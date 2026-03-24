Добра новина за феновете на Mazda и MX-5

Докато много автомобилни производители залагат на повече конски сили с хибридни системи, които потенциално добавят и повече тегло към автомобила, Mazda се готви да заложи още по-силно на своята „стратегия за теглото“ за следващото поколение на MX-5 Miata.

Висши мениджъри потвърдиха, че предстоящото поколение „NE“ – чийто дебют се очаква през следващите две години, ще постави лекотата на първо място. Манабу Осуга, генерален мениджър „Глобални продажби и маркетинг“ в Mazda, наскоро сподели, че целевото тегло на новия роудстър е под 1000 килограма. Това не само ще надмине настоящия северноамерикански ND3, но и ще го направи по-лек от почти всеки модерен спортен автомобил, предлаган днес на пазара.

За да постигне тази амбициозна цел, Mazda ефективно изключва хибридна или изцяло електрическа задвижваща система за близкото бъдеще на следващата Miata. Компанията признава, че настоящата батерийна технология е просто твърде тежка, за да отговори на философията „Jinba Ittai“ – чувството за единство между водача и колата – което определя MX-5. Вместо това Mazda залага на двигателя с вътрешно горене като пътя напред. Това решение идва в момент, когато 2,0-литровият двигател вече е спрян от продажба на европейските пазари поради несъответствие с емисионните стандарти Euro 6e и предстоящия Euro 7, оставяйки тези региони само с 1,5-литровия вариант.

Спасението за мечтите на Miata за по-голям работен обем може да се крие в ново семейство двигатели, което в момента е в процес на разработка. Наречен „Skyactiv-Z“, този четирицилиндров двигател от следващо поколение е проектиран да отговаря на най-строгите емисионни норми в света, включително Euro 7. За разлика от Skyactiv-X с висока степен на сгъстяване, серията Z ще се фокусира върху „Lambda 1“ горене – перфектно балансирано съотношение въздух-гориво в целия диапазон на оборотите, за да се минимизират емисиите от ауспуха, без да се жертва характерът на високите обороти, който феновете очакват.

Skyactiv-Z е планиран да направи своя световен дебют в Mazda CX-5 Hybrid. Има силни спекулации, че работният обем може да нарасне до 2,5 литра, за да компенсира загубата на мощност, причинена от по-строгите изисквания за емисиите, което потенциално ще върне „големия двигател“ в европейските шоуруми за първи път от години.

Докато следващата Miata остава вярна на своите леки корени, Mazda едновременно подготвя втори, по-мощен спортен автомобил, който да стои редом с нея. Слуховете гласят, че серийната версия на концепцията „Iconic SP“ ще се появи до 2028 година като духовен наследник на RX-7.

Чрез разделянето на стратегията си за спортни автомобили, Mazda може да запази MX-5 като чисто, леко аналогово преживяване за феновете, докато използва Iconic SP, за да разшири границите на роторната електрификация., докато глобалните регулации го позволяват.