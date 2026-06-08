"Изправи се.БГ" свиква протест срещу поскъпването на тока и парното

Гражданската платформа "Изправи се.БГ" кани граждани да изразят несъгласието си с поскъпването на тока и парното и с исканата от ЕРП-тата такса "електромер" утре, вторник, от 9 ч. пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, съобщи БНР.
Там в 10 часа ще започне обсъждане на повишаване на тока средно с 3 процента за цялата страна и на парното с близо на сто от 1 юли.
Освен това ще се дискутира и искането на електроразпределителните дружества за нова такса за достъп до мрежата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ние идваме
13:09 08.06.2026
2 Манолова
13:11 08.06.2026
3 Майо,
Всичко удари тавана!
И Радев удря дъното с някаква пародия на действия!
Действията са му в посока обслужване на глобалистичната клика в Брюксел
13:11 08.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да се
13:16 08.06.2026
6 потребител
Коментиран от #18, #21, #23
13:16 08.06.2026
7 на парното с близо КОЛКО ? на сто от 1
13:16 08.06.2026
8 въпросителна
Коментиран от #11
13:18 08.06.2026
9 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬
13:18 08.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да....
13:22 08.06.2026
13 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Спрете ги бе, имате цялата власт.
13:23 08.06.2026
14 Да....
За какво говорим?
Коментиран от #17
13:23 08.06.2026
15 Ха ха ха
13:25 08.06.2026
16 Добре че Бойко не е на власт
Да нема пак - зад колоните на МС
13:27 08.06.2026
17 Докато Плащах !
До коментар #14 от "Да....":По 20 - 25 лв за ток !
Сетга плащам !
По 40-50 евро на месец ?
При същата Консумация !
Къде са ми Девидентите !
От Разтурените Атомни Централи ?
Та да мога да си плащам !
Поне Тока !
13:28 08.06.2026
18 Коментар до 6
До коментар #6 от "потребител":сами се прецакахте
1 400 000 ни го натресохте
13:28 08.06.2026
19 Поскъпването се бори с предлагане
13:29 08.06.2026
20 хаха
1. Газът поскъпна. Това не се ли отразява на разхода за производство на тока? Без увеличение откъде ще се плащат загубите на ТЕЦовете?
2. ВЕИ уж дават евтин ток. Ама за стабилна мрежа реално към всяко има в готовност ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и се плащат заплати и режийни. Ако няма слънце 5 мин, иначе кой ще спаси положението? Защо няма протести срещу все по-честия строеж на ВЕИ и от там оскъпяване- плаща се и на ТЕЦ, и на ВЕИ.
3. СО2 квотите, акциз на тока защо никой не протестира срещу тях? Те са в цената и я оскъпяват.
Та този протест за какво е? Да се правим на социални и да привличаме заблудени глави да портестират и после да викат какви добри политици сме да се "борим за тях"? Решения има, ама точно сега не са грам в протести срещу ЕРП, а работа за по-нормални политики за енергетиката и пазарът да регулира сам цената надолу, по-малко данъци в тока.
13:31 08.06.2026
21 Ха ха ха
До коментар #6 от "потребител":Прецакаха ни както винаги, защото пърдяхме по диваните вместо да отидем на протестите за отлагане влизането в ЕЗ. А новите прогресисти и дума не обелва за съдебни преследвания, конфискации на откраднатото през последните 20 години и т.н.Вместо това 5% военни разходи за да избият децата ни в една война провокирана от разноцветните брюкселски жакетчета .
13:32 08.06.2026
22 Исторически парк
13:43 08.06.2026
23 миналата година
До коментар #6 от "потребител":По това време имаше жеги, ползвал си климатик, сега вали всеки ден и е доста по-хладно
13:50 08.06.2026