Една Skoda Superb с пробег от... 890 000 километра

6 Април, 2026 14:30 9 341 14

Под предния капак работи легендарният 1.9-литров турбодизел (TDI) с мощност 130 конски сили

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на съвременното автомобилостроене, където планираното остаряване често съкращава живота на машините, една Skoda Superb от първо поколение доказва, че качественото инженерство и правилната поддръжка са рецепта за вечност. В Словакия бе открит екземпляр от чешкия флагман, чийто километраж вече показва главозамайващите 890 000 километра – и то без сериозни технически драми.

Тайната на това постижение се крие под предния капак, където работи легендарният 1,9-литров турбодизел (TDI) с мощност 130 конски сили. Този агрегат отдавна си е извоювал славата на един от най-коравите двигатели, създавани някога от концерна Volkswagen. Настоящият собственик купува колата преди година от свой близък приятел, познавайки отлично нейната история. Преди това лимузината е служила вярно като служебен автомобил, „прелитайки“ огромни разстояния по магистралите – режим, който е истински еликсир за дълголетието на всеки дизелов мотор.

Ключът към достигането на почти милион километра обаче не е само в здравия чугун. Педантичната грижа е изиграла решаваща роля: маслото е сменяно на всеки 10-15 хиляди километра, а всяка малка неизправност е отстранявана моментално, преди да прерасне в скъп ремонт. Този подход е позволил на седана да запази своята кондиция и надеждност дори след близо две десетилетия вярна служба.

Сега пред собственика стои само една цел – заветната граница от 1 000 000 километра. Гледайки увереността, с която неговата Skoda Superb 1.9 TDI продължава да поглъща асфалта, това постижение изглежда не просто възможно, а напълно гарантирано. Една истинска ода за времената, в които автомобилите се правеха, за да служат на поколения, а не просто до края на лизинговия период.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Горубляне

    32 0 Отговор
    Е какво чака и не и върне километража на 123000, като всички нововноски, а ?!

    14:38 06.04.2026

  • 2 обява

    31 0 Отговор
    Една лека боя и километража на 156 000, не знам защо но всички коли които съм заглеждал , винаги са на 156 000.Нов внос ! Уникална ,.Качваш се и караш !

    14:43 06.04.2026

  • 3 Пасат

    19 5 Отговор
    Този двигател 1,9 се оказа попадение .В Паста е същия но 2 литра , 140 коня

    Коментиран от #12

    14:45 06.04.2026

  • 4 Боко праните гащи

    21 6 Отговор
    Шкодаджиите са новите голфаджии

    Коментиран от #10, #11

    14:53 06.04.2026

  • 5 Моят

    24 3 Отговор
    Пасат 5,5 , 2001 година, 1,6 бензин 102 коня в момента е на 730 000 километра. Ползвам го за работа. Толкова издръжлив и безпроблемен автомобил никога не съм имал

    Коментиран от #9

    14:54 06.04.2026

  • 6 Слънчасалия

    2 17 Отговор
    Всяка Тесла е проектирана за 1 милион километра. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година.Статистически е доказано.

    Коментиран от #8

    15:10 06.04.2026

  • 7 МОЯ ВОЯДЖЕР Е НА 860000 МИЛИ

    11 5 Отговор
    И. Не. БИЯ ФАНФАРИ НИ БАРАБАНИ.... И НЕ Е КАРАН ПАСАЖЕРСКИ А Е ПОСТРОИЛ ДВА ПАТАМЕНТА, ВИЛА И ТРИ ГАРАЖА ПЪК КОЛКО ТОНА ФУРАЖ ЗА ПРАСЕТО И КОКОШКИТЕ Е ПРЕМЪКНАЛ......

    15:20 06.04.2026

  • 8 Дидо

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "Слънчасалия":

    Статията е за кола,а не за тролей!!!

    15:21 06.04.2026

  • 9 Също Пасат

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Моят":

    Б5, 1.6 бензин, 1997, с изключение на предното окачване заради дупките по чудесните ни пътища, други проблеми не съм имал.

    15:30 06.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Руци

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Боко праните гащи":

    Вярно е.

    16:13 06.04.2026

  • 12 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пасат":

    ми не не е същия , оня 140 коня е известен като малкия душегуб. не ги разбираш ама ич нещата...

    18:34 06.04.2026

  • 13 смех

    3 9 Отговор
    Какво ще прелети тоя ко птор със смешните 130 някога коня

    19:17 06.04.2026

  • 14 Трябваше да побърза

    5 0 Отговор
    Новат анафта не е лесна за плащане.

    21:04 06.04.2026