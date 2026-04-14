Mazda вярва, че големите екрани подобряват шофирането

Докато мнозина в автомобилния свят все още с носталгия въздишат по физическите бутони, Mazda реши да направи смел завой и да прегърне дигиталното бъдеще. Японският производител, който доскоро беше сред най-консервативните по отношение на интериорната ергономия, днес твърди нещо неочаквано: огромните екрани не само не пречат, но всъщност подобряват преживяването зад волана. Доказателството? Новият кросоувър CX-6e, който посреща водача с внушителен 26-инчов дисплей.

Според Autoblog, философията на марката вече не е в това да ни залива с безсмислена информация, а в гъвкавостта. Директорът по дизайн на Mazda Motor Europe, Джо Станевит, обяснява, че голямата площ позволява данните да бъдат представени по-ясно и подредено, вместо да са наблъскани в малки, трудни за четене скали. Идеята е проста – колкото по-чиста и мащабна е визуализацията, толкова по-малко се разсейва човек, докато се опитва да разчете навигацията или показателите на скоростомера.

В CX-6e традиционното арматурно табло на практика е пратено в историята, заменено от гигантски head-up дисплей, който проектира всичко важно директно върху предното стъкло. Станвит е категоричен: това е ключът към безопасността, защото очите на шофьора остават фиксирани върху пътя, а не върху волана. Нещо повече – екранът вече се простира чак до пасажера, превръщайки го от обикновен спътник в активен участник в пътуването.

Макар индустрията все още да спори дали сензорните контроли са по-добри от класическите ключета, Mazda постепенно се сбогува с физическите бутони. И за разлика от други производители, които правят това, за да спестят производствени разходи, японците твърдят, че го правят в името на по-добрата концепция. Целта е времето, в което погледът не е насочен към платното, да бъде сведено до абсолютния минимум чрез интуитивни и големи интерфейси.

Разбира се, рискът от прекалено персонализиране и объркващи менюта остава, но Mazda залага на интелигентния дизайн. Бъдещите модели на бранда обещават още по-малко аналогови елементи и още повече пиксели. Изглежда, че ерата на минималистичните японски табла официално приключи, отстъпвайки място на мащабни дигитални хоризонти, които обещават да направят шофирането по-фокусирано и модерно.