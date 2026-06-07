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КУБ за „Баба Алино“: Премахнахме доброволно оградата, за да няма напрежение

КУБ за „Баба Алино“: Премахнахме доброволно оградата, за да няма напрежение

7 Юни, 2026 12:42 1 286 42

  • куб-
  • баба алино-
  • становище

От компанията допълват, че остават ангажирани с правните процедури и ще продължат да търсят защита на своите права

КУБ за „Баба Алино“: Премахнахме доброволно оградата, за да няма напрежение - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От „КУБ Корпорация“ съобщиха официалната си позиция относно премахването на ограждение в местността „Баба Алино“, като уточняват, че действията са предприети доброволно, въпреки че все още няма произнасяне по подадена жалба срещу издадена заповед за премахване.

От компанията посочват, че решението е взето по собствена инициатива с цел да не се създава допълнително напрежение и да не се възпрепятства решаването на административно-правния спор.

В официалното становище се казва:

„Въпреки че все още няма решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахване на ограждението в местност „Баба Алино“, ние вече доброволно премахнахме оградата.

Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора.
Вярваме, че позицията ни е справедлива и ще продължим да защитаваме правата и интересите си по законоустановения съдебен ред. В същото време оставаме ангажирани с добрия диалог, уважението към закона и добросъседските отношения.“

От компанията допълват, че остават ангажирани с правните процедури и ще продължат да търсят защита на своите права по съдебен ред, като същевременно заявяват готовност за поддържане на конструктивен диалог с институциите и местната общност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    Албанците рушат и палят кибуците на остров Сазан.А ние кога ще се събудим?

    Коментиран от #11

    12:48 07.06.2026

  • 2 кой му дреме

    7 9 Отговор
    махнаха ламарината
    радев ще им построи бетонена

    12:49 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    34 1 Отговор
    Само забележете това престъпление във Варна продължава и в момента къде е съда и прокуратурата да блокират банковите сметки на тези украински бандити,защо още няма няма искане на полицията за европейска заповед за арест на този бандеровец ,защо няма масови арести на всички които са подписвали "разрешителни " за строежа на тази база на тия украински спящи терористични клетки

    Коментиран от #24, #35

    12:50 07.06.2026

  • 5 Анонимен

    16 0 Отговор
    Издадена заповед за премахване, и в последния ден викат, че било по собствена инициатива. И тия знаят омайните приказки. И аз по собствена инициатива ще си платя дълговете на съдебния изпълнител...

    Коментиран от #42

    12:50 07.06.2026

  • 6 Сталин

    25 5 Отговор
    Руските медии пишат за скандала във Варна;- Одеската мафия строят таен град за главатарите на Азов в България

    Коментиран от #39

    12:51 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сигурно очакват да им благодарим

    15 0 Отговор
    Тези "добри" хорица благоволили да направят това, което по закон са задължени.

    12:54 07.06.2026

  • 9 Браво

    17 1 Отговор
    Сега доброволно да премахнат и сградите

    12:55 07.06.2026

  • 10 Пич

    13 3 Отговор
    На Благо Коцев вече трябва да му викаме - Аладин !!! Щото спал, спал, и като се събудил - Я.......град!!! Като Аладин с двореца!!! Отделно, на ДАНС трябва да викаме Шехерезада !!! Щото разказва приказки, докато само една банка на някой си Младен ли беше или друг някакъв, раздава кредити вместо на купувачите жилища, на някаква си строителна компания, която някак си ги зашива на купуващите жилища!!! А държавата е справедливия Халиф, Харпун ал Рашид, който обикаля потайностите и там разглежда някой си Дидо Дънката, ама го разглежда от времето, когато някои от нас са били още пионери и комсомолаци!!! Авати и приказката.......

    12:55 07.06.2026

  • 11 Сталин

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Че то в България кибуци много ,откъде да започнем ,кибуци по Варна, Бургас,София ,затворени комплекси само за талмудистите в София има такива по манастирски ливади,Кръстова вада,овча купел

    Коментиран от #13

    12:55 07.06.2026

  • 12 авантгард

    10 0 Отговор
    Какви добросъседски отношения???
    Тези нещо съвсем изперкаха, криминални типове....

    12:59 07.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    В Баба Алино също живеят украински евреи от еврейската мафия в Одеса на Кауфман.

    Коментиран от #20, #33

    12:59 07.06.2026

  • 14 Законна ли е изобщо дейността

    12 0 Отговор
    На групировката. Кой продаде и предаде България ?

    12:59 07.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян георгиев

    9 5 Отговор
    Вече всички виждат що за стока са бандеровците! Нагли, комплексарани и крадливи! Даже поляците вече ги мразят след като Зеля кръсти военен отряд на накакъв фашист от всв избиваш поляци!

    13:01 07.06.2026

  • 17 али баба

    9 0 Отговор
    и четиридесетте разбойника...

    Коментиран от #23

    13:02 07.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Али Бабаита от Одеса

    7 1 Отговор
    Бoли ме оградата, важното е далаверите ми с прането на крадените милиарди укроевраци през незаконните колиби да продълцжават!

    13:05 07.06.2026

  • 20 Сталин

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Защо ДАНС и полиция досега не влязоха в кметството на Варна и главния архитект,съда и агенция по вписванията да започнат да изземват документи компютри и телефони ,защо не започват арести а чакат тези бандити да заличат и унищожат документи

    13:06 07.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    Баба Алино е един от многото еврейски кибуци които се стремят в България.В Албания народа се надигна и пали и руши кибуците на остров Сазан а ние спим.

    13:07 07.06.2026

  • 23 Ицо Багера

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "али баба":

    Или:

    Али Боко и 40те украинеца.

    13:10 07.06.2026

  • 24 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Това се случва ,,,,,ама в съседна Турция

    13:12 07.06.2026

  • 25 Тия сега от КУБ...

    2 1 Отговор
    ...,ще искат да се покажат по-големи светци и от папата,дори...?!?!

    Коментиран от #29

    13:15 07.06.2026

  • 26 На морето съм в постоянен страх съм че

    4 1 Отговор
    Ще ме самотаксуват и край нямам друг избор. Изобщо от както го измислиха това самотаксуване особено по магазините и живея в постоянен страх тичане и обикаляне като луд натъй натъй изморих се много туй не е живот .

    Коментиран от #32

    13:17 07.06.2026

  • 27 ЩО ЗА УКРАЙНСКА НАГЛОС

    3 1 Отговор
    МУТРЮ Е В ПЕНСИЯ ШАРЛАТАНИТЕ ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ БОБИ НА ПАНГАРА ЧАКАЛИ СПРАВЕДЛИВОСТ АЙДЕ В УКРАЙНА ...АШИСТИ ...ОЛНИ НАМЕРИЛИ ЦЪРКВА ДА СЕ КЕЪСТЯТ МАРШ.

    13:19 07.06.2026

  • 28 Тома

    3 3 Отговор
    Събаряите къщите защото оградата най лесно може да се възстанови.

    13:19 07.06.2026

  • 29 Да не са депесари , че да са

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тия сега от КУБ...":

    По големи светци и от папата.

    Коментиран от #41

    13:22 07.06.2026

  • 30 Гледам

    4 2 Отговор
    Как само се надъхват патреотете

    13:22 07.06.2026

  • 31 Йордан рибарина

    7 6 Отговор
    Медиите в Украйна пишат че руските военни от гру си правят малката Рубльовка във руския анклав варна

    Коментиран от #34

    13:23 07.06.2026

  • 32 Ние българите живеем в страх

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "На морето съм в постоянен страх съм че":

    Защото управляващите нямат нищо общо с народа и не знаят какво става където и да е било. Те дори не ходят по улиците камоли по магазините .

    13:24 07.06.2026

  • 33 МОЖЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Да са и руски евреи или за вашето движение-партия те са друга категория.

    13:25 07.06.2026

  • 34 Там е работата че не е руски а

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Йордан рибарина":

    Украински анклави и в България както и в цяла Европа тече украинизация уж че щото да се премахне някакво руско влияние. Това са ужасни лъжи , инсинуации и манипулации.

    13:28 07.06.2026

  • 35 Азз

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Защото скоро ще го...узаконят!

    13:28 07.06.2026

  • 36 Запор на сметките!

    5 0 Отговор
    Наглеят, наглеят...
    Какъв законоустановен ред натрапват?
    Оня, който изначално са нарушили, строили без законово регламентирани, задължителни по закон строителни планове и книжа?
    И незаконните сгради трябва да се съборят по ускорената процедура.
    Оказва се, че ударно са издавали нотариални актове след 6 март 2026.
    Опищяха света, че са плащали данъци за сградите - колко време са ги плащали?
    Беззаконието трябва да спре, незаконните строежи трябва да се разрушат и всички участници в заговора срещу правовия ред да бъдат осъдени за извършените престъпления, защото практиката на свършения факт няма да има край.

    13:28 07.06.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БАЙ ДОНЬО ДОСЕГА ДА БЕШЕ УДАРИЛ С Ф16 МЕКСИКО :)

    13:33 07.06.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    СЪДИЯТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД
    МЕ НАРЕЧЕ ПРЕЗРИТЕЛНО " ГРАЖДАНСКИ АКТИВИСТ" И СЕ ПОДИГРА В РЕШЕНИЕТО НА СЪДА С МАЙКА МИ :)
    ...
    ВЪПРЕКИ ЧЕ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО СА В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА:)

    13:36 07.06.2026

  • 39 Ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Руските медии писали - кой ли нормален човек вярва на кремълската пропаганда?

    13:36 07.06.2026

  • 40 Хмм

    3 2 Отговор
    прав е Буров - никой не може да победи държавата - Божков смяташе, че управлява страната, но държавата го принуди да бяга през девет земи в десета в Дубай, Пеевски и Борисов само преди два месеца смятаха същото, охраната им беше снета минути след като беше избрано новото правителство и не гъкнаха, преди това всички говореха колко трудно било, а сега много лесно работа за 10 минути, какво толкова направил Радев, ами лиши ги от дъвката, която дъвчат от години, остана им да се заяждат с работниците по пътя и да им съсипват живота, на всичко отгоре синът на Мирчев е същият, той е снимал подвизите на баща си

    13:40 07.06.2026

  • 41 Амчи заявяват-

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да не са депесари , че да са":

    -сами премахваме оградата...!
    Че затова,де...!

    13:43 07.06.2026

  • 42 Да,ве...!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Все едно ние ядем доматите,с колците...😝?!

    13:44 07.06.2026

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