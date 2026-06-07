КУБ за „Баба Алино“: Премахнахме доброволно оградата, за да няма напрежение

От „КУБ Корпорация“ съобщиха официалната си позиция относно премахването на ограждение в местността „Баба Алино“, като уточняват, че действията са предприети доброволно, въпреки че все още няма произнасяне по подадена жалба срещу издадена заповед за премахване.
От компанията посочват, че решението е взето по собствена инициатива с цел да не се създава допълнително напрежение и да не се възпрепятства решаването на административно-правния спор.
В официалното становище се казва:
„Въпреки че все още няма решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахване на ограждението в местност „Баба Алино“, ние вече доброволно премахнахме оградата.
Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора.
Вярваме, че позицията ни е справедлива и ще продължим да защитаваме правата и интересите си по законоустановения съдебен ред. В същото време оставаме ангажирани с добрия диалог, уважението към закона и добросъседските отношения.“
От компанията допълват, че остават ангажирани с правните процедури и ще продължат да търсят защита на своите права по съдебен ред, като същевременно заявяват готовност за поддържане на конструктивен диалог с институциите и местната общност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
12:48 07.06.2026
2 кой му дреме
радев ще им построи бетонена
12:49 07.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сталин
Коментиран от #24, #35
12:50 07.06.2026
5 Анонимен
Коментиран от #42
12:50 07.06.2026
6 Сталин
Коментиран от #39
12:51 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 сигурно очакват да им благодарим
12:54 07.06.2026
9 Браво
12:55 07.06.2026
10 Пич
12:55 07.06.2026
11 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Че то в България кибуци много ,откъде да започнем ,кибуци по Варна, Бургас,София ,затворени комплекси само за талмудистите в София има такива по манастирски ливади,Кръстова вада,овча купел
Коментиран от #13
12:55 07.06.2026
12 авантгард
Тези нещо съвсем изперкаха, криминални типове....
12:59 07.06.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Сталин":В Баба Алино също живеят украински евреи от еврейската мафия в Одеса на Кауфман.
Коментиран от #20, #33
12:59 07.06.2026
14 Законна ли е изобщо дейността
12:59 07.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стоян георгиев
13:01 07.06.2026
17 али баба
Коментиран от #23
13:02 07.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Али Бабаита от Одеса
13:05 07.06.2026
20 Сталин
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Защо ДАНС и полиция досега не влязоха в кметството на Варна и главния архитект,съда и агенция по вписванията да започнат да изземват документи компютри и телефони ,защо не започват арести а чакат тези бандити да заличат и унищожат документи
13:06 07.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":Баба Алино е един от многото еврейски кибуци които се стремят в България.В Албания народа се надигна и пали и руши кибуците на остров Сазан а ние спим.
13:07 07.06.2026
23 Ицо Багера
До коментар #17 от "али баба":Или:
Али Боко и 40те украинеца.
13:10 07.06.2026
24 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Сталин":Това се случва ,,,,,ама в съседна Турция
13:12 07.06.2026
25 Тия сега от КУБ...
Коментиран от #29
13:15 07.06.2026
26 На морето съм в постоянен страх съм че
Коментиран от #32
13:17 07.06.2026
27 ЩО ЗА УКРАЙНСКА НАГЛОС
13:19 07.06.2026
28 Тома
13:19 07.06.2026
29 Да не са депесари , че да са
До коментар #25 от "Тия сега от КУБ...":По големи светци и от папата.
Коментиран от #41
13:22 07.06.2026
30 Гледам
13:22 07.06.2026
31 Йордан рибарина
Коментиран от #34
13:23 07.06.2026
32 Ние българите живеем в страх
До коментар #26 от "На морето съм в постоянен страх съм че":Защото управляващите нямат нищо общо с народа и не знаят какво става където и да е било. Те дори не ходят по улиците камоли по магазините .
13:24 07.06.2026
33 МОЖЕ
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Да са и руски евреи или за вашето движение-партия те са друга категория.
13:25 07.06.2026
34 Там е работата че не е руски а
До коментар #31 от "Йордан рибарина":Украински анклави и в България както и в цяла Европа тече украинизация уж че щото да се премахне някакво руско влияние. Това са ужасни лъжи , инсинуации и манипулации.
13:28 07.06.2026
35 Азз
До коментар #4 от "Сталин":Защото скоро ще го...узаконят!
13:28 07.06.2026
36 Запор на сметките!
Какъв законоустановен ред натрапват?
Оня, който изначално са нарушили, строили без законово регламентирани, задължителни по закон строителни планове и книжа?
И незаконните сгради трябва да се съборят по ускорената процедура.
Оказва се, че ударно са издавали нотариални актове след 6 март 2026.
Опищяха света, че са плащали данъци за сградите - колко време са ги плащали?
Беззаконието трябва да спре, незаконните строежи трябва да се разрушат и всички участници в заговора срещу правовия ред да бъдат осъдени за извършените престъпления, защото практиката на свършения факт няма да има край.
13:28 07.06.2026
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
13:33 07.06.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МЕ НАРЕЧЕ ПРЕЗРИТЕЛНО " ГРАЖДАНСКИ АКТИВИСТ" И СЕ ПОДИГРА В РЕШЕНИЕТО НА СЪДА С МАЙКА МИ :)
...
ВЪПРЕКИ ЧЕ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО СА В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА:)
13:36 07.06.2026
39 Ха ха
До коментар #6 от "Сталин":Руските медии писали - кой ли нормален човек вярва на кремълската пропаганда?
13:36 07.06.2026
40 Хмм
13:40 07.06.2026
41 Амчи заявяват-
До коментар #29 от "Да не са депесари , че да са":-сами премахваме оградата...!
Че затова,де...!
13:43 07.06.2026
42 Да,ве...!
До коментар #5 от "Анонимен":Все едно ние ядем доматите,с колците...😝?!
13:44 07.06.2026