Great Wall подготвя конкурент на Ferrari SF90 и Aston Martin Valhalla

Great Wall Motors (GWM) се преориентира към върха на автомобилното инженерство, стана ясно от изявленеи на председателят Вей Дзянджун, който потвърди, че компанията е в заключителните етапи на разработката на първия си суперкар с плъг-ин хибридна задвижваща система – проект, който се съизмерва директно с модели като Ferrari SF90 и Aston Martin Valhalla. С предполагаема дата на пускане на пазара в края на 2026-та и потенциален дебют на Автомобилното изложение в Пекин, GWM ще се опита да предефинира йерархията на китайските автомобили чрез новата си марка Zixin Auto (Confidence Auto).

Сърцето на това ново чудовище е патентован 4,0-литров V8 с двойна турбина, съчетан с усъвършенствана plug-in хибридна система. Този двигател, който беше представен на предишни изложения в бранша, разполага с конфигурация с успоредни турбини и система с двойно впръскване, проектирана да управлява топлината и подаването на мощност при екстремни условия на пистата. Първоначалните прогнози сочат мощност на системата от около 1000 к.с., което позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за по-малко от три секунди и максимална скорост над 350 км/ч. Извън пътя GWM ясно заяви намерението си този суперкар да послужи като основа за хомологация на състезателен автомобил GT3, което ще позволи на марката да се състезава рамо до рамо с Porsche, Lamborghini и Corvette в световните серии за издръжливост.

Този завой към суперколите и професионалните състезания е част от по-широката стратегия на бизнес групата за ултралуксозни автомобили на GWM. За да се конкурира с подразделението Yangwang на BYD и високопроизводителния SU7 Ultra на Xiaomi, GWM залага двойно на работен обем на двигателя с вътрешно горене, за да гарантира устойчиви високи скорости, които чисто електрическите автомобили често се затрудняват да поддържат за дълги периоди. Докато автомобилът се стреми към производителност на нивото на Ferrari, вътрешни източници предполагат цена от приблизително 2 милиона юана, или около 280 000 евро, което е приблизително половината от цената на SF90 на китайския пазар.