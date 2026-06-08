Новини
Авто »
Geely и Volvo предизвикват пазара със спортно комби за 17 000 евро. Но в цената има уловка

Geely и Volvo предизвикват пазара със спортно комби за 17 000 евро. Но в цената има уловка

8 Юни, 2026 13:00 2 629 6

  • lynk & co-
  • lynk&co-
  • gt-
  • 07-
  • комби

Новият Lynk & Co 07 GT съчетава агресивен shooting brake силует с мощ от 408 коня и рекорден електрически пробег на суперцена

Geely и Volvo предизвикват пазара със спортно комби за 17 000 евро. Но в цената има уловка - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Комбитата изживяват истински ренесанс, но този път правилата на играта се диктуват от Изток, но с тежката шведска намеса. Вълнуващото семейство на Lynk & Co 07 ще се разрасне, след как към актуалния седан официално се присъединява наточената му модификация Lynk & Co 07 GT. Този практичен, но изключително агресивен автомобил ще предложи на купувачите брутална plug-in хибридна мощност, при това на стряскащо ниска стартова цена от малко над 17 000 евро. Горещата новина бързо обиколи глобалната мрежа, след като подробности за модела изтекоха в авторитетния портал Autohome.

Феновете на бързите семейни комбита определено имат повод за радост, тъй като пазарният дебют на "спортиста" е насрочен още за третото тримесечие на тази година. Ще припомним, че самата марка Lynk & Co е плод на съвместния инженерен гений на гигантите Geely и Volvo, което е абсолютна гаранция за високо качество и сигурност. Версията GT е позиционирана като динамично спортно комби (shooting brake) и веднага грабва окото със своя снижен, аеродинамичен силует, силно скосен покрив, фабричен бодикит и нападателен спойлер в задната част. Отпред муцуната остава вярна на стила на марката, запазвайки специфичните "h"-образни дневни светлини, познати от триобемната версия.

Geely и Volvo предизвикват пазара със спортно комби за 17 000 евро. Но в цената има уловка

Габаритите на азиатския боец са доста щедри и гарантират сериозен комфорт: дължината заковава 4866 мм, широчината е точно 1900 мм, а височината – 1485 мм при междуосие от 2843 мм. Настанявайки се зад волана, шофьорът попада в дигитално царство с изчистен дизайн. Пред очите му е разположен компактен инструментален клъстер, а в центъра доминира огромен 15.4-инчов сензорен екран на мултимедията. И докато интериорният лукс е видим, точният обем на товарното отделение под задната врата в момента остава обвито в мистерия, макар че формите обещават сериозна практичност.

Истинското инженерно чудовище обаче се крие под ламарините, където работи интелигентната хибридна система EM-P. Тандемът между 1.5-литров бензинов четирицилиндров двигател с турбокомпресор и високопроизводителен електрически мотор генерира системна мощност от впечатляващите 408 конски сили. Електронният ограничител обаче спира устрема на комбито при 190 км/ч, за да съхрани енергията в батерията.

Geely и Volvo предизвикват пазара със спортно комби за 17 000 евро. Но в цената има уловка

Бъдещите собственици ще могат да избират между два капацитета на литиево-железно-фосфатния акумулаторен блок – съответно 18.4 и 28.3 kWh. Това осигурява на Lynk & Co 07 GT възможността да измине напълно безшумно и само на ток съответно 126 или зашеметяващите за хибрид 200 километра в градски условия. Тази конфигурация прави модела перфектния инструмент за ежедневни градски задачи без капка бензин, както и за безгрижни ваканционни пътувания на дълги разстояния.

Шансовете да видим това атрактивно спортно комби по европейските пътища са изключително високи. Стратегията на Geely предвижда новата линия "07" да бъде един от глобалните стълбове на бранда, насочен директно към клиентите извън Китай. Все пак, моделът първо трябва да направи официалния си пазарен дебют на родна земя в края на лятото, след което ще започне и подготовката за експорт.

Geely и Volvo предизвикват пазара със спортно комби за 17 000 евро. Но в цената има уловка

Що се отнася до цената за Европа и респективно за България - тук идва голямото отрезвяване за европейските купувачи. Обявената стартова цена от около 17 370 евро (около 138 800 - 168 800 юана) е валидна единствено и само за вътрешния пазар в Китай, където ценовата война е безмилостна.

Когато Lynk & Co 07 GT стъпи официално в Европа, цената му ще се увеличи почти двойно. Този скок се дължи на разходите за морски транспорт, хомологация за европейските изисквания, дилърски маржове, местно ДДС.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    3 1 Отговор
    Точилка!
    А сервиз нещо??

    13:09 08.06.2026

  • 2 Просто европата не желае

    8 0 Отговор
    Гражданите да купуват ефтини стоки от китай и наказва гражданите като ги рекетира да плащат повече и реално рекета е чиста печалба за европата дето само граби без да произвежда щото е фалирала ефропа

    13:09 08.06.2026

  • 3 БРАВО НА ЧАЙНИЦИТЕ!!!

    1 0 Отговор
    Тези момчета явно знаят какво правят… стотици години мъждукаха в сферата на науката, ама май сега е наш ред…да мъждукаме!

    13:13 08.06.2026

  • 4 Мдааа

    1 1 Отговор
    багажника му бил голям... като извадят батериите.

    13:17 08.06.2026

  • 5 Спортеееееен

    1 3 Отговор
    "Електронният ограничител обаче спира устрема на комбито при 190 км/ч"
    Ни комби ни спортен. Някакъв оксиморон.

    13:19 08.06.2026

  • 6 Голяма работа е

    3 0 Отговор
    Европа - едни глупаци, дето си вярват, че са голяма работа и които заради това плащат всичко на двойни, тройни, че и петорни цени!!! Забележете, не получават нищо по-хубаво или по-качествено, както беше, когато производството беше в Европа, а само плащат петорно по скъпо за чуждите стоки! Най-големите глупаци!

    13:24 08.06.2026