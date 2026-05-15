Заради екорегулациите Land Cruiser-ът с цена под 27 000 евро няма да се продава в Европа

Японският автомобилен гигант Toyota предизвика сериозен интерес сред офроуд ентусиастите на родния си пазар, давайки официален старт на продажбите на най-малкия и достъпен член в легендарното семейство. Наследникът на култовия всъдеход носи емблематичното име Land Cruiser FJ, съживявайки духа на своя предшественик, който се произвеждаше между 2006 и 2022 година. Голямата изненада тук не е просто външният вид, а фактът, че машината е позиционирана в изключително атрактивна ценова ниша.

В Япония моделът се предлага в едно-единствено ниво на оборудване на цена от 4 500 000 йени (приблизително 26 800 евро) по текущия обменен курс. Купувачите получават автомобил с класическа конструкция на цената на стандартна градска кола в Европа. По отношение на габаритите, новият модел е компактен и маневрен – с дължина от 4575 мм и междуосие от 2580 мм той се оказва по-къс от масовия кросоувър Toyota RAV4, което го прави практичен както за градска среда, така и за пресечени терени.

Под предния капак японците залагат на изпитана класика – 2.7-литров четирицилиндров бензинов мотор с атмосферно пълнене, генериращ 163 конски сили и въртящ момент от 246 Нм. Тягата се предава към четирите колела посредством 6-степенен автомат и система за задвижване на четирите колела, подсилена с механичен блокиращ заден диференциал. За стабилността се грижи независимо предно окачване с двойни носачи, а отзад напрежението обира четирираменна архитектура с панарова щанга.

Интериорът на Land Cruiser FJ предлага необходимото за комфортно пътуване на петима пасажери. Пред погледа на водача е разположено 7-инчово цифрово табло, докато в центъра се намира 12.3-инчов сензорен дисплей на инфотейнмънт системата. За студените дни са предвидени отопляем волан и подгрев на всички седалки, а сигурността е поверена на пакета асистенти Toyota Safety Sense. Багажното отделение поглъща 795 литра товар, а при сгъване на задния ред седалки капацитетът набъбва до 1607 литра.

След пазарния си дебют в Тайланд, където се намира и една от производствените мощности, новият всъдеход се подготвя да стъпи в Южна Африка, Близкия изток, Югоизточна Азия, Латинска Америка и Индия. Тук обаче идва и голямото разочарование за европейските и американските фенове на марката. Toyota няма намерения да внася този модел на пазарите в Европа и Северна Америка. Отвъд Океана вратата беше затворена заради високите импортни мита, докато на Стария континент строгите екологични регулации за вредни емисии отнеха възможността за официален дебют.