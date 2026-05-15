Porsche-тата с въздушно охлаждане се завръщат

Porsche се връща крачка назад, за да открие бъдещето на термичното управление, като подава патент, който подсказва завръщане към корените на марката в областта на въздушното охлаждане. Документът, подаден в германското ведомство DPMA и официално публикуван на 7 май, описва хибриден „въздушно-течно охлаждан двигател с вътрешно горене“, който може да предефинира конструкцията на бъдещите спортни автомобили със средно и задноразположен двигател. Чрез съчетаването на традиционното течно охлаждане с активна, задвижвана от вентилатор система за въздушен поток, Porsche се опитва да реши проблемите с натрупването на топлина, присъщи на високопроизводителните турбокомпресорни двигатели, като същевременно отдава почит на механичната душа на легендарното 911 от поколението 993.

Сърцевината на патента се състои в специален корпус на двигателя, който функционира като канал с висока скорост. За разлика от стандартната съвременна конфигурация, при която двигателят се намира в относително отворено отделение, този дизайн поставя блока в затворена камера, оборудвана с масивен вентилатор. Въздухът се всмуква през основен радиатор и след това се насочва директно върху блока на двигателя, турбокомпресорите и изпускателния колектор, преди да бъде изведен през задната част. За да се максимизира разсейването на топлината, Porsche дори предлага връщането на охлаждащите ребра върху картера – дизайнерски елемент, който не е бил използван в серийното производство в Цуфенхаузен от края на 90-те години на миналия век.

Освен носталгичния инженерен елемент, системата предлага значителни аеродинамични и термодинамични предимства. Като премества радиатора по-близо до двигателя в задната част, Porsche може да елиминира дългите, тежки тръби за охлаждаща течност, които традиционно минават към предната част на автомобила, което позволява „чист“ дизайн на предната част с по-малко въздухозаборници, предизвикващи съпротивление. Освен това вентилаторът е проектиран да работи в две посоки; при студен старт той може да обърне въздушния поток, за да рециркулира топлината от изпускателната система обратно към блока, довеждайки двигателя до оптималната му работна температура за по-кратко време, за да отговори на все по-строгите стандарти за емисии.

Може би най-радикалното твърдение в заявката е потенциалът на системата за активна аеродинамика. Подобно на технологията с вентилатор, наблюдавана при Gordon Murray Automotive T.50, Porsche намеква, че въздухът под високо налягане, излизащ от задния канал, може да се използва за манипулиране на граничния слой на долната част на колата, като ефективно генерира огромни количества притискаща сила, без да е необходимо извисяващо се задно крило. Въпреки че Porsche не е потвърдила планове за производство, патентът предполага, че следващото поколение шестцилиндрови двигатели може отново да разчитат на рева на вентилатора, за да се охлажда под налягане.