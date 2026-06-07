КУБ за „Баба Алино“: Премахнахме доброволно оградата, за да няма напрежение

От „КУБ Корпорация“ съобщиха официалната си позиция относно премахването на ограждение в местността „Баба Алино“, като уточняват, че действията са предприети доброволно, въпреки че все още няма произнасяне по подадена жалба срещу издадена заповед за премахване.

От компанията посочват, че решението е взето по собствена инициатива с цел да не се създава допълнително напрежение и да не се възпрепятства решаването на административно-правния спор.

В официалното становище се казва:

„Въпреки че все още няма решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахване на ограждението в местност „Баба Алино“, ние вече доброволно премахнахме оградата.

Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора.

Вярваме, че позицията ни е справедлива и ще продължим да защитаваме правата и интересите си по законоустановения съдебен ред. В същото време оставаме ангажирани с добрия диалог, уважението към закона и добросъседските отношения.“

От компанията допълват, че остават ангажирани с правните процедури и ще продължат да търсят защита на своите права по съдебен ред, като същевременно заявяват готовност за поддържане на конструктивен диалог с институциите и местната общност.