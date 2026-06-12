Водата в Тича и още пет села в община Котел не е годна за пиене

Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчва водата в пострадалото от наводненията село Тича и още пет села в община Котел, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди, съобщава БНР.

Пробите, взети на 8 юни от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топузово, Филаретово и Малко село, показват несъответствие по микробиологични показатели.

На „ВиК - Сливен“ са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода.

Проливни дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черна от коритото ѝ миналата седмица. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети.