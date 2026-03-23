Новини
Авто »
Skoda връща най-икономичната Octavia в гамата си

23 Март, 2026 16:34 872 0

  • skoda-
  • octavia-
  • phev-
  • хибрид

Очаква се iV версията да се появи в началото на следващата година

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като през последните няколко месеца Skoda се фокусираше предимно върху своите изцяло електрически модели като Enyaq и Elroq, сега чешката марка обръща внимание и на Octaiva. Според вътрешни доклади, гамата на популярния модел ще бъде допълнена от нов плъг-ин хибриден вариант в началото на следващата година. Тази преходна технология беше премахната от каталога преди две години поради промяна в приоритетите във Волфсбург и временно охлаждане на интереса на потребителите. Въпреки това, с най-новите технологии, наскоро представени в новия Superb, Skoda е готова да вкара отново тази версия в своя най-емблематичен компактен модел.

Предстоящата Octavia PHEV, която вероятно ще запази емблемата iV,представлява огромен скок в полезния дневен пробег, което я поставя на върха в своя сегмент. Сърцето на системата ще бъде усъвършенстваният бензинов двигател 1.5 TSI, съчетан с електрически мотор, интегриран в шестстепенна DSG трансмисия. Общата мощност на системата е 204 к.с., осигурявайки достатъчно мощност както за лифтбека, така и за комбито. Новата батерия е с почти 20 кВтч нетен използваем капацитет, позволяващ пробег само на електричество от приблизително 140 километра, което почти удвоява възможностите на предишното поколение.

Решението да се върне PHEV не е свързано само с избора на клиентите, а е премерен ход, който да помогне на Volkswagen Group да управлява емисиите на автомобилния си парк. Макар Elroq в момента да е най-продаваният електромобил на марката, Skoda признава, че част от пазара не е готова за пълно преминаване към електромобили. За разлика от истинската златна мина, каквато са вариантите на Octavia със задвижване на четирите колела, които се завърнаха наскоро, новият PHEV ще се предлага изключително с предно задвижване, за да се максимизират ефективността.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ