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"Изправи се.БГ" свиква протест срещу поскъпването на тока и парното

"Изправи се.БГ" свиква протест срещу поскъпването на тока и парното

8 Юни, 2026 13:06 631 23

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Освен това ще се дискутира и искането на електроразпределителните дружества за нова такса за достъп до мрежата

"Изправи се.БГ" свиква протест срещу поскъпването на тока и парното - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Гражданската платформа "Изправи се.БГ" кани граждани да изразят несъгласието си с поскъпването на тока и парното и с исканата от ЕРП-тата такса "електромер" утре, вторник, от 9 ч. пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, съобщи БНР.

Там в 10 часа ще започне обсъждане на повишаване на тока средно с 3 процента за цялата страна и на парното с близо на сто от 1 юли.

Освен това ще се дискутира и искането на електроразпределителните дружества за нова такса за достъп до мрежата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние идваме

    6 1 Отговор
    И вече си отидохме!

    13:09 08.06.2026

  • 2 Манолова

    5 5 Отговор
    Отивам да пазя МОЧАТА!

    13:11 08.06.2026

  • 3 Майо,

    5 6 Отговор
    Само това ли е увеличението?
    Всичко удари тавана!
    И Радев удря дъното с някаква пародия на действия!
    Действията са му в посока обслужване на глобалистичната клика в Брюксел

    13:11 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да се

    4 1 Отговор
    Закриват и заплатите им за погасяване цени и заеми

    13:16 08.06.2026

  • 6 потребител

    5 4 Отговор
    Миналата година в същия месец имам 40 лева ток , тази година тока ми е 36 евро . Каквото и да правим ни прецакаха .

    Коментиран от #18, #21, #23

    13:16 08.06.2026

  • 7 на парното с близо КОЛКО ? на сто от 1

    4 0 Отговор
    на парното с близо КОЛКО ? на сто от 1

    13:16 08.06.2026

  • 8 въпросителна

    4 0 Отговор
    Какво става сега ? Намаляме цените на хранителните стоки , после вдигаме тока и съответно се вдигат хранителните стоки защото се е вдигнал тока ?

    Коментиран от #11

    13:18 08.06.2026

  • 9 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Мая картечарката, завършила снайперистката академия в Москва, сама се похвали, че имала няколко кадри в управлението, това трябва да е някакво ново преразпределение на енергийната мафия, да има и за новите участници.

    13:18 08.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да....

    3 0 Отговор
    Радев узакони спекулативните цени, които станаха двойни, като поиска само 15 % намаление

    13:22 08.06.2026

  • 13 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    5 0 Отговор
    "Изправи се.БГ" нали сте в управлението с кРадев, защо не спрете първо източването на енергетиката от Ковачки, Златев , Гергов, прекупвачи като сабинчо, сина на тошко маймyната от ИТН ...
    Спрете ги бе, имате цялата власт.

    13:23 08.06.2026

  • 14 Да....

    2 0 Отговор
    И цените на тока са двойно увеличени- погледнете си сметките
    За какво говорим?

    Коментиран от #17

    13:23 08.06.2026

  • 15 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Браво!

    13:25 08.06.2026

  • 16 Добре че Бойко не е на власт

    1 0 Отговор
    Нека летеца и олигархията да усети народната любов.
    Да нема пак - зад колоните на МС

    13:27 08.06.2026

  • 17 Докато Плащах !

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да....":

    По 20 - 25 лв за ток !

    Сетга плащам !

    По 40-50 евро на месец ?

    При същата Консумация !

    Къде са ми Девидентите !

    От Разтурените Атомни Централи ?

    Та да мога да си плащам !

    Поне Тока !

    13:28 08.06.2026

  • 18 Коментар до 6

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "потребител":

    сами се прецакахте

    1 400 000 ни го натресохте

    13:28 08.06.2026

  • 19 Поскъпването се бори с предлагане

    1 0 Отговор
    а не с нормативни документи и глоби. Някой от протестиращите да предложи по-евтин ток, по-евтина вода и по-евтин газ или пък да поеме отговорност за управлението на някоя топлофикация , " В и К " дружество или пък "Булгаргаз" и тогава да предлагапо-евтино или пък да протестира, че е скъпо.

    13:29 08.06.2026

  • 20 хаха

    0 0 Отговор
    Разбирам защо се протестира, но:
    1. Газът поскъпна. Това не се ли отразява на разхода за производство на тока? Без увеличение откъде ще се плащат загубите на ТЕЦовете?
    2. ВЕИ уж дават евтин ток. Ама за стабилна мрежа реално към всяко има в готовност ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и се плащат заплати и режийни. Ако няма слънце 5 мин, иначе кой ще спаси положението? Защо няма протести срещу все по-честия строеж на ВЕИ и от там оскъпяване- плаща се и на ТЕЦ, и на ВЕИ.
    3. СО2 квотите, акциз на тока защо никой не протестира срещу тях? Те са в цената и я оскъпяват.
    Та този протест за какво е? Да се правим на социални и да привличаме заблудени глави да портестират и после да викат какви добри политици сме да се "борим за тях"? Решения има, ама точно сега не са грам в протести срещу ЕРП, а работа за по-нормални политики за енергетиката и пазарът да регулира сам цената надолу, по-малко данъци в тока.

    13:31 08.06.2026

  • 21 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "потребител":

    Прецакаха ни както винаги, защото пърдяхме по диваните вместо да отидем на протестите за отлагане влизането в ЕЗ. А новите прогресисти и дума не обелва за съдебни преследвания, конфискации на откраднатото през последните 20 години и т.н.Вместо това 5% военни разходи за да избият децата ни в една война провокирана от разноцветните брюкселски жакетчета .

    13:32 08.06.2026

  • 22 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Значи вместо 600 евро ток ще плащате 618 евро 😉😘

    13:43 08.06.2026

  • 23 миналата година

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "потребител":

    По това време имаше жеги, ползвал си климатик, сега вали всеки ден и е доста по-хладно

    13:50 08.06.2026

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