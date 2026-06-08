"Изправи се.БГ" свиква протест срещу поскъпването на тока и парното

Гражданската платформа "Изправи се.БГ" кани граждани да изразят несъгласието си с поскъпването на тока и парното и с исканата от ЕРП-тата такса "електромер" утре, вторник, от 9 ч. пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, съобщи БНР.

Там в 10 часа ще започне обсъждане на повишаване на тока средно с 3 процента за цялата страна и на парното с близо на сто от 1 юли.

Освен това ще се дискутира и искането на електроразпределителните дружества за нова такса за достъп до мрежата.