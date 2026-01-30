Skoda пуска голям седемместен кросоувър

Само след броени месеци, през юни, светът ще се запознае официално с новия флагман на Skoda – моделът Peaq. Този мащабен, седемместен кросоувър обещава да пренареди картите в портфолиото на марката, като същевременно запази онова ДНК, което направи чехите любимци на практичния купувач. Новината, разпространена първоначално от колегите от Autoexpress.co.uk, вече вълнува феновете на високите технологии и екологичната мобилност у нас. Той обаче ще е и доста скъп. Спекулира се с цени от над 60 000 евро.

Дизайнерите от Млада Болеслав очевидно са решили да обърнат гръб на прекалено агресивните и остри ръбове, които доминираха досега. Екстериорът на Peaq ще ни изненада с почти „течен“ силует, подчинен изцяло на аеродинамичната ефективност. Ех, този минимализъм! Всяка линия тук има своята функция, а плавните преходи между детайлите не само радват окото, но и помагат на въздуха да обтича каросерията без излишно съпротивление. Въпреки модерното излъчване, никой няма да се обърка – това е Skoda, която залага на изчистения шик, без да изпада в излишна екстравагантност.

Под ламарините се крие най-новата архитектура на концерна, проектирана специално за бъдещето на батериите. Макар от централата да пазят техническите параметри под ключ, първите изтекли данни рисуват общата картина. Очаква се кросоувърът да „прескача“ границата от 500 километра с едно зареждане, което автоматично го изважда от графата „градски играчки“ и го превръща в кола за извънградско. Системата за бързо зареждане пък ще гарантира, че престоят на станцията ще е колкото за едно кратко еспресо, преди отново да поемете по пътя.

Интериорът на Peaq ще бъде истински цифров храм, но без да жертва уютната атмосфера. Шофьорът ще разполага с последна дума на техниката при дигиталните прибори, а пътниците ще се радват на свързаност от ново поколение. И тъй като говорим за седемместен автомобил, вътрешното пространство ще бъде повече от щедро. Разбира се, инженерите не са забравили и своите „Simply Clever“ хитринки – онези малки, но гениални решения, които правят ежедневието по-лесно и които са се превърнали в запазена марка за бранда.