се крие в хибридните технологии, които вече доминират на пистите. Те предлагат най-доброто от двата свята: бруталната мощ на електричеството и неподправения глас на традиционния двигател. Този технологичен компромис изглежда като единствената спасителна лодка, която може да задържи емоцията жива в една все по-стерилна ера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 с опит
Коментиран от #4
10:18 20.03.2026
2 Гост
Коментиран от #10
10:18 20.03.2026
3 е-Беенве
10:19 20.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Рев Омега Рев
Истината е че направят ли инфраструктура и оправят малко батериите всички ще се откажат от раз защото това е по-икономично, екологично, по-бързо, по-мощно и т.н.
10:23 20.03.2026
6 някой
Коментиран от #8
10:25 20.03.2026
7 Доста измислена
Коментиран от #9
10:27 20.03.2026
8 Име
До коментар #6 от "някой":Ми точно това ти казва автора в статията
Коментиран от #14
10:30 20.03.2026
9 Марин
До коментар #7 от "Доста измислена":Измислен си ти. Това са реабностите, които се случват. хората не харесват електромобили. Ползват ги защото имат определени привилегии с тях, но не ги харесват.
Коментиран от #12, #13
10:31 20.03.2026
10 Слушаме
До коментар #2 от "Гост":Как да не слушаме Акио Тойода, най-интелигентният най-умния и най-великият човек на света пред който дори Исус Христос бледнее.
Щом този светец е казал да слушаме звука на хибридната Toyota corolla , заклетите ентусиасти не купуват суперкари Toyota corolla просто за статус, а заради първичния тътен и механичната симфония, която само буталата могат да изсвирят. Тази емоционална нишка е „свещеният граал“ на индустрията и прекъсването ѝ заплашва да остави брандовете без най-лоялната им аудитория.
10:35 20.03.2026
11 Защо ?
Отговорът е прекалено елементарен - защото не могат да произвеждат добри електромобили. Точка!
При ДВГ е друга работа - там са лидери! Но при положение че всяка Тесла за една четвърт от цената те бие по всички технически параметри при електрическите автомобили, а китайски автомобил за 1/8 от цената зарежда за пет минути - 8 пъти по-бързо от "електрическият суперкар" на тези марки, Какъв е смисъла да си го купуваш, за да ти се смеят?
10:40 20.03.2026
12 Смешник
До коментар #9 от "Марин":Знам че всички харесват ламборджини колко имат
Не е въпроса какво харесваш а какво можеш да си позволиш съотношение цена качество привилегии облекчения
От такива като теб чобани сложили емблема на мерцедес на московеца махнали му гърнето и каращи по хемус с 110кмч щот иначе ше се разпадне мерси
10:43 20.03.2026
13 Реалности
До коментар #9 от "Марин":"Това са реабностите, които се случват. хората не харесват електромобили. Ползват ги защото имат определени привилегии с тях, но не ги харесват."
Очевидно статии като тази ти промиват мозъка като ти дрънкат на емоционалната струна. Смяташ ли че 100% от хората си купуват автомобил за да го слушат?
Ако беше така щяха да си купят качествени слушалки и да слушат звука без да купуват автомобила. Дали хората дават повече пари за повече коне, защото цвилят по-силно? Или защото те залепят за седалката, дават ти повече сигурност при изпреварване, А при електромобилите повечето коне даже не ядат повече. 100 коня автомобил и 1000 коня харчат абсолютно едно и също, за разлика от ДВГ.
Електрическите коне са евтини както за покупка, така и за поддръжка.
Коментиран от #15
10:45 20.03.2026
14 ПЦдп-цдпц
До коментар #8 от "Име":Т.е. всички ще имаме по 2 коли минимум. Не е много "екологично", но какво тук значи някаква си истинска екология...
Коментиран от #18
10:53 20.03.2026
15 Слънчасалия
До коментар #13 от "Реалности":Тесльо.Ама ти продължаваш да се возиш на дизел.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.
10:55 20.03.2026
16 Хм...
10:56 20.03.2026
17 мишо
Коментиран от #20
10:57 20.03.2026
18 Дай боже всекиму
До коментар #14 от "ПЦдп-цдпц":"Т.е. всички ще имаме по 2 коли минимум. Не е много "екологично", но какво тук значи някаква си истинска екология..."
Ех ако можеше това да е истина. 1500 коня безшумен електромобил който ускорява за две секунди до 100 и за 5 минути зарежда 500 км пробег за през седмицата и едно lamborghini с 400 коня и пет секунди ускорения до 100 за удоволствие през уикендите, на които резервоара не му стига за 500 км на магистралата.
Но за съжаление в бъдеще ще караме само електрокара. И като излезем от мечтите, ще зарежда за пет минути, ама няма да е 1500 коня а само 500 и няма да ускорява за две секунди А за четири, защото само това ще можем да си позволим на цената на Toyota corolla.
11:01 20.03.2026
19 Ферара, Ламборгини, Мазерати
Да не говорим за екологията на електричките - жестоко замърсяване при производството на батериите и съхраняването на обработените такива.
Коментиран от #21, #22
11:05 20.03.2026
20 Не ги мисли
До коментар #17 от "мишо":Най-накрая дори mercedes и BMW решиха да прежалят ДВГ и да започнат да произвеждат електромобили които да им канибализират продажбите.
Започнаха да се надпреварват на кой електромобила ще се зарежда по-бързо, ще има по-голям пробег и ще струва по-малко пари.
Засега се зареждат за 10 минути, но скоро ще прежалят ДВГ напълно и ще започнат да предлагат електромобили с 5 минути зареждане, което напълно ще лиши от смисъл покупката на mercedes или BMW с ДВГ. Това ще е единствения шанс да оцелеят въобще пред китайската конкуренция.
Осъзнаха че няма как дълго време да живеят на стари лаври! Разбира се ще произвеждат и малко ДВГ "за ценители" като им дрънкат на емоционалната струна, за да им изпразнят портфейлите.
11:08 20.03.2026
21 Колко замърсява
До коментар #19 от "Ферара, Ламборгини, Мазерати":Ти на екологичната струна ли ще дрънкаш?
"Да не говорим за екологията на електричките - жестоко замърсяване при производството на батериите и съхраняването на обработените такива."
Говори с цифри? С какво и колко замърсява производството на една батерия, която ще изхвърлиш след 500 хиляди километра и колко замърсява само изгарянето на горивото за 500 хиляди километра?
Вече е смятано стотици пъти - от ауспуха излизат повече гадости, отколкото за производството на 8 батерии с изкопани от нулата материали. Или 16 батерии от стари рециклирани батерии.
11:14 20.03.2026
22 Рециклаж
До коментар #19 от "Ферара, Ламборгини, Мазерати":За разлика от батериите на лаптопите и телефоните, от които се рециклират максимум 5% и то като лъжат, то над 90% от батериите за електромобили се рециклират, защото плащат изключително добре на пунктовете за вторични суровини, заради ценните материали в тях и огромното количество.
Ти последно кога си продаде батерията от телефона на вторични суровини?
11:15 20.03.2026