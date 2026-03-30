"Toyota сваля качеството на автомобилите си за да ОЦЕЛЕЕ"

Японският автомобилен производител Toyota, който десетилетия наред бе синоним на безкомпромисно съвършенство, е на прага на радикална метаморфоза. В опит да навигира през бурните води на съвременната икономика, компанията взема решение, което доскоро звучеше като ерес в коридорите на централата в Аичи: разхлабване на прословутите си стандарти за качество.
По време на стратегическа среща с доставчици, главният изпълнителен директор Сато Коджи не скри сериозността на ситуацията. По думите му, Toyota буквално се бори за своето оцеляване в ерата на безпрецедентна конкуренция и растящи разходи. Това признание даде зелена светлина на новата програма „Smart Standard Activity“ – инициатива, която обещава да пренареди приоритетите в производствените халета на марката.
Досегашната философия на концерна граничеше с обсесия. Оказва се, че хиляди компоненти са отивали в коша за смет заради дефекти, невидими за невъоръжено око. Представете си – месечно са били бракувани около 10 000 кабелни снопа само защото нюансът на изолацията им леко се разминавал с мострата. Доставчиците бяха принудени да унищожават волани с едва забележими гънки по естествената кожа или тавани с микроскопични петънца, които никой клиент никога не би забелязал в ежедневието си.
Шоджи Нишихара, който ръководи покупките в компанията, чистосърдечно признава, че тези козметични „кусури“ остават абсолютно скрити за крайния потребител. Времената, в които се гонеше съвършенство под лупа, явно отстъпват пред прагматизма. Новата стратегия цели да отсее важното от излишното, като се фокусира върху сигурността и здравината, но затваря очи пред несъвършенства, които не влияят на функционалността на автомобила.
Тази мащабна оптимизация е нож с две остриета, но за Toyota тя изглежда като единствения изход от спиралата на излишните разходи. Остава въпросът дали „умните стандарти“ ще запазят легендарното доверие на феновете, или ще пропукат пиедестала, на който марката стои от поколения. Едно е сигурно – ерата на маниакалния перфекционизъм в автомобилостроенето бавно отива в историята за сметка на икономическата логика.
1 Аз карам само опел кадет фриско 96г
2 Директора👨✈️
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. . ДА СИ СЛАГАШ МОДУЛИТЕ КАКТО ЩЕ ТИ ВЪРШИ РАБОТА
4 Хората
5 Пич
6 Българин
До коментар #4 от "Хората":Според мен сме малко, които търсим евтина, проста и здрава кола. Повечето хора търсят кола наблъскана с екстри, повечето от които никога няма да ползват, но са на принципа да има. Неслучайно за малко по-голям стърчащ таблет или за няколко пластмаси по веждите и предницата, дават безумни пари. Същото е и с телефони, телевизори, домакински уреди и прочие. Затова производителите започнаха да бълват боклуци, които едва изкарват гаранцията си. Защото знаят, че след 2-3 години, ако добавят цветно дисплейче или някаква друга непотребна глупост, клиентът е готов веднага да плати.
Коментиран от #8
10:30 30.03.2026
7 Чики-Рики
8 Сър Мастър Бейтс
До коментар #6 от "Българин":Тези, които търсят евтина, проста и здрава кола обикновено не купуват нова от магазина. Обратно, тези които купуват нова кола искат последния писък на модата (разбирай безсмислени екстри, които усложняват автомобила ненужно).
10:44 30.03.2026
9 Картечаров
10 Анонимен
11 Гост
С по-ниско качество продажбите ще растат, а с тях и печалбите, защото по-ниско качество на по-висока цена вдига печалбите! Toyota е най-печелившия и най големия автомобилен производител в света, защото винаги знае какво прави!
12:00 30.03.2026
12 Ключовата дума
"главният изпълнителен директор Сато Коджи не скри сериозността на ситуацията. По думите му, Toyota БУКВАЛНО СЕ БОРИ ЗА СВОЕТО ОЦЕЛЯВАНЕ в ерата на безпрецедентна конкуренция и растящи разходи."
Toyota не беше ли най-устойчивата автомобилна компания с най-добрата визия за бъдещето? Най-добре подготвена за промяната?
Нали бяха единствените които са готови за прехода към електромобили със своите хибридни технологии?
Не трябва ли те да са заплахата за всички останали които да се борят за оцеляване защото не са подготвени като Toyota?
Коментиран от #14
12:08 30.03.2026
13 тоз
До коментар #10 от "Анонимен":Айго френско купе, голам смях. Старото Айго като C1 Ситроен е 99.99% Тойота със сменена емблема. Единствено французите даваха вариант с някакъв техен мотор 1.2 май. Но клиентите основно купуваха 1.0 на Тойота-Дайхатсу перфектен мотор.
13:58 30.03.2026
14 тъй шъй
До коментар #12 от "Ключовата дума":Електрическа латерно, успокой се, ще ги има Тойотака както им викаш и ще може да си гикупиш. Това е пак някаква тъповата уж новина да се притесняват мечтаещите да си купят Тойота като теслопоклоника.
Коментиран от #15, #16
14:01 30.03.2026
15 Бъркаш ме с друг
До коментар #14 от "тъй шъй":Никога не съм писал Тойотка, защото сега за да го напиша трябваше да го въвеждам ръчно от клавиатурата, А аз не си губя времето да пиша нещо различно от точки и запетайки.
Даже перфето mobile не пиша на ръка и виж какво излиза.
Но пък тъкмо си тук, ще отговориш ли поне веднъж на въпроса който задавам от години заедно с въпроса за 50% ръст на Тесла? Как си представяш продажбите на Toyota през 2030 и след това? Ще се запазят ли над 10 11 милиона годишно? По колко електромобила ще продават годишно?
Хайде за Тесла ви беше срам да отговорите, ама защо мълчите и за Toyota? Ще растат ли продажбите, ще падат ли? Или няма да има промяна като свалят качеството?
15:05 30.03.2026
16 Други въпроси
До коментар #14 от "тъй шъй":Кога ще почнат производството на автомобили с твърдотелните батерии ? И тях ли ще ги произвеждат с ниско качество да свалят цената и да борят китайците?
Ако отговориш честно, даже няма да ти се налага да отговаряш на втория въпрос, защото отговора още на първия е любимата дума на гуруто - никога никога никога
15:07 30.03.2026