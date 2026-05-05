Електрическият коз на Skoda. Моделът Epiq атакува пазара с цена от 25 000 евро

5 Май, 2026 11:22 1 281 8

Компактният кросоувър обещава пробег до 430 км и доста голям багажник

Радослав Славчев

Чешкият автомобилен производител Skoda се подготвя да разтърси сектора на електрическите возила с нов модел, който обещава да сложи край на ерата на непосилно скъпите електромобили. Само броени дни преди официалния дебют, компанията показа финалните очертания на кросоувъра, който ще атакува шоурумите през втората половина на 2026 година. С начална цена от около 25 000 евро, този „малък голям“ чех влиза в ролята на най-атрактивния входен билет в електрическото семейство на марката.

Изграден върху платформата MEV+, Epiq споделя обща ДНК с очакваните Volkswagen ID.Polo и CUPRA Raval, но залага на типичната за Skoda практичност. Въпреки компактните си размери, моделът предлага изненадващо пространство, като багажникът му достига внушителните 1344 литра при сгънати седалки. Дизайнът остава верен на концептуалната дързост – тънка диодна оптика и масивни брони, които му придават излъчване на истински градски боец.

Вътре в купето шофьорът попада в дигитален оазис с минималистичен 5,3-инчов дисплей пред волана и огромен 13-инчов команден център в средата. Ех, ако всяка бюджетна кола изглеждаше толкова технологично въоръжена! По-високите нива на оборудване ще предлагат матрични фарове и системи за полуавтономно придвижване, които доскоро бяха запазена територия само за премиум сегмента.

Задвижването е подсигурено в три варианта, като топ версията Epiq 55 разполага с 211 конски сили и батерия, позволяваща пробег до 430 км. А за тези, които винаги бързат – на бърза зарядна станция ще са ви нужни само 23 минути, за да заредите от 10 до 80%. Skoda Epiq не е просто нова кола, а заявка, че достъпната електрическа мобилност най-после е реалност за европейския и родния пазар.

  • 1 смех

    10 0 Отговор
    С тая хартия ли го атакува

    11:26 05.05.2026

  • 2 Павел Пенев

    4 2 Отговор
    Щом е Шкода атака не може да има. Интересен външен вид и никакво съдържание.

    11:36 05.05.2026

  • 3 Край

    10 2 Отговор
    Бълбукането на удавника. Европа няма никакъв шанс в автомобилите срещу Азия. Търсете нови бизнеси - Нокия се върна към галоши и ботуши. Фолксваген може да започне да шие народни носии и да прави народни вафли.

    Коментиран от #4

    11:42 05.05.2026

  • 4 Дошо

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    Попфолксваген си заслужава участта.

    11:45 05.05.2026

  • 5 Реалист

    7 1 Отговор
    Обещавал 430 км. - разбирай 300 км., а зимата 250 км. По-добре си купете велосипед!

    11:54 05.05.2026

  • 6 Георги

    6 0 Отговор
    какви 430км?!? Китайците преди 5 дни изкараха батерии за 600км при ХИБРИДИТЕ и 1400+ за големи коли. Както е тръгнало 430км ще бъде стандарт за китайска електротротинетка.

    12:13 05.05.2026

  • 7 факуса

    4 0 Отговор
    кой ще ги купува тез неща за маса пари

    12:16 05.05.2026

  • 8 Дачия.

    2 0 Отговор
    Никъде не видях външни размери и багажник. Сегашната ми кола е 4.36 дълга и.има 480л, това е добре.с 2 деца.byd atto 2 ми дава почти същото за 28к евро, но с пробег над 300км, ще има борба при цена 25-30к какво да си купиш. За мен пробег е водещ, но и мястото.

    12:33 05.05.2026