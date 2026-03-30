Toyota сваля качеството на автомобилите си за да оцелее

30 Март, 2026 10:00 5 775 16

Тази мащабна оптимизация е нож с две остриета, но за Toyota тя изглежда като единствения изход от спиралата на излишните разходи

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен производител Toyota, който десетилетия наред бе синоним на безкомпромисно съвършенство, е на прага на радикална метаморфоза. В опит да навигира през бурните води на съвременната икономика, компанията взема решение, което доскоро звучеше като ерес в коридорите на централата в Аичи: разхлабване на прословутите си стандарти за качество.

По време на стратегическа среща с доставчици, главният изпълнителен директор Сато Коджи не скри сериозността на ситуацията. По думите му, Toyota буквално се бори за своето оцеляване в ерата на безпрецедентна конкуренция и растящи разходи. Това признание даде зелена светлина на новата програма „Smart Standard Activity“ – инициатива, която обещава да пренареди приоритетите в производствените халета на марката.

Досегашната философия на концерна граничеше с обсесия. Оказва се, че хиляди компоненти са отивали в коша за смет заради дефекти, невидими за невъоръжено око. Представете си – месечно са били бракувани около 10 000 кабелни снопа само защото нюансът на изолацията им леко се разминавал с мострата. Доставчиците бяха принудени да унищожават волани с едва забележими гънки по естествената кожа или тавани с микроскопични петънца, които никой клиент никога не би забелязал в ежедневието си.

Шоджи Нишихара, който ръководи покупките в компанията, чистосърдечно признава, че тези козметични „кусури“ остават абсолютно скрити за крайния потребител. Времената, в които се гонеше съвършенство под лупа, явно отстъпват пред прагматизма. Новата стратегия цели да отсее важното от излишното, като се фокусира върху сигурността и здравината, но затваря очи пред несъвършенства, които не влияят на функционалността на автомобила.

Тази мащабна оптимизация е нож с две остриета, но за Toyota тя изглежда като единствения изход от спиралата на излишните разходи. Остава въпросът дали „умните стандарти“ ще запазят легендарното доверие на феновете, или ще пропукат пиедестала, на който марката стои от поколения. Едно е сигурно – ерата на маниакалния перфекционизъм в автомобилостроенето бавно отива в историята за сметка на икономическата логика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Аз карам само опел кадет фриско 96г

    5 10 Отговор
    И не ма боли за ништо

    10:08 30.03.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    19 7 Отговор
    Може ли да продаваш милиони автомобили на година, да си водеща компания в хибридната технолгия и да си алчен за повече пари и то по какъв начин?!? Като свалиш качеството. А нещо за цената да кажат. Май ще се вдига цената!

    10:08 30.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    НИКОЙ ОБАЧЕ НЕ ИСКА ДА ПРАВИ МОДУЛНА КОЛА
    .. . ДА СИ СЛАГАШ МОДУЛИТЕ КАКТО ЩЕ ТИ ВЪРШИ РАБОТА

    10:14 30.03.2026

  • 4 Хората

    18 3 Отговор
    търсят евтина, проста и здрава кола.Падне ли качеството и всеки следващ модел е по- сложен, и скъп нищо хубаво не ги чака.Пример е стелантис.

    Коментиран от #6

    10:15 30.03.2026

  • 5 Пич

    23 0 Отговор
    Започнахме да купуваме стари Мерцедеси, сега ще купуваме и стари Тойоти !!!

    10:21 30.03.2026

  • 6 Българин

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хората":

    Според мен сме малко, които търсим евтина, проста и здрава кола. Повечето хора търсят кола наблъскана с екстри, повечето от които никога няма да ползват, но са на принципа да има. Неслучайно за малко по-голям стърчащ таблет или за няколко пластмаси по веждите и предницата, дават безумни пари. Същото е и с телефони, телевизори, домакински уреди и прочие. Затова производителите започнаха да бълват боклуци, които едва изкарват гаранцията си. Защото знаят, че след 2-3 години, ако добавят цветно дисплейче или някаква друга непотребна глупост, клиентът е готов веднага да плати.

    Коментиран от #8

    10:30 30.03.2026

  • 7 Чики-Рики

    11 7 Отговор
    Къде по-надолу??И без това през последните 20-тина години същите тези изтеглиха от пазара милиони некачествени автомобили! Независимо от всичко, така или иначе не съм им фен!

    10:34 30.03.2026

  • 8 Сър Мастър Бейтс

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Тези, които търсят евтина, проста и здрава кола обикновено не купуват нова от магазина. Обратно, тези които купуват нова кола искат последния писък на модата (разбирай безсмислени екстри, които усложняват автомобила ненужно).

    10:44 30.03.2026

  • 9 Картечаров

    14 7 Отговор
    Ала бала по японски. След като бяха изхвърлени от руския пазар и след като техният "съюзник" Доналд им натресе огромните мита, сега японците се чудят на кой господ да се молят и какво да правят с високо автоматизираните си фабрики, бълващи коли, които никой не иска да купува.

    10:51 30.03.2026

  • 10 Анонимен

    4 0 Отговор
    Поне в Европа станаха ребаджнати френски коли. Вече са и с френските двигатели. За Айго може да кажеш, че поне е с тойотовския двигател, въпреки, че каросерията е френска, но погледни това, което трябваше да са колите за бизнеса.

    Коментиран от #13

    11:08 30.03.2026

  • 11 Гост

    3 3 Отговор
    Ще слушате Акио Тойода!

    С по-ниско качество продажбите ще растат, а с тях и печалбите, защото по-ниско качество на по-висока цена вдига печалбите! Toyota е най-печелившия и най големия автомобилен производител в света, защото винаги знае какво прави!

    12:00 30.03.2026

  • 12 Ключовата дума

    7 0 Отговор
    "Toyota сваля качеството на автомобилите си за да ОЦЕЛЕЕ"

    "главният изпълнителен директор Сато Коджи не скри сериозността на ситуацията. По думите му, Toyota БУКВАЛНО СЕ БОРИ ЗА СВОЕТО ОЦЕЛЯВАНЕ в ерата на безпрецедентна конкуренция и растящи разходи."


    Toyota не беше ли най-устойчивата автомобилна компания с най-добрата визия за бъдещето? Най-добре подготвена за промяната?

    Нали бяха единствените които са готови за прехода към електромобили със своите хибридни технологии?


    Не трябва ли те да са заплахата за всички останали които да се борят за оцеляване защото не са подготвени като Toyota?

    Коментиран от #14

    12:08 30.03.2026

  • 13 тоз

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Айго френско купе, голам смях. Старото Айго като C1 Ситроен е 99.99% Тойота със сменена емблема. Единствено французите даваха вариант с някакъв техен мотор 1.2 май. Но клиентите основно купуваха 1.0 на Тойота-Дайхатсу перфектен мотор.

    13:58 30.03.2026

  • 14 тъй шъй

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ключовата дума":

    Електрическа латерно, успокой се, ще ги има Тойотака както им викаш и ще може да си гикупиш. Това е пак някаква тъповата уж новина да се притесняват мечтаещите да си купят Тойота като теслопоклоника.

    Коментиран от #15, #16

    14:01 30.03.2026

  • 15 Бъркаш ме с друг

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "тъй шъй":

    Никога не съм писал Тойотка, защото сега за да го напиша трябваше да го въвеждам ръчно от клавиатурата, А аз не си губя времето да пиша нещо различно от точки и запетайки.

    Даже перфето mobile не пиша на ръка и виж какво излиза.

    Но пък тъкмо си тук, ще отговориш ли поне веднъж на въпроса който задавам от години заедно с въпроса за 50% ръст на Тесла? Как си представяш продажбите на Toyota през 2030 и след това? Ще се запазят ли над 10 11 милиона годишно? По колко електромобила ще продават годишно?

    Хайде за Тесла ви беше срам да отговорите, ама защо мълчите и за Toyota? Ще растат ли продажбите, ще падат ли? Или няма да има промяна като свалят качеството?

    15:05 30.03.2026

  • 16 Други въпроси

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "тъй шъй":

    Кога ще почнат производството на автомобили с твърдотелните батерии ? И тях ли ще ги произвеждат с ниско качество да свалят цената и да борят китайците?

    Ако отговориш честно, даже няма да ти се налага да отговаряш на втория въпрос, защото отговора още на първия е любимата дума на гуруто - никога никога никога

    15:07 30.03.2026