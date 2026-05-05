Електрическият коз на Skoda. Моделът Epiq атакува пазара с цена от 25 000 евро

Чешкият автомобилен производител Skoda се подготвя да разтърси сектора на електрическите возила с нов модел, който обещава да сложи край на ерата на непосилно скъпите електромобили. Само броени дни преди официалния дебют, компанията показа финалните очертания на кросоувъра, който ще атакува шоурумите през втората половина на 2026 година. С начална цена от около 25 000 евро, този „малък голям“ чех влиза в ролята на най-атрактивния входен билет в електрическото семейство на марката.

Изграден върху платформата MEV+, Epiq споделя обща ДНК с очакваните Volkswagen ID.Polo и CUPRA Raval, но залага на типичната за Skoda практичност. Въпреки компактните си размери, моделът предлага изненадващо пространство, като багажникът му достига внушителните 1344 литра при сгънати седалки. Дизайнът остава верен на концептуалната дързост – тънка диодна оптика и масивни брони, които му придават излъчване на истински градски боец.

Вътре в купето шофьорът попада в дигитален оазис с минималистичен 5,3-инчов дисплей пред волана и огромен 13-инчов команден център в средата. Ех, ако всяка бюджетна кола изглеждаше толкова технологично въоръжена! По-високите нива на оборудване ще предлагат матрични фарове и системи за полуавтономно придвижване, които доскоро бяха запазена територия само за премиум сегмента.

Задвижването е подсигурено в три варианта, като топ версията Epiq 55 разполага с 211 конски сили и батерия, позволяваща пробег до 430 км. А за тези, които винаги бързат – на бърза зарядна станция ще са ви нужни само 23 минути, за да заредите от 10 до 80%. Skoda Epiq не е просто нова кола, а заявка, че достъпната електрическа мобилност най-после е реалност за европейския и родния пазар.