Водата в Тича и още пет села в община Котел не е годна за пиене

Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчва водата в пострадалото от наводненията село Тича и още пет села в община Котел, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди, съобщава БНР.
Пробите, взети на 8 юни от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топузово, Филаретово и Малко село, показват несъответствие по микробиологични показатели.
На „ВиК - Сливен“ са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода.
Проливни дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черна от коритото ѝ миналата седмица. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети.
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1 Русенец
23:01 12.06.2026
2 Бойко Българоубиец
23:06 12.06.2026
3 ТАКА ВИ Е ИЗГОДНО
НЯМА ОПРАВИЯ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ...
23:21 12.06.2026
4 Овчар
23:27 12.06.2026
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