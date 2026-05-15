Volkswagen GTI навлиза в нова ера с представянето на наточеното ID.Polo

15 Май, 2026 16:41 930 2

Доставките се очакват към края на тази година

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen официално пренася GTI в ерата на електромобилите с дебюта на ID. Polo GTI. Представен днес по време на 24-часовото състезание на Нюрбургринг, този електрически хот хеч пристига точно 50 години след оригиналния Golf GTI, отбелязвайки исторически поврат за марката. Докато ID.3 GTX преди това изследваше електрическите възможности, Волфсбург запази емблемата GTI за този конкретен хечбек, сигнализирайки, че той отговаря на строгите стандарти за управляемост и характер, свързани с наследството на „Grand Touring Injection“, дори и без системата за подаване на гориво, която името му някога подсказваше.

ID. Polo GTI се отличава от стандартните си събратя с агресивен аеродинамичен пакет, включващ преработени брони, разделен заден спойлер и 19-цолови двуцветни алуминиеви джанти. Характерната червена лента GTI остава, простираща се под матричните LED фарове и през осветената предна решетка. Динамиката се осигурява от монтиран отпред електромотор с мощност 223 к.с. и 290 нютон метра, управлявани чрез електронно контролиран диференциал на предния мост. Въпреки че разполага с батерия от 52 kWh, автомобилът поддържа относително ниско собствено тегло 1540 килограма, което позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,8 секунди и максимална скорост от 175 км/ч

Volkswagen е изпълнил обещанието си да се върне към физическите контроли, като предлага специален волан с маркер на 12 часа и тактилни бутони, както и отделен климатичен панел. 12,9-инчов централен инфоразвлекателен екран и 10,25-инчов цифров кокпит поемат основната работа по отношение на данните и навигацията. Интериорът се допълва от специфични за GTI спортни седалки с подобрена странична опора и задължителните червени шевове, които определят кокпита на модела от половин век.

От практическа гледна точка ID. Polo GTI предлага предварителен пробег по WLTP от 424 километра, макар че при динамично шофиране тази цифра вероятно ще намалее. Когато батерията се изтощи, възможността за бързо DC зареждане с мощност 105 kW може да зареди клетките от 10 до 80 процента за приблизително 24 минути. С начална цена от малко под 39 000 евро в Германия, поръчките се очаква да започнат да се приемат в средата на октомври .


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 випваген

    4 0 Отговор
    нямам интерес към скъпите им продукти

    18:38 15.05.2026

  • 2 Цървул

    4 0 Отговор
    С тези цени - VW скоро ще затваря заводи .

    18:44 15.05.2026