Каква е перфектната скорост за електромобилите и защо бързането, понякога ще ви забави повече

23 Март, 2026 14:59 673 7

  • tesla-
  • model y-
  • model 3-
  • скорост-
  • средна скорост-
  • пътуване-
  • електромобили

Оказва се, че понякога трябва да "бързате бавно"

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

При двигателите с вътрешно горене компромисът между скорост и ефективност се свеждаше основно до разходите за гориво и това колко точно ще харчи автомобилът ви. През 2026 година обаче, когато пробегът на електромобилите и зарядната инфраструктура все още са основните пречки за пътуванията на дълги разстояния, този избор се превърна по-скоро в стратегическо плануване и някои сложни сметки. Неотдавнашно задълбочено проучване на YouTube канала Carwire, фокусиран върху Tesla, подложи това на тест, опитвайки се да намери „оптимален вариант“ за пътуване от 200 мили (322 км) с Model Y с един мотор и задно задвижване.

Експериментът използва участък с дължина от 30 мили (48 км) на магистралата, за да тества влиянието върху ефективността на четири различни скорости на движение: 50, 60, 70 и 80 mph. Чрез екстраполация на резултатите въз основа на 75 kWh батерия, данните разкриват драматичен „спад в ефективността“, който всеки шофьор на електромобил трябва да разбере, преди да потегли по магистралата.

При постоянна скорост от 50 mph (81 км/ч) Model Y е образец на ефективност, като осигурява изчислена автономност от 333 мили (536 км) при 224,7 Wh/mi. Макар това да ви позволява да пристигнете с огромен резерв на батерията, пътуването от 200 мили би отнело изтощителни четири часа. В другия край на спектъра, ускоряването на колата до 80 mph (129 км/ч) намалява времето за пътуване до едва 2 часа и 30 минути, но напълно срива ефективността до 366,2 Wh/mi. Това спуска общия теоретичен пробег до рискованите 204 мили (328 км). В реалния живот, при движение при вятър, наклон или трафик при 80 mph(129 км/ч), почти сигурно ще се наложи спиране за зареждане по средата на пътуването, което незабавно ще неутрализира спестеното време от по-бързото шофиране.

„Идеалната скорост“, както заключава тестът, се намира твърдо между 60 и 70 mph (96км/ч и 113км/ч). Увеличаването на скоростта от 50 на 60 mph (96 км/ч) съкращава пътуването с 40 минути, като същевременно поддържа солиден пробег от 300 мили (483 км). Въпреки това, 70 mph (113 km/h) се очертава като перфектната среда за повечето шофьори. То съкращава времето спрямо 60 mph (96 км/ч) с още 30 минути и макар ефективността да започне да спада, изчисленият пробег от 248 мили (399 км) все още осигурява комфортен резерв за пътуване от 200 мили (322 километра).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    😀😀😀
    Тесльо с 80км/ч на магистрала
    😀😀😀

    15:06 23.03.2026

  • 2 Добро

    7 1 Отговор
    Утро. Открихте топлата вода. Те затова карат с 100-110 по магистралата или дори зад камионите. Бясна далавера, няма що.

    15:06 23.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Години ли трябваха да оповестите това което хората от години знаят🤔❗

    15:07 23.03.2026

  • 4 Теслич

    5 0 Отговор
    Ъммм в тия изчисления липсва една много важна компонента.ЦЕНАТА на ВРЕМЕТО!!!

    15:15 23.03.2026

  • 5 Сектант

    1 0 Отговор
    От личен опит споделям за Дачия Спринг, по каталог има 230 км пробег, а реално:
    - Пролет/Есен , без климатик, скорост макс 80 км/ч, с много, много плавни ускорения - 260 км
    - Лято, с климатик, скорост макс 80 км/ч, отново с много плавни ускорения - 220 км
    - Зима, с пярно, скорост макс 80 км/ч, много плавни ускорения - 160 км
    Това показва практиката.

    Коментиран от #7

    15:17 23.03.2026

  • 6 тука има - тука нема...

    0 0 Отговор
    Разумното и икономично шофиране е това при което най малко се налага докосването на педала на спирачката. Най неикономичното, особено в градски условия, е рязко ускоряване и веднага или след няколко десетки метра спирачка, независимо от типа на двигателя. Веднъж вече си изхабил гориво и енергия за ускорение, а в слеващия момент изкуствено убиваш скоростта за която е изхабена тази енергия, но никога повече не можеш да върнеш горивото или енергията обратно в автомобила.

    15:30 23.03.2026

  • 7 Мазньо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сектант":

    Мда.Да сподел и аз от личен опит:
    Дачия Дъстър 4х4,режим Auto,лято-зима, без икономии,без плавно ускорение,с понатискане на педала на газта-среден разход:
    градско-5.7-5.9 л. нафта
    извънградско-5-5.1 л. нафта,ако се движа с 90 км/ч. пада и до 4.8-4.9 л.
    Моторът е 1.5 dci,110 к.с.

    15:32 23.03.2026