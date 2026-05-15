Заради екорегулациите Land Cruiser-ът с цена под 27 000 евро няма да се продава в Европа

15 Май, 2026 12:30 3 197 9

Новият Land Cruiser FJ е по-компактен от RAV4, предлага истинско 4x4 задвижване с блокировка

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен гигант Toyota предизвика сериозен интерес сред офроуд ентусиастите на родния си пазар, давайки официален старт на продажбите на най-малкия и достъпен член в легендарното семейство. Наследникът на култовия всъдеход носи емблематичното име Land Cruiser FJ, съживявайки духа на своя предшественик, който се произвеждаше между 2006 и 2022 година. Голямата изненада тук не е просто външният вид, а фактът, че машината е позиционирана в изключително атрактивна ценова ниша.

В Япония моделът се предлага в едно-единствено ниво на оборудване на цена от 4 500 000 йени (приблизително 26 800 евро) по текущия обменен курс. Купувачите получават автомобил с класическа конструкция на цената на стандартна градска кола в Европа. По отношение на габаритите, новият модел е компактен и маневрен – с дължина от 4575 мм и междуосие от 2580 мм той се оказва по-къс от масовия кросоувър Toyota RAV4, което го прави практичен както за градска среда, така и за пресечени терени.

Под предния капак японците залагат на изпитана класика – 2.7-литров четирицилиндров бензинов мотор с атмосферно пълнене, генериращ 163 конски сили и въртящ момент от 246 Нм. Тягата се предава към четирите колела посредством 6-степенен автомат и система за задвижване на четирите колела, подсилена с механичен блокиращ заден диференциал. За стабилността се грижи независимо предно окачване с двойни носачи, а отзад напрежението обира четирираменна архитектура с панарова щанга.

Интериорът на Land Cruiser FJ предлага необходимото за комфортно пътуване на петима пасажери. Пред погледа на водача е разположено 7-инчово цифрово табло, докато в центъра се намира 12.3-инчов сензорен дисплей на инфотейнмънт системата. За студените дни са предвидени отопляем волан и подгрев на всички седалки, а сигурността е поверена на пакета асистенти Toyota Safety Sense. Багажното отделение поглъща 795 литра товар, а при сгъване на задния ред седалки капацитетът набъбва до 1607 литра.

След пазарния си дебют в Тайланд, където се намира и една от производствените мощности, новият всъдеход се подготвя да стъпи в Южна Африка, Близкия изток, Югоизточна Азия, Латинска Америка и Индия. Тук обаче идва и голямото разочарование за европейските и американските фенове на марката. Toyota няма намерения да внася този модел на пазарите в Европа и Северна Америка. Отвъд Океана вратата беше затворена заради високите импортни мита, докато на Стария континент строгите екологични регулации за вредни емисии отнеха възможността за официален дебют.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Инж

    19 2 Отговор
    Колата е супер, но дори и да се продаваше в Европа цената и щеше са е към 50 000 евро. RAV 4 Hev 4x4 в Япония е около 4 500 000 йени, толкова е и Fj. В България щеше са струва около 48 000 евро.

    12:36 15.05.2026

  • 3 Мдаааа

    48 0 Отговор
    Какво означава изобщо това ЕКО. Ние в Европа да плащаме скъпо, а целият друг сват, може да замърсява и къди както му дойде. Русия ръси бомби и смрад, САЩ и Израел ръсят смрад, планетата гори, а ние тук сме еко. въздуха над Европа е ЕКО и ние плащаме двойно и тройно за да може Индия и Китай да си горят въглищата. Пълен идиотизъм.

    Коментиран от #9

    12:39 15.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    34 0 Отговор
    Много е гот да си европеец а! Секс по цял ден!
    ПЛАЩАЙ!!! ЗА ГЛУПОСТ СЕ ПЛАЩА!!!

    По света хората имат ток по 10 цента, храната им излиза 2-3 евро на ден, коли и техника са на 1/3
    ... ама ти си имаш евродемокрация и не те брига да си роб на фашистите щот си свикнал да не мислиш!

    12:40 15.05.2026

  • 5 Руснаков

    26 0 Отговор
    Ако еконормите ще се спазват само от ЕС..няма файда...или всички или никой,Сега заради тези норми,някой няма да може да си купи този джип..кофти тръпка..

    12:41 15.05.2026

  • 6 баш инж,

    6 4 Отговор
    на кой модел го изпитаха 2.7 мотора че немога да се сетя

    Коментиран от #7, #8

    12:42 15.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 СЗО

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "баш инж,":

    Не знам кой мотор е 2.7, ама на стария FJ cruiser двигателя е 4 литров

    13:04 15.05.2026

  • 9 Картаген

    33 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаааа":

    Европа се управлява от мъдри и рационални хора.
    Нищо , че пета година се опитват та решат дали астрономическото време или лятното е по- правилно да се въведе.
    Нищо , че кривите краставици бяха забранени за консумация.
    Нищо ,че изобрети капачката от шише вода да ти се опира в носа,докато пиеш.
    Нищо , че допусна за консумация храни с определен процент насе коми.
    След като смята , че ако в единият ъгъл на басейна не бива да се пи...,а в другите три може,значи е екологично.

    13:04 15.05.2026