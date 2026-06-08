Geely и Volvo предизвикват пазара със спортно комби за 17 000 евро. Но в цената има уловка

Комбитата изживяват истински ренесанс, но този път правилата на играта се диктуват от Изток, но с тежката шведска намеса. Вълнуващото семейство на Lynk & Co 07 ще се разрасне, след как към актуалния седан официално се присъединява наточената му модификация Lynk & Co 07 GT. Този практичен, но изключително агресивен автомобил ще предложи на купувачите брутална plug-in хибридна мощност, при това на стряскащо ниска стартова цена от малко над 17 000 евро. Горещата новина бързо обиколи глобалната мрежа, след като подробности за модела изтекоха в авторитетния портал Autohome.

Феновете на бързите семейни комбита определено имат повод за радост, тъй като пазарният дебют на "спортиста" е насрочен още за третото тримесечие на тази година. Ще припомним, че самата марка Lynk & Co е плод на съвместния инженерен гений на гигантите Geely и Volvo, което е абсолютна гаранция за високо качество и сигурност. Версията GT е позиционирана като динамично спортно комби (shooting brake) и веднага грабва окото със своя снижен, аеродинамичен силует, силно скосен покрив, фабричен бодикит и нападателен спойлер в задната част. Отпред муцуната остава вярна на стила на марката, запазвайки специфичните "h"-образни дневни светлини, познати от триобемната версия.

Габаритите на азиатския боец са доста щедри и гарантират сериозен комфорт: дължината заковава 4866 мм, широчината е точно 1900 мм, а височината – 1485 мм при междуосие от 2843 мм. Настанявайки се зад волана, шофьорът попада в дигитално царство с изчистен дизайн. Пред очите му е разположен компактен инструментален клъстер, а в центъра доминира огромен 15.4-инчов сензорен екран на мултимедията. И докато интериорният лукс е видим, точният обем на товарното отделение под задната врата в момента остава обвито в мистерия, макар че формите обещават сериозна практичност.

Истинското инженерно чудовище обаче се крие под ламарините, където работи интелигентната хибридна система EM-P. Тандемът между 1.5-литров бензинов четирицилиндров двигател с турбокомпресор и високопроизводителен електрически мотор генерира системна мощност от впечатляващите 408 конски сили. Електронният ограничител обаче спира устрема на комбито при 190 км/ч, за да съхрани енергията в батерията.

Бъдещите собственици ще могат да избират между два капацитета на литиево-железно-фосфатния акумулаторен блок – съответно 18.4 и 28.3 kWh. Това осигурява на Lynk & Co 07 GT възможността да измине напълно безшумно и само на ток съответно 126 или зашеметяващите за хибрид 200 километра в градски условия. Тази конфигурация прави модела перфектния инструмент за ежедневни градски задачи без капка бензин, както и за безгрижни ваканционни пътувания на дълги разстояния.

Шансовете да видим това атрактивно спортно комби по европейските пътища са изключително високи. Стратегията на Geely предвижда новата линия "07" да бъде един от глобалните стълбове на бранда, насочен директно към клиентите извън Китай. Все пак, моделът първо трябва да направи официалния си пазарен дебют на родна земя в края на лятото, след което ще започне и подготовката за експорт.

Що се отнася до цената за Европа и респективно за България - тук идва голямото отрезвяване за европейските купувачи. Обявената стартова цена от около 17 370 евро (около 138 800 - 168 800 юана) е валидна единствено и само за вътрешния пазар в Китай, където ценовата война е безмилостна.

Когато Lynk & Co 07 GT стъпи официално в Европа, цената му ще се увеличи почти двойно. Този скок се дължи на разходите за морски транспорт, хомологация за европейските изисквания, дилърски маржове, местно ДДС.