Какви нови коли купуват частните клиенти в Европа и у нас

Пазарът на нови автомобили в Европа и България премина през турбулентна, но рекордна 2025 година. Докато Старият континент се бори с високите цени и прехода към електрификация, родният пазар отбеляза исторически връх, невиждан от десетилетия. Поглеждайки към актуалните данни на JATO Dynamics и Асоциацията на автомобилните производители (ААП), ви представяме обективната картина на предпочитанията на реалните частни купувачи.

Европа: Прагматизмът срещу технологиите

В общоевропейски план пазарът за частни лица остава под знака на достъпността. Данните за изминалата 2025 година показват, че потребителите все още залагат на сигурните и бюджетни решения, макар хибридите да печелят все по-голям терен.

Dacia Sandero – Некоронованият крал на европейските частни клиенти. Със своята комбинация от ниска цена и възможност за фабрична газова уредба (LPG), Sandero остава първи избор за тези, които плащат с лични средства.

Renault Clio – Френският бестселър диша във врата на румънския си братовчед. Силните продажби на хибридната версия E-Tech го изстреляха нагоре, доказвайки, че европейците искат икономия без компромис със стила.

Volkswagen T-Roc – Въпреки че моделът бе в края на жизнения си цикъл, той остана най-продаваният SUV сред частните лица, изпреварвайки дори класическия Golf. Сега на ход е новото му покеление, но дали ще се продава добре, предстои да разберем.

Peugeot 208 – Малкият „лъв“ продължава да бъде любимец на европейците, благодарение на гъвкавостта си – предлага се като бензин, хибрид и в изцяло електрически вариант, което покрива всички нужди.

Tesla Model Y – Макар да отстъпи малко от позициите си спрямо 2024 година, тя остава единственият чисто електрически модел, който масово се купува от частни лица, а не само като фирмен актив.

България: Исторически рекорд и разместване на пластовете

2025-а ще остане в историята на българския пазар с рекордните 49 389 регистрирани нови автомобила – най-доброто постижение от 1989 година насам. Тук обаче картината е малко по-различна, тъй като българинът традиционно търси „повече кола за парите си“.

Toyota C-HR – След агресивна кампания в края на годината, японската икона успя да грабне златото. Хибридното задвижване вече не плаши родния купувач, а напротив – превръща се в негов първи избор.

Skoda Octavia – Вечният фаворит на българското семейство. Въпреки лекия спад спрямо предходната година, Octavia остава еталон за пространство и функционалност, който трудно може да бъде победен.

Dacia Duster – Новата генерация на Duster буквално взриви пазара у нас. Той е предпочитан от частните лица заради офроуд способностите си и подобрения интериор, който вече не изглежда бюджетно.

Renault Clio – Подобно на Европа, Clio е изключително популярно и у нас, особено сред градските жители, които търсят маневреност и нисък разход на гориво. И тук сме свидетели на смяна на поколенията и предстои да видим дали новото ще се хареса на родните купувачи.

Skoda Kamiq – Компактният кросоувър на чехите се утвърди като солиден играч, предлагайки отлично съотношение цена-качество и по-висока позиция на седене, която българите толкова обичат.

Българският пазар продължава да бъде доминиран от бензиновите двигатели (близо 78%), но ръстът при хибридите е най-осезаемият тренд. Интересното е, че докато Европа се колебае в покупките си, българите купуват нови коли с по-голям ентусиазъм от всякога, но експертите отдават това на смяната на валутата ни.