Skoda връща най-икономичната Octavia в гамата си

След като през последните няколко месеца Skoda се фокусираше предимно върху своите изцяло електрически модели като Enyaq и Elroq, сега чешката марка обръща внимание и на Octaiva. Според вътрешни доклади, гамата на популярния модел ще бъде допълнена от нов плъг-ин хибриден вариант в началото на следващата година. Тази преходна технология беше премахната от каталога преди две години поради промяна в приоритетите във Волфсбург и временно охлаждане на интереса на потребителите. Въпреки това, с най-новите технологии, наскоро представени в новия Superb, Skoda е готова да вкара отново тази версия в своя най-емблематичен компактен модел.

Предстоящата Octavia PHEV, която вероятно ще запази емблемата iV,представлява огромен скок в полезния дневен пробег, което я поставя на върха в своя сегмент. Сърцето на системата ще бъде усъвършенстваният бензинов двигател 1.5 TSI, съчетан с електрически мотор, интегриран в шестстепенна DSG трансмисия. Общата мощност на системата е 204 к.с., осигурявайки достатъчно мощност както за лифтбека, така и за комбито. Новата батерия е с почти 20 кВтч нетен използваем капацитет, позволяващ пробег само на електричество от приблизително 140 километра, което почти удвоява възможностите на предишното поколение.

Решението да се върне PHEV не е свързано само с избора на клиентите, а е премерен ход, който да помогне на Volkswagen Group да управлява емисиите на автомобилния си парк. Макар Elroq в момента да е най-продаваният електромобил на марката, Skoda признава, че част от пазара не е готова за пълно преминаване към електромобили. За разлика от истинската златна мина, каквато са вариантите на Octavia със задвижване на четирите колела, които се завърнаха наскоро, новият PHEV ще се предлага изключително с предно задвижване, за да се максимизират ефективността.