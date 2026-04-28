Продава се уникално запазена Toyota Supra

28 Април, 2026 11:00 893 4

Тази капсула на времето е произведена през 1987 година, а пробегът ѝ е само 8 461 километра

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Едва ли има фен на японските коли, чието сърце да не забие ускорено при споменаването на името Supra. Но когато пред очите ни се появи екземпляр, сякаш току-що излязъл от шоурума през 1987 година, вълнението прераства в истинска еуфория. На хоризонта изгря уникален шанс за колекционерите, тъй като аукционната къща Mecum Auctions извади на светло истинска перла – Toyota Supra Turbo, чийто километраж е замръзнал на скромните 8 461 километра.

Тази японска легенда е същинско въплъщение на понятието „капсула на времето“. Трудно е за вярване, но след близо четири десетилетия автомобилът изглежда така, сякаш е бил съхраняван под стъклен похлупак. Погледът веднага е прикован от характерните за епохата прибиращи се фарове и емблематичния тарга покрив, който позволява на вятъра да влезе в купето само с няколко движения. Още по-впечатляващо е, че колата все още „стъпва“ върху оригиналните си заводски гуми – детайл, който подчертава автентичността, макар и да изисква незабавна смяна, ако бъдещият собственик реши да усети пътя.

Под предния капак пулсира добре познатото инженерно съвършенство – 3.0-литров редови „шестак“ с турбокомпресор. Със своите 231 к.с. и солиден въртящ момент, предавани към задния мост чрез 5-степенна механична трансмисия и диференциал с ограничено приплъзване, машината обещава чисто и аналогово удоволствие от шофирането. Всичко тук е в оригиналния си вид, запазено с педантичност, която граничи с фанатизъм.

Интериорът е истинска визуална експлозия в цвят бордо. Салонът е непокътнат, като всяка повърхност – от таблото до специфичните карти на вратите – излъчва онзи специфичен дух на 80-те години. Няма и следа от обичайното износване или избеляване, което обикновено съпътства старите автомобили. Историята на този конкретен екземпляр започва в Канада в началото на 1988 г., като по всичко личи, че по-голямата част от живота си е прекарал като експонат, вместо като средство за придвижване.

Макар оценителите да запазват мълчание относно очакваната финална цена, едно е сигурно – колекционерската стойност на подобно технологично бижу е огромна. Това не е просто стара кола, а жива история на четири колела, която тепърва ще търси своя нов покровител. И ако тези седалки можеха да говорят, вероятно щяха да ни разкажат за едно време, в което колите се правеха с душа и характер, а не само по алгоритъм, каквито са новите коли на Toyota.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахахахах

    11 0 Отговор
    Тази Супра ще издуха по здравина, надеждност и безотказна работа всички европейски ел, мел, таблети и компютърни паркетници и подобни.Ако всички караха такива тойоти нямаше да има автосервизи.Браво и честито!

    Коментиран от #3

    11:17 28.04.2026

  • 2 Ъхъъъ

    3 0 Отговор
    Да ама баба Урсула от тези 3.0л. ше произведе 3-3цилиндрови СУВ-а и ше ви ги шитне на безбожна цена с 3г. гаранция и 100 000км животец...може би!

    11:25 28.04.2026

  • 3 Варна 3

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахахах":

    Ето затова е Тойота - най-здравата в света

    11:27 28.04.2026

  • 4 Мнение

    1 0 Отговор
    А има ли уникално незапазена кола?!
    Или уникално средно запазена кола?!

    Като ги пишете тия щуротии, мислите ли уникално, или не мислите уникално?!

    12:05 28.04.2026