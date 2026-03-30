"Toyota сваля качеството на автомобилите си за да ОЦЕЛЕЕ"

Японският автомобилен производител Toyota, който десетилетия наред бе синоним на безкомпромисно съвършенство, е на прага на радикална метаморфоза. В опит да навигира през бурните води на съвременната икономика, компанията взема решение, което доскоро звучеше като ерес в коридорите на централата в Аичи: разхлабване на прословутите си стандарти за качество.

По време на стратегическа среща с доставчици, главният изпълнителен директор Сато Коджи не скри сериозността на ситуацията. По думите му, Toyota буквално се бори за своето оцеляване в ерата на безпрецедентна конкуренция и растящи разходи. Това признание даде зелена светлина на новата програма „Smart Standard Activity“ – инициатива, която обещава да пренареди приоритетите в производствените халета на марката.

Досегашната философия на концерна граничеше с обсесия. Оказва се, че хиляди компоненти са отивали в коша за смет заради дефекти, невидими за невъоръжено око. Представете си – месечно са били бракувани около 10 000 кабелни снопа само защото нюансът на изолацията им леко се разминавал с мострата. Доставчиците бяха принудени да унищожават волани с едва забележими гънки по естествената кожа или тавани с микроскопични петънца, които никой клиент никога не би забелязал в ежедневието си.

Шоджи Нишихара, който ръководи покупките в компанията, чистосърдечно признава, че тези козметични „кусури“ остават абсолютно скрити за крайния потребител. Времената, в които се гонеше съвършенство под лупа, явно отстъпват пред прагматизма. Новата стратегия цели да отсее важното от излишното, като се фокусира върху сигурността и здравината, но затваря очи пред несъвършенства, които не влияят на функционалността на автомобила.

Тази мащабна оптимизация е нож с две остриета, но за Toyota тя изглежда като единствения изход от спиралата на излишните разходи. Остава въпросът дали „умните стандарти“ ще запазят легендарното доверие на феновете, или ще пропукат пиедестала, на който марката стои от поколения. Едно е сигурно – ерата на маниакалния перфекционизъм в автомобилостроенето бавно отива в историята за сметка на икономическата логика.