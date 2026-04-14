Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Mazda вярва, че големите екрани подобряват шофирането

14 Април, 2026 12:51

  • mazda-
  • екрани-
  • физически бутони

Японският производител, който доскоро беше сред най-консервативните по отношение на интериорната ергономия, днес твърди нещо неочаквано

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато мнозина в автомобилния свят все още с носталгия въздишат по физическите бутони, Mazda реши да направи смел завой и да прегърне дигиталното бъдеще. Японският производител, който доскоро беше сред най-консервативните по отношение на интериорната ергономия, днес твърди нещо неочаквано: огромните екрани не само не пречат, но всъщност подобряват преживяването зад волана. Доказателството? Новият кросоувър CX-6e, който посреща водача с внушителен 26-инчов дисплей.

Според Autoblog, философията на марката вече не е в това да ни залива с безсмислена информация, а в гъвкавостта. Директорът по дизайн на Mazda Motor Europe, Джо Станевит, обяснява, че голямата площ позволява данните да бъдат представени по-ясно и подредено, вместо да са наблъскани в малки, трудни за четене скали. Идеята е проста – колкото по-чиста и мащабна е визуализацията, толкова по-малко се разсейва човек, докато се опитва да разчете навигацията или показателите на скоростомера.

В CX-6e традиционното арматурно табло на практика е пратено в историята, заменено от гигантски head-up дисплей, който проектира всичко важно директно върху предното стъкло. Станвит е категоричен: това е ключът към безопасността, защото очите на шофьора остават фиксирани върху пътя, а не върху волана. Нещо повече – екранът вече се простира чак до пасажера, превръщайки го от обикновен спътник в активен участник в пътуването.

Макар индустрията все още да спори дали сензорните контроли са по-добри от класическите ключета, Mazda постепенно се сбогува с физическите бутони. И за разлика от други производители, които правят това, за да спестят производствени разходи, японците твърдят, че го правят в името на по-добрата концепция. Целта е времето, в което погледът не е насочен към платното, да бъде сведено до абсолютния минимум чрез интуитивни и големи интерфейси.

Разбира се, рискът от прекалено персонализиране и объркващи менюта остава, но Mazda залага на интелигентния дизайн. Бъдещите модели на бранда обещават още по-малко аналогови елементи и още повече пиксели. Изглежда, че ерата на минималистичните японски табла официално приключи, отстъпвайки място на мащабни дигитални хоризонти, които обещават да направят шофирането по-фокусирано и модерно.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЗсхзх

    1 0 Отговор
    Ей, тоз Джо Станевит ги плямпа все едно ще се явява на избори след 5 дни. Тцъ, тцъ, големият екран бил за удобство на потребителя, да не си напряга очите да търси информацията по таблото... Която информация винаги е на едно и също място и изглежда по един същ начин. Доообре, те ни лъжат, че е за наше удобство, ние ги лъжем, че им вярваме.

    13:20 14.04.2026

  • 2 Хм...

    1 0 Отговор
    Дали пък не обърнахте палачинката, защото китайският ви партньор каза, че ще си слага телевизори и няма да прави промени заради вас?

    13:39 14.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.