Новата М3-ка остава с "чист" бензинов двигател

Aвтомобилните производители се опитват отчаяно да задоволят всички, като натъпкват тежки батерии в сложни хибридни задвижващи системи, но инженерните умове в BMW M поемат по съвсем различен път за новото М3. Мюнхен официално се готви за представянето на спортния седан M3 от следващо поколение, а посланието от централата е кристално ясно, шофьорите ще избират между чисто вътрешно горене или чисто електрическо задвижване, без никакъв компромис. Тази продуктова стратегия бележи драматично отклонение от настоящата обсебеност на индустрията с тежките конфигурации с възможност за зареждане от електрическата мрежа, създавайки епичен сблъсък на титани под едно-единствено, легендарно име.

В неотдавнашно интервю на шефът на BMW M Франк Ван Мил даде да се разбере, че марката се придържа твърдо към своя „принцип на перфектното изгаряне“ за традиционния вариант. Вместо да заимства тежките архитектури с плъг-ин от M5, бъдещото M3 с бензинов двигател ще разчита силно на силно обновена версия на настоящия двигател S58. Докато вариантът с вътрешно горене ще разполага с лека 48-волтова мека хибридна система, предназначена изцяло за допълнителна ефективност, в същността си той остава традиционен инструмент за шофьора. Ван Мил открито призна, че това безкомпромисно разделение позволява на инженерните екипи да изведат и двете архитектури на автомобилите до логичните им крайности.

Феновете, които жадуват за механичната обратна връзка, звука на изпускателната система и неподправения баланс на шасито на автомобил със задно задвижване на бензин, ще получат точно това, което искат. Междувременно технологичните ентусиасти ще се озоват в изцяло ново измерение на производителността.