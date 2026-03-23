Каква е перфектната скорост за електромобилите и защо бързането, понякога ще ви забави повече

При двигателите с вътрешно горене компромисът между скорост и ефективност се свеждаше основно до разходите за гориво и това колко точно ще харчи автомобилът ви. През 2026 година обаче, когато пробегът на електромобилите и зарядната инфраструктура все още са основните пречки за пътуванията на дълги разстояния, този избор се превърна по-скоро в стратегическо плануване и някои сложни сметки. Неотдавнашно задълбочено проучване на YouTube канала Carwire, фокусиран върху Tesla, подложи това на тест, опитвайки се да намери „оптимален вариант“ за пътуване от 200 мили (322 км) с Model Y с един мотор и задно задвижване.

Експериментът използва участък с дължина от 30 мили (48 км) на магистралата, за да тества влиянието върху ефективността на четири различни скорости на движение: 50, 60, 70 и 80 mph. Чрез екстраполация на резултатите въз основа на 75 kWh батерия, данните разкриват драматичен „спад в ефективността“, който всеки шофьор на електромобил трябва да разбере, преди да потегли по магистралата.

При постоянна скорост от 50 mph (81 км/ч) Model Y е образец на ефективност, като осигурява изчислена автономност от 333 мили (536 км) при 224,7 Wh/mi. Макар това да ви позволява да пристигнете с огромен резерв на батерията, пътуването от 200 мили би отнело изтощителни четири часа. В другия край на спектъра, ускоряването на колата до 80 mph (129 км/ч) намалява времето за пътуване до едва 2 часа и 30 минути, но напълно срива ефективността до 366,2 Wh/mi. Това спуска общия теоретичен пробег до рискованите 204 мили (328 км). В реалния живот, при движение при вятър, наклон или трафик при 80 mph(129 км/ч), почти сигурно ще се наложи спиране за зареждане по средата на пътуването, което незабавно ще неутрализира спестеното време от по-бързото шофиране.

„Идеалната скорост“, както заключава тестът, се намира твърдо между 60 и 70 mph (96км/ч и 113км/ч). Увеличаването на скоростта от 50 на 60 mph (96 км/ч) съкращава пътуването с 40 минути, като същевременно поддържа солиден пробег от 300 мили (483 км). Въпреки това, 70 mph (113 km/h) се очертава като перфектната среда за повечето шофьори. То съкращава времето спрямо 60 mph (96 км/ч) с още 30 минути и макар ефективността да започне да спада, изчисленият пробег от 248 мили (399 км) все още осигурява комфортен резерв за пътуване от 200 мили (322 километра).