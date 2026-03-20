Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Защо световните автомобилни премиум производители масово се отказват от електромобилите?

20 Март, 2026 10:13 1 069 22

  • суперкари-
  • електромобили

В големия град електрическите превозни средства се превръщат във все по-привлекателен избор за средностатистическия шофьор, но това не важи за истинските фенове на автомобилите

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Еуфорията около пълната електрификация на високия сегмент в автомобилния свят сякаш започна да се пропуква под натиска на реалността. Докато в сивия декор на големия мегаполис безшумните батерии на колела изглеждат като логичен и прагматичен избор – най-вече заради данъчните облекчения и безплатното паркиране – то в света на истинската страст нещата изглеждат коренно различно. За хората, в чиито вени тече високооктаново гориво, тишината на електромотора не е прогрес, а липса на характер.

Именно това прозрение принуди редица автомобилни гиганти да натиснат спирачките и да преразгледат амбициозните си планове за тотално изхвърляне на двигателя с вътрешно горене. Оказа се, че заклетите ентусиасти не купуват суперкари просто за статус, а заради първичния тътен и механичната симфония, която само буталата могат да изсвирят. Тази емоционална нишка е „свещеният граал“ на индустрията и прекъсването ѝ заплашва да остави брандовете без най-лоялната им аудитория.

Ръководството на Lamborghini чистосърдечно призна нещо, което мнозина шепнеха отдавна: електричките просто не могат да генерират онази специфична, почти интимна връзка между човека и машината. Към този лагер на скептиците се присъединиха и стратезите на Porsche и Maserati, които осъзнаха, че в преследването на нулеви емисии могат да загубят душата на своите модели. Оказва се, че цифрите за ускорение от 0 до 100 км/ч са без значение, ако зад волана липсва тръпката, която те кара да настръхнеш.

Въпреки тази вълна от отрезвяване, в Маранело все още поддържат огъня на иновацията жив, макар и по свой собствен начин. Ferrari се подготвя за исторически дебют през май, когато светът трябва да види първия им изцяло електрически модел. Това е смел хазарт, с който марката с „черното конче“ ще се опита да докаже, че бъдещето може да бъде вълнуващо и без миризма на бензин. Дали обаче тифозите ще приемат тази промяна, или ще я сметнат за ерес, предстои да разберем съвсем скоро.

В момента сме свидетели на своеобразен диалог на глухи – производителите гонят екологични норми, а феновете бленуват за миналото. Може би златната среда се крие в хибридните технологии, които вече доминират на пистите. Те предлагат най-доброто от двата свята: бруталната мощ на електричеството и неподправения глас на традиционния двигател. Този технологичен компромис изглежда като единствената спасителна лодка, която може да задържи емоцията жива в една все по-стерилна ера.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с опит

    6 1 Отговор
    джафкането за и против електричките може да започне СЕГА:)

    Коментиран от #4

    10:18 20.03.2026

  • 2 Гост

    5 2 Отговор
    Аз казах ли ви? Ще слушате Акио Тойода.

    Коментиран от #10

    10:18 20.03.2026

  • 3 е-Беенве

    2 0 Отговор
    Защото губят идентичност. Електрокарите са друга бира и не е задължително да копират ДВГ автомобилите.

    10:19 20.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рев Омега Рев

    3 11 Отговор
    Така са ревали и за каруците едно време и конете - губиш характер, не си мъж.
    Истината е че направят ли инфраструктура и оправят малко батериите всички ще се откажат от раз защото това е по-икономично, екологично, по-бързо, по-мощно и т.н.

    10:23 20.03.2026

  • 6 някой

    8 0 Отговор
    Нямам нищо против да имам една малка електричка за града и едно ДВГ за извън.

    Коментиран от #8

    10:25 20.03.2026

  • 7 Доста измислена

    5 3 Отговор
    Статия целяща да обясни как ламбо порш и други правещи коли за милиони и за определени кръговена фона на ценови шок на горивата е по добре от електричка

    Коментиран от #9

    10:27 20.03.2026

  • 8 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "някой":

    Ми точно това ти казва автора в статията

    Коментиран от #14

    10:30 20.03.2026

  • 9 Марин

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Доста измислена":

    Измислен си ти. Това са реабностите, които се случват. хората не харесват електромобили. Ползват ги защото имат определени привилегии с тях, но не ги харесват.

    Коментиран от #12, #13

    10:31 20.03.2026

  • 10 Слушаме

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Как да не слушаме Акио Тойода, най-интелигентният най-умния и най-великият човек на света пред който дори Исус Христос бледнее.

    Щом този светец е казал да слушаме звука на хибридната Toyota corolla , заклетите ентусиасти не купуват суперкари Toyota corolla просто за статус, а заради първичния тътен и механичната симфония, която само буталата могат да изсвирят. Тази емоционална нишка е „свещеният граал“ на индустрията и прекъсването ѝ заплашва да остави брандовете без най-лоялната им аудитория.

    10:35 20.03.2026

  • 11 Защо ?

    3 3 Отговор
    "Защо световните автомобилни премиум производители масово се отказват от електромобилите?"

    Отговорът е прекалено елементарен - защото не могат да произвеждат добри електромобили. Точка!


    При ДВГ е друга работа - там са лидери! Но при положение че всяка Тесла за една четвърт от цената те бие по всички технически параметри при електрическите автомобили, а китайски автомобил за 1/8 от цената зарежда за пет минути - 8 пъти по-бързо от "електрическият суперкар" на тези марки, Какъв е смисъла да си го купуваш, за да ти се смеят?

    10:40 20.03.2026

  • 12 Смешник

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Марин":

    Знам че всички харесват ламборджини колко имат
    Не е въпроса какво харесваш а какво можеш да си позволиш съотношение цена качество привилегии облекчения
    От такива като теб чобани сложили емблема на мерцедес на московеца махнали му гърнето и каращи по хемус с 110кмч щот иначе ше се разпадне мерси

    10:43 20.03.2026

  • 13 Реалности

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Марин":

    "Това са реабностите, които се случват. хората не харесват електромобили. Ползват ги защото имат определени привилегии с тях, но не ги харесват."


    Очевидно статии като тази ти промиват мозъка като ти дрънкат на емоционалната струна. Смяташ ли че 100% от хората си купуват автомобил за да го слушат?

    Ако беше така щяха да си купят качествени слушалки и да слушат звука без да купуват автомобила. Дали хората дават повече пари за повече коне, защото цвилят по-силно? Или защото те залепят за седалката, дават ти повече сигурност при изпреварване, А при електромобилите повечето коне даже не ядат повече. 100 коня автомобил и 1000 коня харчат абсолютно едно и също, за разлика от ДВГ.

    Електрическите коне са евтини както за покупка, така и за поддръжка.

    Коментиран от #15

    10:45 20.03.2026

  • 14 ПЦдп-цдпц

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Име":

    Т.е. всички ще имаме по 2 коли минимум. Не е много "екологично", но какво тук значи някаква си истинска екология...

    Коментиран от #18

    10:53 20.03.2026

  • 15 Слънчасалия

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Реалности":

    Тесльо.Ама ти продължаваш да се возиш на дизел.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.

    10:55 20.03.2026

  • 16 Хм...

    1 0 Отговор
    Защото не могат да направят приемлива за потребителя кола. Защо БМВ и Волво не могат да изпълнят поръчките и се чака за доставка с месеци?

    10:56 20.03.2026

  • 17 мишо

    1 1 Отговор
    урсула затри европа и продължава никой некупува премиум ел коли а ауди бмв и мерц наляха 100 бидона пари и накрая китай ди на..ра и те така те давайте на укрина 90 милиарда евро а европееца да се гърчи

    Коментиран от #20

    10:57 20.03.2026

  • 18 Дай боже всекиму

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ПЦдп-цдпц":

    "Т.е. всички ще имаме по 2 коли минимум. Не е много "екологично", но какво тук значи някаква си истинска екология..."


    Ех ако можеше това да е истина. 1500 коня безшумен електромобил който ускорява за две секунди до 100 и за 5 минути зарежда 500 км пробег за през седмицата и едно lamborghini с 400 коня и пет секунди ускорения до 100 за удоволствие през уикендите, на които резервоара не му стига за 500 км на магистралата.

    Но за съжаление в бъдеще ще караме само електрокара. И като излезем от мечтите, ще зарежда за пет минути, ама няма да е 1500 коня а само 500 и няма да ускорява за две секунди А за четири, защото само това ще можем да си позволим на цената на Toyota corolla.

    11:01 20.03.2026

  • 19 Ферара, Ламборгини, Мазерати

    0 0 Отговор
    Черно конче на ток? Скопен жребец.
    Да не говорим за екологията на електричките - жестоко замърсяване при производството на батериите и съхраняването на обработените такива.

    Коментиран от #21, #22

    11:05 20.03.2026

  • 20 Не ги мисли

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "мишо":

    Най-накрая дори mercedes и BMW решиха да прежалят ДВГ и да започнат да произвеждат електромобили които да им канибализират продажбите.

    Започнаха да се надпреварват на кой електромобила ще се зарежда по-бързо, ще има по-голям пробег и ще струва по-малко пари.

    Засега се зареждат за 10 минути, но скоро ще прежалят ДВГ напълно и ще започнат да предлагат електромобили с 5 минути зареждане, което напълно ще лиши от смисъл покупката на mercedes или BMW с ДВГ. Това ще е единствения шанс да оцелеят въобще пред китайската конкуренция.

    Осъзнаха че няма как дълго време да живеят на стари лаври! Разбира се ще произвеждат и малко ДВГ "за ценители" като им дрънкат на емоционалната струна, за да им изпразнят портфейлите.

    11:08 20.03.2026

  • 21 Колко замърсява

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ферара, Ламборгини, Мазерати":

    Ти на екологичната струна ли ще дрънкаш?

    "Да не говорим за екологията на електричките - жестоко замърсяване при производството на батериите и съхраняването на обработените такива."


    Говори с цифри? С какво и колко замърсява производството на една батерия, която ще изхвърлиш след 500 хиляди километра и колко замърсява само изгарянето на горивото за 500 хиляди километра?

    Вече е смятано стотици пъти - от ауспуха излизат повече гадости, отколкото за производството на 8 батерии с изкопани от нулата материали. Или 16 батерии от стари рециклирани батерии.

    11:14 20.03.2026

  • 22 Рециклаж

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ферара, Ламборгини, Мазерати":

    За разлика от батериите на лаптопите и телефоните, от които се рециклират максимум 5% и то като лъжат, то над 90% от батериите за електромобили се рециклират, защото плащат изключително добре на пунктовете за вторични суровини, заради ценните материали в тях и огромното количество.

    Ти последно кога си продаде батерията от телефона на вторични суровини?

    11:15 20.03.2026