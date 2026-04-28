Продава се уникално запазена Toyota Supra

Едва ли има фен на японските коли, чието сърце да не забие ускорено при споменаването на името Supra. Но когато пред очите ни се появи екземпляр, сякаш току-що излязъл от шоурума през 1987 година, вълнението прераства в истинска еуфория. На хоризонта изгря уникален шанс за колекционерите, тъй като аукционната къща Mecum Auctions извади на светло истинска перла – Toyota Supra Turbo, чийто километраж е замръзнал на скромните 8 461 километра.

Тази японска легенда е същинско въплъщение на понятието „капсула на времето“. Трудно е за вярване, но след близо четири десетилетия автомобилът изглежда така, сякаш е бил съхраняван под стъклен похлупак. Погледът веднага е прикован от характерните за епохата прибиращи се фарове и емблематичния тарга покрив, който позволява на вятъра да влезе в купето само с няколко движения. Още по-впечатляващо е, че колата все още „стъпва“ върху оригиналните си заводски гуми – детайл, който подчертава автентичността, макар и да изисква незабавна смяна, ако бъдещият собственик реши да усети пътя.

Под предния капак пулсира добре познатото инженерно съвършенство – 3.0-литров редови „шестак“ с турбокомпресор. Със своите 231 к.с. и солиден въртящ момент, предавани към задния мост чрез 5-степенна механична трансмисия и диференциал с ограничено приплъзване, машината обещава чисто и аналогово удоволствие от шофирането. Всичко тук е в оригиналния си вид, запазено с педантичност, която граничи с фанатизъм.

Интериорът е истинска визуална експлозия в цвят бордо. Салонът е непокътнат, като всяка повърхност – от таблото до специфичните карти на вратите – излъчва онзи специфичен дух на 80-те години. Няма и следа от обичайното износване или избеляване, което обикновено съпътства старите автомобили. Историята на този конкретен екземпляр започва в Канада в началото на 1988 г., като по всичко личи, че по-голямата част от живота си е прекарал като експонат, вместо като средство за придвижване.

Макар оценителите да запазват мълчание относно очакваната финална цена, едно е сигурно – колекционерската стойност на подобно технологично бижу е огромна. Това не е просто стара кола, а жива история на четири колела, която тепърва ще търси своя нов покровител. И ако тези седалки можеха да говорят, вероятно щяха да ни разкажат за едно време, в което колите се правеха с душа и характер, а не само по алгоритъм, каквито са новите коли на Toyota.